Конкурс инструкций
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Коротко: создать бизнес-сервис на хакатоне с призовым фондом в 900 тысяч рублей

Победители реализуют свои проекты вместе с крупной компанией.

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Материал подготовлен при поддержке компании «Честный знак».

Что

Marking Hack — хакатон по разработке продуктов для бизнеса. В двух треках участников попросят создать либо систему управления товарами, либо сервис прогнозов и аналитики. Главное условие: разработать их с учётом данных цифровой маркировки «Честный знак».

Для кого

  • Аналитики и специалисты по Data Science,
  • Разработчики,
  • Продакт-менеджеры,
  • UX/UI-дизайнеры.

Могут участвовать команды из 3–5 человек. Можно подать индивидуальную заявку — прошедших участников объединят в команды.

Чем интересно

  • Общий призовой фонд — 900 тысяч рублей — разделят между победителями в двух треках (в каждом — по три).

  • Система маркировки «Честный знак» поможет призёрам доработать и запустить проекты.

  • Менторы ответят на вопросы и прокомментируют промежуточные результаты. На создание MVP дадут 40 часов.

Что ещё нужно знать

  • Хакатон пройдёт с 24 по 26 марта. Регистрация открыта до 14 марта.

  • Участвовать могут только граждане России.

Познакомиться с хакатоном

Реклама, ООО «Оператор-ЦРПТ», 18+. Сроки проведения Конкурса: 24–26 марта 2023 г. Окончание подачи Заявок Участниками Конкурса: 23 часа 59 минут «14» марта 2023 г. (московское время). Оценка Технологических решений на основании проведенных Командами презентаций, подведение итогов Конкурса, объявление Победителей Конкурса осуществляются в период с 19 часов 00 минут по 21 час 00 минут «26» марта 2023 г. дистанционно (онлайн). С полными условиями о проведении конкурса можно ознакомиться по адресу: https://hack.markirovka.ru/regulation

Конкурс технических инструкций
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