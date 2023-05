Чат-бот улучшил работу поддержки Petshop — и за два года стал незаменимым сотрудником

((d, w) => { const interactiveEl = d.querySelector('.salutebot-i1'); if (!interactiveEl) { return; } const sendAnalytics = (label, action = 'Click') => { let value = `Salutbot I1 — ${label} — ${action}`; console.log(`Analytics: %c${value}`, 'color: #E87E04'); if (window.dataLayer !== undefined) { window.dataLayer.push({ event: 'data_event', data_description: value }); } }; const startButtonEl = interactiveEl.querySelector('.salutebot-i1-start__button'); const questionEl = interactiveEl.querySelector('.salutebot-i1-question'); const progressBarEl = questionEl.querySelector('.salutebot-i1-question__progressbar > span'); const countdownEl = questionEl.querySelector('.salutebot-i1-question__countdown'); const optionsEl = questionEl.querySelectorAll('.salutebot-i1-question__option'); const finalEl = interactiveEl.querySelector('.salutebot-i1-final'); const resultTextEl = finalEl.querySelector('.salutebot-i1-bubble__text'); const resultTimeEl = finalEl.querySelector('.salutebot-i1-final__result'); const texts = { success: 'Вы просто молния! Сможете удержать уровень, если таких чатов будет двести?', correct: 'Выбор верный, но над скоростью стоит поработать', error: 'Упс, ошибочка. Тестовое на чат-бота вы бы не прошли', }; let startTime = 0; let currentTime = 0; let countdownTime = 2000; let display = '02:00'; function getDisplayTime(t) { t = Number(((t % (1000 * 60)) / 1000)) .toFixed(2) .toString() .replace('.', ':'); if (t.length === 4) { t = '0' + t; } return t; } function countdown(timestamp) { if (startTime === 0) { startTime = timestamp; } currentTime = timestamp; let diff = countdownTime - (currentTime - startTime); diff = diff > 0 ? diff : 0; const p = Math.round(diff / countdownTime * 100); progressBarEl.style.width = `${p}%`; countdownEl.innerText = getDisplayTime(diff); if (interactiveEl.dataset.step === 'final') { return; } requestAnimationFrame(countdown); } function start() { interactiveEl.dataset.step = 'question'; setTimeout(() => { questionEl.classList.remove('salutebot-i1-question--skeleton'); requestAnimationFrame(countdown); }, 3000); sendAnalytics('Start'); } function answer(optionIndex) { const diff = currentTime - startTime; let text = texts.error; if (diff <= countdownTime && optionIndex === 1) { text = texts.success; } else if (optionIndex === 1) { text = texts.correct; } resultTextEl.innerText = text; resultTimeEl.innerText = getDisplayTime(diff); interactiveEl.dataset.step = 'final'; sendAnalytics('Final', 'Show'); } startButtonEl.addEventListener('click', start); [].slice.call(optionsEl).forEach((optionEl, index) => { optionEl.addEventListener('click', answer.bind(null, index)); }); const observer = new IntersectionObserver(() => { observer.unobserve(interactiveEl); sendAnalytics('Start', 'Show'); }, { rootMargin: '60px 0px 0px 0px', threshold: 0.5, }); observer.observe(interactiveEl); if (typeof Air === 'object') { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { startButtonEl.removeEventListener('click', start); [].slice.call(optionsEl).forEach((optionEl, index) => { optionEl.removeEventListener('click', answer.bind(null, index)); }); observer.unobserve(interactiveEl); }); } })(document, window);