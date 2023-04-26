Конкурс инструкций
Промо

Коротко: создать торговую систему на хакатоне от «Финама»

И получить за это деньги.

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Материал подготовлен при поддержке «Финама»

Что

Хакатон «Финам Trade API» по созданию торговых систем на основе открытого торгового программного интерфейса.

Для кого

Для интересующихся алгоритмическим трейдингом или разработкой финтех-продуктов. Но для участия хватит и базовых знаний программирования.

Что там делать

  • Зарегистрироваться для участия в одной из двух номинаций: «Алгоритмические торговые системы — торговые роботы» или «Неторговые разработки на основе Trade API».
  • В первом случае надо разработать идею торговой системы, интегрировать её в Trade API и усовершенствовать процесс просмотра портфеля. Во втором — придумать удобный пользовательский интерфейс, настроить динамическое отслеживание цен в программе и интегрировать туда рыночные инструменты. Посмотреть разбор заданий можно тут.

Что получат победители

  • В каждой из номинаций выберут две лучшие команды — они получат по 100 тысяч рублей. Посмотреть условия можно тут.
  • Отдельная номинация — для команды, которая придумает самое оригинальное использование Trade API. Победители в этой категории получат 50 тысяч рублей.

Какие ещё есть условия

  • Участвовать можно по отдельности или в команде до трёх человек.
  • Отправить работу на заочный этап можно до 10 мая. Жюри выберет по пять команд в каждой номинации и пригласит на очную презентацию в Сколковский институт наук и технологий в Москве 20 мая. Участники из других городов смогут защитить проекты дистанционно.
Придумать проект

Реклама, АО «Финам», https://www.finam.ru/. В период с 10 апреля 2023 г. (c 9:00 по московскому времени) по 20 мая 2023 г. (до 20:00 по московскому времени) включительно указанное ниже лицо проводит конкурс Хакатон «Финам Trade API» (далее — Конкурс). Интернет-сайт Конкурса https://www.finam.ru/landings/hackathon-trade-api/. Организатором Конкурса является Акционерное общество «Инвестиционная компания «ФИНАМ»

Конкурс технических инструкций
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