Конкурс инструкций
Промо

Коротко: создать игру-головоломку для 40 млн человек

С помощью инфраструктуры «Триколора».

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Материал подготовлен при поддержке «Триколора»

Что:

Оператор «Триколор» запустил конкурс на создание несложных игр-головоломок, совместимых с его гибридными приёмниками. Чем проще и универсальнее будут сами игры — от браузерных настолок и «три в ряд» до «тамагочи», — тем лучше. Для кого: Для всех, кто знает Java Script и QML. «Триколор» не делает различий между индивидуальными разработчиками и командами, теми, кто уже владеет языком программирования или только ему обучается.

Чем интересно:

Чёткими требованиями.

  • Приоритет отдадут играм с наиболее простым пользовательским интерфейсом и наименее нагруженной графикой. Приложение должно весить до 3 Мб (меньший объём станет преимуществом), а управляться — с помощью стандартного ИК-пульта.
  • Приёмники «Триколора» работают при использовании как спутниковой связи, так и интернета. Поэтому важно, чтобы у игры было две версии: со стандартными функциональностями (для подключения к сети), и с облегченными (для автономного запуска).
  • Важно, чтобы игры показывали пользователю его численный результат и позволяли посмотреть результаты лучших игроков за всё время (для интернет-версии).
  • Приложение должно работать на основе интерактивной платформы StingrayTV. Если никогда не имели с ней дело, почитать о платформе можно тут.

Что ещё нужно знать:

  • Всю серверную и сетевую инфраструктуру «Триколор» предоставит разработчикам за свой счёт. Но попросит поддерживать работоспособность приложения по гарантии в течение как минимум года.
  • Участвовать могут любые физические и юрлица из РФ, а также компании из Беларуси, Армении, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Грузии и Азербайджана.
Подать заявку

* Настоящий приём заявок является предварительным отбором потенциальных участников. По результату предварительного отбора заключение договора не осуществляется. Отбор заявок для дальнейшего взаимодействия осуществляется представителями «Триколора» по комплексу критериев. Соответствие приложения заявленным базовым требованиям не гарантирует положительного решения и дальнейшего сотрудничества. Подача заявок и участие в отборе не оплачиваются. К настоящему отбору правила ст. 447–449, ст. 1057–1061 Гражданского кодекса РФ не применяются.

Конкурс технических инструкций
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