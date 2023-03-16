Конкурс инструкций
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Коротко: повседневный ноутбук, вдохновлённый работами французской художницы

Рассказываем об MSI Modern 15, который раскладывается на 180 градусов и весит меньше двух килограмм.

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Материал подготовлен при поддержке MSI

Кому подойдёт

Студентам, школьникам, офисным сотрудникам, которым нужно лёгкое мобильное устройство.

Чем интересен ноутбук

  • Внутри — процессор Intel Core i5 или i7 12-го поколения, 8 Гб оперативной памяти (которую можно увеличить до 16 Гб). А ещё SSD на 512 Гб и видеокарта Intel Arc A370M — такой начинки достаточно, чтобы без затруднений работать с кучей открытых окон в браузере и, например, обрабатывать отпускные фото.
  • Снаружи — Full-HD-IPS-дисплей на 15,6 дюйма с тонкими рамками. При этом ноутбук компактный — 19,9 мм в толщину, а вес — 1,8 кг. Устройство можно развернуть на 180 градусов — чтобы, например, показать экран собеседнику напротив. А кнопка F12 перевернёт для него изображение.
  • В корпусе есть разъём для наушников или микрофона, три ячейки USB Type-A и один — USB Type-C с PD-подзарядкой. Есть HDMI-разъём для подключения ещё одного монитора. Дополнительно — micro SD, который читает карты памяти.

Что ещё нужно знать

  • Дизайнеры MSI вдохновлялись работами французской художницы Лорен Сорле — по словам бренда, её рисунки о любви, работе и путешествиях отражают дух серии Modern. Специально для MSI Лорен создала серию работ о совместной повседневной жизни с ноутбуком.
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Конкурс технических инструкций
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5 комментариев
Ivan

"8 Гб оперативной памяти (которую можно увеличить до 16 Гб)."

А че сразу не увеличили? :D Кому 8 гб оперативки в 2023 году хватит?)

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Proton S

написано же
"такой начинки достаточно, чтобы без затруднений работать с кучей открытых окон в браузере и, например, обрабатывать отпускные фото.
"

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Ivan

Открыть кучу в Google Chrome (самый популярный браузер) точно не хватит

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shere

даже на этомпомойном брузере хватит

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Энтони Лавджой

Я пользуюсь air m1 и мне хорошо

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