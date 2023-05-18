«У вас что, шесть глаз?»: зачем люди работают на трёх мониторах одновременно
Узнали у разработчика и аниматора.
Материал подготовлен при поддержке MSI
Наверняка вы однажды видели программиста или дизайнера с несколькими мониторами и задумывались: «Неужели это удобно?» Похожим вопросом задались исследователи Jon Peddie Research и после опроса 1000 пользователей пришли к выводу, что производительность респондентов при такой работе выросла на 42%, а в некоторых случаях разница достигала 50%.
По другим данным, мультимониторность помогает экономить до пяти минут в час и до 40 минут рабочего времени в день.
Но мультиэкранный подход критикуют. Разработчик и автор американской образовательной компании Pluralsight Кори Хаус считает, что человек не может фокусироваться больше чем на одной задаче за раз, а несколько мониторов заменимы виртуальными рабочими столами. Ещё один экран — лишний повод отвлечься на электронную почту, мессенджер или YouTube, уверен технический обозреватель The New York Times Фархад Манджу.
Другой аргумент против — возможное влияние на здоровье. Косоглазие два монитора, конечно, не вызовут, а вот цифровое напряжение глаз — могут вполне. Но тут проблема скорее не в количестве экранов, а в их качестве (в том числе в наличии синего излучения).
Я работаю за двумя мониторами. Пробовал использовать три, но это избыточно: они занимают много места, их сложно собирать в единую систему, да и внимание уже рассеивается. Ты слишком много распыляешься: три одновременных процесса — много, а два — оптимально. Человек в принципе по своей природе не особо многозадачен.
Работать за несколькими экранами я стал ещё в 2019 году, когда в офисе поставили второй монитор: показалось, что это удобно. Но после того, как мы ушли на самоизоляцию, пришлось заново привыкать к работе за ноутбуком. Тогда я понял, что возвращаться к этому не хочу. И купил монитор: сначала один (работал за ним и за ноутом), а потом второй. Так я полностью перешёл на большие экраны.
Второй экран помогает, когда работаю одновременно с двумя программами. Например, когда пишу код и хочу сразу его проверить, то вывожу на один экран браузер, а на другой — среду разработки. С одним монитором пришлось бы тратить кучу времени на переключение между программами (а делить экран между ними ещё более неудобно). Можно править код и в режиме реального времени видеть результат — достаточно перевести взгляд. Когда делаешь что-то совсем рутинное, на втором экране можно запустить сериал — это не мешает концентрации.
Я стал меньше уставать: переходы между приложениями утомляли, а теперь их нет. Пришлось только выучить сочетания клавиш для быстрой работы с двумя экранами.
Мой первый монитор был простеньким: 24 дюйма, Full HD. Присматривая второй, уже обращал внимание на цветопередачу: в свободное время занимаюсь фотографией, и мне хочется, чтобы картинка отображалась реалистично. Решил, что диагональ мне нужна побольше, — перешёл на 27 дюймов, качество тоже — 4K.
У меня экраны различаются. Во-первых, потому, что старый монитор мне пока больше подходит для игр. Во-вторых, я ещё не нашёл тот самый монитор, который готов купить сразу в двух экземплярах. Эстетически два разных экрана смотрятся не так приятно, как два одинаковых, плюс иногда возникают баги с масштабированием при полноэкранном воспроизведении.
Ещё важно, чтобы монитор не мерцал — некоторые матрицы до сих пор этим грешат. Хорошее правило — не злоупотреблять яркостью. Я чуть понижаю её в стандартном режиме. Специальный режим для отдыха глаз в новом мониторе я не использую: он слишком сильно понижает яркость и часто меняет цветопередачу, что не подходит для моих рабочих задач. Можно было бы использовать его в вечернее время после работы, но мне лень.
При сборке «монитор + ноутбук» требовалось много входов. Монитор я использовал как центральное устройство: подключал к нему колонки, наушники и прочую периферию. Теперь перешёл за настольный компьютер, поэтому достаточно нормальных портов-выводов: HDMI, DisplayPort.
Я смотрю в два, а иногда и три экрана с 2015 года, когда стал режиссёром монтажа в видеостудии журнала «Игромания». Уже после нескольких дней работы я перестал понимать, как до этого обходился лишь одним, и купил второй себе домой. Мультиэкранность в монтаже и мультипликации — не причуда, а необходимость. Большинство коллег тоже работают минимум на двух экранах.
На один монитор я вывожу программу для монтажа видео, на второй — окно просмотра или сценарий. Основной монитор примерно на 30% больше обычного, со сторонами 21:9. Ультраширокий экран — это мегаудобно, никаких ограничений, абсолютный комфорт. Цветопередача откалибрована профессиональными приборами. Вёрстку, цветокор и всё остальное делаю исключительно на нём.
Второй экран настраивал «на глазок», чтобы цвета были приятными, и на этом остановился.
Когда работаю над анимацией, подключаю третий экран. На основном — программа анимации, на втором — раскадровки, файлы с материалами для сцены или сценарий, а на третьем запускаю YouTube или аудиокниги (чтобы не работать в тишине). В качестве третьего экрана использую планшет: через вайфай подключаю его к ПК, ставлю под основным экраном, прямо за клавиатурой. Так все сериалы можно смотреть периферийным зрением.
Мой КПД однозначно вырос. В Windows 10 есть удобная функция распределения окон: без труда можно разместить на одном экране проводник, раскадровку с озвучкой и сценарий. Голова при работе не вертится, постоянно переключать окна и путаться в них тоже не надо.
А утомляемость снизилась: ничего не ищешь, не роешься в куче вкладок — всё перед глазами и структурировано в зависимости от задачи.
Глаза, конечно, иногда устают от экрана. Но за многие годы и 15 часов в день перед компьютером моё зрение так и не село. Хотя я даже не использую кактусы для поглощения излучений.
У мониторов MSI из линейки Modern с диагоналями 24 и 27 дюймов хорошая цветопередача (95% sRGB + 81% DCI-P3) и гибкие настройки наклона: можно отрегулировать поворот, высоту и даже разместить экран вертикально. Сочетать их с другими своими мониторами довольно просто ещё и благодаря множеству разъёмов (HDMI, DisplayPort, Type-C, встроенный KVM-модуль), о которых мы говорили выше. А чтобы глаза адептов мультиэкранности меньше уставали, в Modern используется комплекс технологий Eye Care.
У меня два по 32". Хочу третий.
Бери сразу 65' ))))))))))
Это менее удобно для меня. Я люблю работать одно приложение - один монитор. Вот когда требуется третье приложение как раз и хочется третий экран. Переключение бесит.
Уточнение - про 65" был шутка )
Я понял. Просто один большой экран менее удобен чем несколько но маленьких;)
Аналогично, иногда третего не хватает)
а почему бы вместо двух не использовать один ultrawide? совсем бесшовно получается
А швы нужны как раз. Чисто психологически помогает разделить приложения и задачи. Типа как разные ящики для разных вещей, а не один в котором всё собрано: и носки и штаны и футболки.
нашли тему для обсуждения. каждый строчит как он хочет. у меня 3 монитора. на одном код, на другом результат, на третьем гугл. дико удобно.
и когда из двух доков нужно слепить третий.
и когда на одном конфа, на другом заметки, на третьем почта и мессенджер
да куча сценариев
Это рекламка чтобы продать залежавшееся мониторчики )