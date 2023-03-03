Коротко: создать бизнес-сервис на хакатоне с призовым фондом в 900 тысяч рублей

Реклама, ООО «Оператор-ЦРПТ», 18+. Сроки проведения Конкурса: 24–26 марта 2023 г. Окончание подачи Заявок Участниками Конкурса: 23 часа 59 минут «14» марта 2023 г. (московское время). Оценка Технологических решений на основании проведенных Командами презентаций, подведение итогов Конкурса, объявление Победителей Конкурса осуществляются в период с 19 часов 00 минут по 21 час 00 минут «26» марта 2023 г. дистанционно (онлайн). С полными условиями о проведении конкурса можно ознакомиться по адресу: https://hack.markirovka.ru/regulation