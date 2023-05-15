«Разве всё это — не липа?»

9 неудобных вопросов сервису, который обещает провести медосмотры ваших сотрудников онлайн.

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Материал подготовлен при поддержке MedPoint24

По закону некоторые компании обязаны регулярно проверять здоровье своих сотрудников. Чаще всего — водителей, а также работников опасных производств и добывающих компаний (например, шахтёров и металлургов). Но даже для рядовой проверки понадобится как минимум отдельный кабинет с сертифицированным оборудованием, медработник и около 10 минут.

Зная, что организация медосмотров — это хлопотно, некоторые компании предлагают бизнесу регулярное обследование сотрудников «под ключ». Они предоставляют не только своих медиков и оборудование, но даже сами разворачивают медицинские комплексы «в полях».

Один из таких сервисов — MedPoint24 — привлёк наше внимание: всех сотрудников, которые готовятся выйти на рейс или смену, компания проверяет исключительно онлайн. Но как можно определить состояние человека, если до него даже нельзя дотронуться? И можно ли быть уверенными, что сотрудник не подделал результат, ведь недопуск на смену для него — потеря заработка? Эти вопросы мы с пристрастием задали самому MedPoint24.

Что такое MedPoint24?

Компания, которая помогает организовывать медицинские онлайн-осмотры. Работодатель подписывает с MedPoint24 договор и уточняет все детали: количество сотрудников, адрес компании и перечень осмотров, которые обязан проводить по закону. После этого привозят программно-аппаратный комплекс, подключают его, проводят обучение персонала и завершают настройку. Покупать оборудование, искать расходные материалы, получать медицинскую лицензию или нанимать врачей не нужно — всё уже входит в стоимость услуг MedPoint24. Платить придётся только за фактические осмотры.

Максим Владимиров Исполнительный директор MedPoint24

Зачем компании нанимать вас, если нанять медперсонал и купить оборудование она может самостоятельно?

По закону работодатель должен подключить к проверке квалифицированный медперсонал, использовать сертифицированное оборудование и — если всем этим он занимается сам — ещё и иметь медицинскую лицензию. Это непростой и затратный процесс, в котором множество юридических и организационных нюансов.

Так, если работодатель решит организовать у себя фельдшерский пункт для медосвидетельствования 200–300 человек, то ему нужно будет выпускать на каждую смену трёх медиков, а всего, с учётом отпусков и социальных гарантий, нанять около двенадцати. Далее — социальные взносы, аренда помещения для осмотров, техническое обеспечение, кадровые расходы. Получается неподъёмная сумма даже для бизнеса средней величины.

В работе с нами компании достаточно один раз потратиться на подготовку комплекса медосмотра. Всё остальное — установка, обслуживание, зарплата персонала, техподдержка, расходники — уже наша забота. Работодатель платит лишь за фактическое обследование каждого сотрудника. MedPoint24 предлагает пять видов программно-аппаратных комплексов — можно установить даже антивандальный для «особо подготовленных». Антивандальные комплексы отличаются тем, что все девайсы максимально скрыты: доступны только «измерительные» части.

Разве дистанционный осмотр имеет ту же силу, что и очный?

Да. Чтобы осмотр считался действительным, он должен проводиться квалифицированным медперсоналом на лицензированном оборудовании и по порядку Минздрава. Туда входит оценка общего состояния, осмотр слизистых, измерение температуры тела, пульса и давления, проверка на алкогольное и наркотическое опьянение. Все эти правила мы в MedPoint24 соблюдаем.

До недавнего времени в законе не было уточнения, нужна ли в путевом листе именно живая, а не электронная подпись. А с 1 сентября 2023 года они официально уравняются в правах. Даже если случится, что сотрудник ГИБДД не захочет принимать наклейку с электронной подписью в путевом листе (привык видеть «живую»), сотрудники нашей горячей линии и юристы помогут водителю всё уладить.

Один осмотр у MedPoint24 занимает 2–3 минуты. При том, что стандартный очный приём — 10–20 минут. Похоже на халтуру…

Понимаю, как это выглядит, но всё не так просто. Очный осмотр длится в среднем 10–20 минут, потому что врачу приходится проводить манипуляции последовательно: сначала он осматривает слизистые, затем измеряет температуру, давление и пульс, потом — проверяет на алкогольное или наркотическое опьянение. Время нужно потратить на заполнение путевого листа. По такому алгоритму закончить быстрее, чем за десять минут, почти невозможно.

У MedPoint24 другой алгоритм: все показатели здоровья пациента считываются и попадают на экран медицинского работника по ту сторону камеры одновременно. И с манжеты тонометра, и с трубочки алкотестера, и с самой камеры. Если показатели в норме и у медика нет сомнений в трудоспособности сотрудника, принтер на станции печатает наклейку с допуском и электронной подписью врача — пациент вклеивает её в путевой лист и может выходить на смену. Процесс занимает не более трёх минут. Но и это не предел: сейчас наш рекорд — 51 секунда.

Откуда работодателю знать, что его сотрудник просто не договорился с вашим медработником и тот не подписывает допуски на смену автоматически?

Главный плюс нашего сервиса в том, что он исключает этот «человеческий фактор». Например, когда водитель приходит на осмотр после дня рождения, а медсестра по-дружески закрывает глаза на показатели алкотестера. В MedPoint24 медперсонал не закрепляется за конкретной компанией: сотрудник «выпадает» медработнику произвольно — предугадать комбинацию нельзя.

Во время осмотра пациент и медик фактически не общаются: специалист следит за всей процедурой (визуально и с помощью приборов), но не вмешивается в неё, а в конце интерпретирует результаты и выдаёт допуск — или отказывает в нём. В некоторых случаях пациент может связаться с медработником: уточнить причины недопуска или получить справочную информацию о процедуре.

Эксперты, которые проводят осмотры, работают в штате MedPoint24 — сейчас их более 100. Все они прошли целевое обучение, а ещё постоянно берут внешние или корпоративные курсы повышения квалификации. Перед тем как медработник начинает самостоятельно принимать решение о допуске или недопуске, он проходит практику у наставника.

Но если пациент всё делает сам, значит, в показателях могут быть ошибки.

Ошибки возможны, но лишь поначалу. При установке и подключении комплекса все сотрудники проходят обучение: мы готовим подробные инструкции, а работодатель проводит ликбез, показывает, как и чем пользоваться. Например, для сотрудников есть визуальные подсказки: если действовать по инструкции, то измерения будут корректными.

В пограничных и спорных случаях мы руководствуемся не скоростью, а качеством анализов. Например, если на фото или видео засвет и результатов не видно, медработник выдаст недопуск. Сотруднику сразу же предложат повторно пройти осмотр. Лучше перестраховаться, чем приписать годность наобум.

А что делать, если сотрудник специально мухлюет с тестами, чтобы получить допуск?

Мы действительно сталкиваемся с ситуациями, когда водитель надевает, например, манжету для измерения давления неправильно — чтобы изменить показания. Мы стараемся бороться с такими случаями через обучение сотрудников. Когда комплекс устанавливают, в компанию выезжает наш представитель и всё подробно рассказывает. Потом, уже при прохождении осмотра, сотрудник всегда может посмотреть обучающий ролик — и вернуться к нему, если забыл детали.

Когда работнику выдаётся недопуск, система объясняет, что именно он сделал не так: и тут же даёт возможность исправить ошибку. Также комплекс оборудован несколькими видеокамерами, которые снимают сотрудника с разных ракурсов: это позволяет видеть, что водитель делает во время осмотра.

Как врач убедится, что перед ним не подставное лицо?

Мы верифицируем человека по нескольким параметрам: по фото, номеру мобильного телефона и табелю (документ определённой формы для учёта рабочего времени) — зависит от того, что изначально выбрал работодатель. В первом случае медицинский работник и система с ИИ сравнивают эталонную фотографию человека с лицом перед веб-камерой. Во втором — пациент вводит на экране свой табельный номер или номер мобильного телефона, а во время осмотра также идёт верификация по эталонному фото.

Но даже такая система не исключает махинаций. По правилам, пациент находится перед комплексом один, но у нас бывали случаи, когда на видео вместо двух рук вдруг оказывалось три или четыре. То есть идентификацию прошёл один человек, а давление попытался замерить другой. Обманщики не знали, что в помещении для осмотра всегда несколько веб-камер, которые снимают с разных ракурсов. При любых попытках обмануть систему человек сразу получает недопуск.

Как быть, если во время осмотра что-то сломается?

В случае легко устранимых проблем пациент может всё исправить самостоятельно: на связь выйдет сотрудник техподдержки и объяснит, что нужно сделать. Если водитель выронит мундштук для тестирования на алкоголь или испортит наклейку для путевого листа — ничего страшного: все расходники мы поставляем на станции с запасом.

Проблемы с интернетом — тоже, в общем, не проблемы: в каждом нашем пункте предусмотрен источник бесперебойного питания и дублирующая линия связи.

А если у пациента, например, хроническое заболевание и медик об этом не знает? Его не пустят на смену на основании одной цифры, без беседы?

Нет, конечно. Медработник опирается на данные в динамике: смотрит, какие замеры были прежде. Если у водителя с гипертонией есть справка и в ней указано, что его норма давления, например, 150 на 90, то при значении «145 на 89» фельдшер подпишет путевой листок. Главное при этом, чтобы все остальные показатели тоже были в норме.

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Вы когда-нибудь консультировались с врачом онлайн? Расскажите о своих впечатлениях: какие у вас есть за и против онлайн-обследований?

MedPoint24 с 2017 года помогает компаниям перейти в онлайн и экономить на медицинских осмотрах, персонале и сопутствующих расходах. Всё оборудование сертифицировано, комплекс можно установить и подключить за 5–10 дней, а затем бесплатно тестировать в течение месяца.

Если сотрудники работают в труднодоступных и удалённых локациях, есть программно-аппаратные комплексы в портативном и автономном варианте — осмотреть онлайн получится даже лесозаготовительную бригаду. В MedPoint24 также помогут с юридическим сопровождением и технической поддержкой, которая работает круглосуточно.