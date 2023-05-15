Коротко: организовать программу лояльности или акцию с призами за один день

Чтобы стимулировать продажи можно было, не разрабатывая собственное решение.

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Материал подготовлен при поддержке платформы MGC Loyalty

О чём речь

MGC Loyalty — облачная платформа с микросервисной архитектурой, которая специализируется на системах вознаграждения: программах лояльности, акциях с призами, мотивации сотрудников.

Кому пригодится продукт

Маркетологам и владельцам бизнеса, HR, производителям и FMCG-брендам — тем, кому нужно стимулировать сбыт товара или выстраивать долгосрочные лояльные отношения со своей аудиторией.

Чем интересна платформа

С её помощью можно развернуть программу лояльности за один день. В виде сайта, мобильного приложения или чат-бота в Telegram или WhatsApp. Интерфейс можно кастомизировать — например, оформить по собственному брендбуку. У MGC Loyalty открытое API: получится интегрировать её с любой сторонней системой. Например, с внутренним порталом обучения или программой лояльности.

Сама система гибкая: в настройках можно подключить разные механики начисления баллов для фиксации любых целевых действий (например, промокоды или чеки, чтобы подтверждать покупку, накладные, чтобы отслеживать действия дистрибьюторов, или реестры, чтобы начислять баллы).

Один из модулей платформы — маркетплейс подарков. Участники получают баллы и выбирают подарки, которые им нравятся, а организатор автоматизирует выплату вознаграждений и отслеживает расходы, снимая с себя нагрузку по выплате НДФЛ за участников. Выбрать будет из чего: 210 000 товаров, 250+ брендов подарочных сертификатов, банковские карты, мерч и возможность выплаты денежных призов на личные карты.

Теперь на платформе можно организовывать и чековые промо. Это призовая механика — клиенты покупают товары и подтверждают это чеком, а организатор обрабатывает их и начисляет баллы, которые затем можно обменять на призы. MGC Loyalty позволит автоматически сверять данные чеков с ОФД и ФНС, а ещё сможет организовать такое промо в чат-боте.

Чат-боты — ещё одна фишка платформы. Это канал коммуникации, которым можно дополнить, например, акцию, организованную на сайте, а можно использовать их и как самостоятельное решение. Бот поможет клиентам, например, подгружать файлы (чеки, паспортные данные), получать информацию об акциях или количестве накопленных баллов. На развёртку понадобится до трёх дней.

Производителям платформа пригодится, чтобы, например, мотивировать дистрибьюторов и отслеживать эффективность продаж внутри сети. А генерируя уникальные промокоды, можно маркировать товары и начислять бонусы за их продажу.

Платформа подходит и для решения HR-задач: с её помощью можно мотивировать и вовлекать собственных сотрудников. Например, начисляя им баллы за выполненные задачи или отправляя корпоративные подарки.

Что ещё нужно знать

Платформа позволяет комплексно подойти к настройке программы вознаграждений — и при этом не тратить бюджет на разработчиков, дизайнеров или поиск подрядчиков. Запустить платформу и настроить механику можно бесплатно.