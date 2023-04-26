Коротко: прокачать бухгалтера до финансового менеджера

Бухгалтерам, финансовым аналитикам и экономистам, которые хотят научиться организовывать финансовые процессы в компании. Курс заинтересует также руководителей и предпринимателей или тех, кто хочет научиться управлять денежными потоками компании своих сотрудников. На курсе будут рады выпускникам финансовых вузов и начинающим специалистам.