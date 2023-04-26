Коротко: создать торговую систему на хакатоне от «Финама»
И получить за это деньги.
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Материал подготовлен при поддержке «Финама»
Что
Хакатон «Финам Trade API» по созданию торговых систем на основе открытого торгового программного интерфейса.
Для кого
Для интересующихся алгоритмическим трейдингом или разработкой финтех-продуктов. Но для участия хватит и базовых знаний программирования.
Что там делать
- Зарегистрироваться для участия в одной из двух номинаций: «Алгоритмические торговые системы — торговые роботы» или «Неторговые разработки на основе Trade API».
- В первом случае надо разработать идею торговой системы, интегрировать её в Trade API и усовершенствовать процесс просмотра портфеля. Во втором — придумать удобный пользовательский интерфейс, настроить динамическое отслеживание цен в программе и интегрировать туда рыночные инструменты. Посмотреть разбор заданий можно тут.
Что получат победители
- В каждой из номинаций выберут две лучшие команды — они получат по 100 тысяч рублей. Посмотреть условия можно тут.
- Отдельная номинация — для команды, которая придумает самое оригинальное использование Trade API. Победители в этой категории получат 50 тысяч рублей.
Какие ещё есть условия
- Участвовать можно по отдельности или в команде до трёх человек.
- Отправить работу на заочный этап можно до 10 мая. Жюри выберет по пять команд в каждой номинации и пригласит на очную презентацию в Сколковский институт наук и технологий в Москве 20 мая. Участники из других городов смогут защитить проекты дистанционно.
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