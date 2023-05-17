Коротко: создать игру-головоломку для 40 млн человек
С помощью инфраструктуры «Триколора».
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Материал подготовлен при поддержке «Триколора»
Что:
Оператор «Триколор» запустил конкурс на создание несложных игр-головоломок, совместимых с его гибридными приёмниками. Чем проще и универсальнее будут сами игры — от браузерных настолок и «три в ряд» до «тамагочи», — тем лучше. Для кого: Для всех, кто знает Java Script и QML. «Триколор» не делает различий между индивидуальными разработчиками и командами, теми, кто уже владеет языком программирования или только ему обучается.
Чем интересно:
Чёткими требованиями.
- Приоритет отдадут играм с наиболее простым пользовательским интерфейсом и наименее нагруженной графикой. Приложение должно весить до 3 Мб (меньший объём станет преимуществом), а управляться — с помощью стандартного ИК-пульта.
- Приёмники «Триколора» работают при использовании как спутниковой связи, так и интернета. Поэтому важно, чтобы у игры было две версии: со стандартными функциональностями (для подключения к сети), и с облегченными (для автономного запуска).
- Важно, чтобы игры показывали пользователю его численный результат и позволяли посмотреть результаты лучших игроков за всё время (для интернет-версии).
- Приложение должно работать на основе интерактивной платформы StingrayTV. Если никогда не имели с ней дело, почитать о платформе можно тут.
Что ещё нужно знать:
- Всю серверную и сетевую инфраструктуру «Триколор» предоставит разработчикам за свой счёт. Но попросит поддерживать работоспособность приложения по гарантии в течение как минимум года.
- Участвовать могут любые физические и юрлица из РФ, а также компании из Беларуси, Армении, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Грузии и Азербайджана.
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