Коротко: организовать программу лояльности или акцию с призами за один день
Чтобы стимулировать продажи можно было, не разрабатывая собственное решение.
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Материал подготовлен при поддержке платформы MGC Loyalty
О чём речь
MGC Loyalty — облачная платформа с микросервисной архитектурой, которая специализируется на системах вознаграждения: программах лояльности, акциях с призами, мотивации сотрудников.
Кому пригодится продукт
Маркетологам и владельцам бизнеса, HR, производителям и FMCG-брендам — тем, кому нужно стимулировать сбыт товара или выстраивать долгосрочные лояльные отношения со своей аудиторией.
Чем интересна платформа
- С её помощью можно развернуть программу лояльности за один день. В виде сайта, мобильного приложения или чат-бота в Telegram или WhatsApp. Интерфейс можно кастомизировать — например, оформить по собственному брендбуку. У MGC Loyalty открытое API: получится интегрировать её с любой сторонней системой. Например, с внутренним порталом обучения или программой лояльности.
- Сама система гибкая: в настройках можно подключить разные механики начисления баллов для фиксации любых целевых действий (например, промокоды или чеки, чтобы подтверждать покупку, накладные, чтобы отслеживать действия дистрибьюторов, или реестры, чтобы начислять баллы).
- Один из модулей платформы — маркетплейс подарков. Участники получают баллы и выбирают подарки, которые им нравятся, а организатор автоматизирует выплату вознаграждений и отслеживает расходы, снимая с себя нагрузку по выплате НДФЛ за участников. Выбрать будет из чего: 210 000 товаров, 250+ брендов подарочных сертификатов, банковские карты, мерч и возможность выплаты денежных призов на личные карты.
- Теперь на платформе можно организовывать и чековые промо. Это призовая механика — клиенты покупают товары и подтверждают это чеком, а организатор обрабатывает их и начисляет баллы, которые затем можно обменять на призы. MGC Loyalty позволит автоматически сверять данные чеков с ОФД и ФНС, а ещё сможет организовать такое промо в чат-боте.
- Чат-боты — ещё одна фишка платформы. Это канал коммуникации, которым можно дополнить, например, акцию, организованную на сайте, а можно использовать их и как самостоятельное решение. Бот поможет клиентам, например, подгружать файлы (чеки, паспортные данные), получать информацию об акциях или количестве накопленных баллов. На развёртку понадобится до трёх дней.
- Производителям платформа пригодится, чтобы, например, мотивировать дистрибьюторов и отслеживать эффективность продаж внутри сети. А генерируя уникальные промокоды, можно маркировать товары и начислять бонусы за их продажу.
- Платформа подходит и для решения HR-задач: с её помощью можно мотивировать и вовлекать собственных сотрудников. Например, начисляя им баллы за выполненные задачи или отправляя корпоративные подарки.
Что ещё нужно знать
- Платформа позволяет комплексно подойти к настройке программы вознаграждений — и при этом не тратить бюджет на разработчиков, дизайнеров или поиск подрядчиков. Запустить платформу и настроить механику можно бесплатно.
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