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Кошмар программистов или эффективный менеджмент: вышел выпуск подкаста «Магнитное поле» про Agile

Составили успокаивающий конспект для тех, кто вздрагивает, услышав про этот подход.

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Материал подготовлен при поддержке Magnit IT

«Завтракаст» опубликовал пятый выпуск «Магнитного поля» — подкаста о технологиях и процессах в ИТ, который он делает совместно с командой ритейлера «Магнит». Гость выпуска — Agile lead «Магнита» Всеволод Сыров — руководит командой коучей, которые внедряют гибкие подходы разработки в компании.

Всеволод ищет проблемы в текущих процессах, убеждает программистов не сопротивляться изменениям, а стейкхолдеров — договориться друг с другом.

Мы послушали подкаст и выделили самые интересные моменты.

Не методология, а способ мыслить

Использовать Agile — значит полностью принять его принципы и ценности: рассматривать с их помощью любые процессы, проблемы и события не только в компании, но и в своей жизни в целом.

Чтобы решить любую проблему в команде, коучу придётся понять, что именно пошло не так. В Agile для этого есть набор установок, с помощью которых специалист размышляет о проблеме и ищет решение. Они довольно просты:

  • Люди важнее процессов и инструментов.
  • Работающий продукт важнее исчерпывающей документации.
  • Взаимодействие с заказчиком важнее согласований условий контракта.
  • Готовность к переменам важнее следования первоначальному плану.

Саботаж — обычное явление

Программисты могут не видеть смысла менять свою работу, а команда управленцев будет утверждать, что по новым стандартам работать неудобно.

Задача agile-коуча — сделать работу организации эффективнее. Если он сталкивается с сопротивлением, это может быть звоночком: кто-то в компании не хочет становиться прозрачнее. Важно узнать у человека причину его сопротивления — возможно, в нём есть рациональное зерно: например, у специалиста есть удобный инструмент для автоматизации рутины, и ему кажется, что новый подход всё сломает. Поговорив, можно создать условия, при которых человек сам захочет менять привычки, или же работать с ним постепенно — внедрять одну небольшую перемену за другой.

Если одна из десяти команд считает, что у неё всё идеально, нужно работать с теми девятью, которые готовы меняться. Последняя затем, скорее всего, тоже адаптируется под большинство.

Например, сотрудник понимает, что все перешли на BI-отчётность, а его команда до сих пор отправляет руководству файлы в Excel. Ему не хочется выглядеть хуже — привычное поведение становится некомфортным. Человек меняет подход, а затем подтягиваются и остальные участники команды.

Agile вообще мало кому нужен

Менеджер Microsoft Дэйв Сноуден предположил, что среда, в которой мы существуем, делится на четыре типа: простую, сложную, запутанную и хаотическую. Для каждой из них — свои способы решения проблем.

Проекты в ИТ чаще всего относятся к запутанной среде, где сталкиваются со «злыми проблемами» — такими, которые изначально непонятно, как решать. Сначала приходится действовать, и только потом можно разобраться, было ли это правильно. Agile — оптимальный выбор в таких условиях, поскольку позволяет часто экспериментировать и выбирать подходящие варианты на основании реального опыта.

Компании не нужны гибкие методологии, если она может действовать по инструкции, — допустим, когда строит типовые дома. И если всё вокруг горит, то Agile не нужен тем более.

Собираться на стендап или ретроспективу, когда у вас упал сервер со всей базой и нет бэкапа, — так себе идея.

Хрупкое звено системы — люди

Подходы Agile можно изучить по книжкам и курсам, но важные навыки получится освоить только на практике. Если менеджеру не хватает опыта взаимодействия с людьми, то маловероятно, что он сможет поменять систему.

Чтобы лучше понимать сотрудников и чувствовать ситуацию, коучу важен реальный опыт работы с разными специалистами и командами. Начать работать после курсов можно, но понадобится примерно год, чтобы набить достаточно шишек, — только тогда коуч сможет считаться начинающим специалистом по Agile.

Недоверие к коучам чаще всего связано с негативным прошлым опытом. В этом случае опыт для специалиста особенно важен: чем лучше он понимает людей, тем с большей вероятностью найдёт к ним верный подход.

Никто не застрахован от появления Илона Маска

Смена руководства может случиться в любой компании. Текущая ситуация с Twitter относится к области хаотических проблем, где Agile не нужен. Среда в компании опасна, проводить эксперименты не имеет смысла. Бесполезно внедрять изменения, если в любой момент может прийти человек, у которого есть полномочия всё снова сломать.

Не нужно пытаться строить города там, где в любую минуту может произойти извержение вулкана.

Если вам приходится восстанавливать процессы в компании, где их разрушили, то первое, что нужно сделать, — выйти на руководителя как можно более высокого уровня, который не даст нижестоящим менеджерам саботировать изменения.

В подкасте «Магнитное поле» разбираются, как устроены разные направления ИТ и зачем они нужны. Вот о чём рассказывали в предыдущих выпусках.

В выпуске №1 — какие технологии для доставки использует крупнейший ритейлер России

В 2022 году рынок сервисов доставки еды вырос в 2,5 раза по сравнению с годом ранее. Успевает за таким темпом «Магнит» за счёт различных технологий: «под капотом» машинное обучение и много аналитики. Как всё это устроено, рассказал Евгений Николаев — «ответственный за выручку» в компании.

В выпуске №2 — про наём и организацию рабочего быта в условиях неопределённости

Немало специалистов уехало из страны, и компаниям пришлось срочно искать им замену. В «Магните» при этом искали кандидатов как на руководящие роли, так и на стартовые позиции (и в непростых условиях для бизнеса важно было не прогадать и взять человека, который наверняка «потянет»), разбирались, кто сможет эффективно работать на удалёнке, а кто — нет. Как с этим справились — поделился Артём Барбаков, руководящий наймом в ИТ-подразделении «Магнита».

В выпуске №3 — как устроена ИТ-инфраструктура, с которой взаимодействуют десятки миллионов пользователей

Чтобы сохранять гибкость, «Магнит» вкладывается в автоматизацию процессов, а также старается снизить затраты — в том числе с помощью ресурсов облачных технологий вместо аппаратного обеспечения. В планах компании на 2023 — запустить бизнес-юниты полностью на облачных технологиях. Технический директор Юрий Мисник и директор по архитектуре и инфраструктуре Татьяна Коваль рассказали об этом и других планах подробнее.

В выпуске №4 — что «Магнит» делает с вашими (и не только) данными

«Магнит» заказывает товар у поставщика, тот его отгружает, товар перемещается между складами, а потом его заказывает магазин и продаёт (иногда — по карте лояльности). Каждое событие в этой цепочке — новые строчки в базе данных. И это только логистика одного товара. А у такого крупного ритейлера, как «Магнит», около шести сотен информационных систем, которые генерируют данные о подобных событиях. Хранить и обрабатывать такие объёмы информации непросто — как умудряются справляться с этой задачей, объяснил «ответственный за работу с данными» Павел Шорохов.

Подробности — в подкасте «Магнитное поле».

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АО «Тандер», Реклама

Конкурс технических инструкций
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1 комментарий
Bo.G

- Люди важнее процессов и инструментов.
если так, то оставье программистов в покое. пусть планово работают по уже утверждённым стандартам и выпускают качественный продукт, а не скачут по веткам изменений. зачем вы их убеждаете программистов не сопротивляться изменениям? Вы как оцениваете затраты на переходные процессы при изменении подходов?

- Работающий продукт важнее исчерпывающей документации.
А как вы понимаете, что он "работаюший"? Ведь документации акиуальной нет. Докоучились до того уже, что вот сейчас приходится маяться с сервисом у которого "документация" для галочки. половина указанных методов не работают, примеров нет только километры непонятной спецификации и тд и тп

- Взаимодействие с заказчиком важнее согласований условий контракта.
Конечно. Посадим аккаунт менеджера, который будет вместо решений проблем тянуть кота за что-то.. и при каждом конфликтном случае ссылаться на пункт договора. Весьма удобно.

- Готовность к переменам важнее следования первоначальному плану.
Вот вот... Постоянные скачки. Сегодня бежим туда завтра сюда. Ведь только менеджеры и коучи понимабт смысл работы. Программисты это так.. аналог чатгпт... ввёл новый промпт и вуаля..
ну и шляпа.

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