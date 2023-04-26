Коротко: прокачать бухгалтера до финансового менеджера
Курс, на 70% состоящий из практики, подготовили эксперты «Яндекс Практикума» и НИУ ВШЭ.
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Материал подготовлен при поддержке платформы «Яндекс Практикум»
Кому подойдёт курс
Бухгалтерам, финансовым аналитикам и экономистам, которые хотят научиться организовывать финансовые процессы в компании. Курс заинтересует также руководителей и предпринимателей или тех, кто хочет научиться управлять денежными потоками компании своих сотрудников. На курсе будут рады выпускникам финансовых вузов и начинающим специалистам.
Чем интересен курс
- Программу составляли преподаватели НИУ ВШЭ с многолетним опытом в финансах. Они же проводят воркшопы, помогают разобраться в сложных темах и делятся опытом.
- Курс рассчитан на 3 месяца, учёбе нужно будет посвящать около 10 часов в неделю. За это время студентов обещают научить, например, анализировать финансовую отчётность, рассчитывать прибыль и убытки, бюджетировать или строить финансовые модели. В конце — большой выпускной проект, который ученики делают самостоятельно, используя учебные данные или собственный кейс.
- По словам создателей, задачи будут максимально приближены к реальным рабочим. Например, студентов попросят рассчитывать финансовые показатели и анализировать результаты — работы проверит эксперт и даст обратную связь.
- Вступительный пятичасовой модуль программы бесплатный — чтобы каждый мог понять, интересно ли ему будет продолжать. Во второй его части студентов ждёт не только теория, но и примеры практических заданий из платной части курса, которые предстоит решить.
- Выпускники получают два удостоверения о повышении квалификации: от НИУ ВШЭ и от «Яндекс Практикума».
Что ещё нужно знать
- Доступ ко всем материалам бессрочный — к записям воркшопов, шаблонам и памяткам можно будет вернуться в любой момент.
- Оплатить курс можно самостоятельно (в том числе в рассрочку до двух лет) или через работодателя в качестве корпоративного обучения.
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