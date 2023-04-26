Коротко: создать торговую систему на хакатоне от «Финама»

Реклама, АО «Финам», https://www.finam.ru/. В период с 10 апреля 2023 г. (c 9:00 по московскому времени) по 20 мая 2023 г. (до 20:00 по московскому времени) включительно указанное ниже лицо проводит конкурс Хакатон «Финам Trade API» (далее — Конкурс). Интернет-сайт Конкурса https://www.finam.ru/landings/hackathon-trade-api/. Организатором Конкурса является Акционерное общество «Инвестиционная компания «ФИНАМ»