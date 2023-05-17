Коротко: создать игру-головоломку для 40 млн человек

Оператор «Триколор» запустил конкурс на создание несложных игр-головоломок, совместимых с его гибридными приёмниками. Чем проще и универсальнее будут сами игры — от браузерных настолок и «три в ряд» до «тамагочи», — тем лучше. Для кого: Для всех, кто знает Java Script и QML. «Триколор» не делает различий между индивидуальными разработчиками и командами, теми, кто уже владеет языком программирования или только ему обучается.