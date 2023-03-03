Коротко: создать бизнес-сервис на хакатоне с призовым фондом в 900 тысяч рублей
Победители реализуют свои проекты вместе с крупной компанией.
Материал подготовлен при поддержке компании «Честный знак».
Что
Marking Hack — хакатон по разработке продуктов для бизнеса. В двух треках участников попросят создать либо систему управления товарами, либо сервис прогнозов и аналитики. Главное условие: разработать их с учётом данных цифровой маркировки «Честный знак».
Для кого
- Аналитики и специалисты по Data Science,
- Разработчики,
- Продакт-менеджеры,
- UX/UI-дизайнеры.
Могут участвовать команды из 3–5 человек. Можно подать индивидуальную заявку — прошедших участников объединят в команды.
Чем интересно
Общий призовой фонд — 900 тысяч рублей — разделят между победителями в двух треках (в каждом — по три).
Система маркировки «Честный знак» поможет призёрам доработать и запустить проекты.
Менторы ответят на вопросы и прокомментируют промежуточные результаты. На создание MVP дадут 40 часов.
Что ещё нужно знать
Хакатон пройдёт с 24 по 26 марта. Регистрация открыта до 14 марта.
Участвовать могут только граждане России.