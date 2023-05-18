«У вас что, шесть глаз?»: зачем люди работают на трёх мониторах одновременно

Узнали у разработчика и аниматора.

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Материал подготовлен при поддержке MSI

Наверняка вы однажды видели программиста или дизайнера с несколькими мониторами и задумывались: «Неужели это удобно?» Похожим вопросом задались исследователи Jon Peddie Research и после опроса 1000 пользователей пришли к выводу, что производительность респондентов при такой работе выросла на 42%, а в некоторых случаях разница достигала 50%.

По другим данным, мультимониторность помогает экономить до пяти минут в час и до 40 минут рабочего времени в день.

Но мультиэкранный подход критикуют. Разработчик и автор американской образовательной компании Pluralsight Кори Хаус считает, что человек не может фокусироваться больше чем на одной задаче за раз, а несколько мониторов заменимы виртуальными рабочими столами. Ещё один экран — лишний повод отвлечься на электронную почту, мессенджер или YouTube, уверен технический обозреватель The New York Times Фархад Манджу.

Другой аргумент против — возможное влияние на здоровье. Косоглазие два монитора, конечно, не вызовут, а вот цифровое напряжение глаз — могут вполне. Но тут проблема скорее не в количестве экранов, а в их качестве (в том числе в наличии синего излучения).

Сделать этот материал нам помогла MSI. Её безрамочные мониторы Modern со специальным креплением VESA могут принимать различные положения на рабочем столе (даже портретное!), чтобы удобно соседствовать с другими экранами.

Дмитрий Хитрук бэкенд-разработчик

Я работаю за двумя мониторами. Пробовал использовать три, но это избыточно: они занимают много места, их сложно собирать в единую систему, да и внимание уже рассеивается. Ты слишком много распыляешься: три одновременных процесса — много, а два — оптимально. Человек в принципе по своей природе не особо многозадачен.

В основном мои коллеги и знакомые из ИТ-сферы используют по два монитора — это такой «золотой стандарт».

Работать за несколькими экранами я стал ещё в 2019 году, когда в офисе поставили второй монитор: показалось, что это удобно. Но после того, как мы ушли на самоизоляцию, пришлось заново привыкать к работе за ноутбуком. Тогда я понял, что возвращаться к этому не хочу. И купил монитор: сначала один (работал за ним и за ноутом), а потом второй. Так я полностью перешёл на большие экраны.

Второй экран помогает, когда работаю одновременно с двумя программами. Например, когда пишу код и хочу сразу его проверить, то вывожу на один экран браузер, а на другой — среду разработки. С одним монитором пришлось бы тратить кучу времени на переключение между программами (а делить экран между ними ещё более неудобно). Можно править код и в режиме реального времени видеть результат — достаточно перевести взгляд. Когда делаешь что-то совсем рутинное, на втором экране можно запустить сериал — это не мешает концентрации.

Я стал меньше уставать: переходы между приложениями утомляли, а теперь их нет. Пришлось только выучить сочетания клавиш для быстрой работы с двумя экранами.

Мой первый монитор был простеньким: 24 дюйма, Full HD. Присматривая второй, уже обращал внимание на цветопередачу: в свободное время занимаюсь фотографией, и мне хочется, чтобы картинка отображалась реалистично. Решил, что диагональ мне нужна побольше, — перешёл на 27 дюймов, качество тоже — 4K.

В идеале оба монитора должны быть одинаковыми по диагонали и разрешению.

У меня экраны различаются. Во-первых, потому, что старый монитор мне пока больше подходит для игр. Во-вторых, я ещё не нашёл тот самый монитор, который готов купить сразу в двух экземплярах. Эстетически два разных экрана смотрятся не так приятно, как два одинаковых, плюс иногда возникают баги с масштабированием при полноэкранном воспроизведении.

Ещё важно, чтобы монитор не мерцал — некоторые матрицы до сих пор этим грешат. Хорошее правило — не злоупотреблять яркостью. Я чуть понижаю её в стандартном режиме. Специальный режим для отдыха глаз в новом мониторе я не использую: он слишком сильно понижает яркость и часто меняет цветопередачу, что не подходит для моих рабочих задач. Можно было бы использовать его в вечернее время после работы, но мне лень.

При сборке «монитор + ноутбук» требовалось много входов. Монитор я использовал как центральное устройство: подключал к нему колонки, наушники и прочую периферию. Теперь перешёл за настольный компьютер, поэтому достаточно нормальных портов-выводов: HDMI, DisplayPort.

Порты HDMI, DisplayPort, и Type-C позволяют подключить мониторы серии Modern к разным источникам видеосигнала. А встроенный KVM-модуль — использовать один комплект периферийных устройств (мышь, клавиатура, монитор) сразу с несколькими компьютерами.

Анатолий Ефремов художник-мультипликатор, режиссёр монтажа

Я смотрю в два, а иногда и три экрана с 2015 года, когда стал режиссёром монтажа в видеостудии журнала «Игромания». Уже после нескольких дней работы я перестал понимать, как до этого обходился лишь одним, и купил второй себе домой. Мультиэкранность в монтаже и мультипликации — не причуда, а необходимость. Большинство коллег тоже работают минимум на двух экранах.

На один монитор я вывожу программу для монтажа видео, на второй — окно просмотра или сценарий. Основной монитор примерно на 30% больше обычного, со сторонами 21:9. Ультраширокий экран — это мегаудобно, никаких ограничений, абсолютный комфорт. Цветопередача откалибрована профессиональными приборами. Вёрстку, цветокор и всё остальное делаю исключительно на нём.

Второй монитор подбирал по высоте — неудобно и некрасиво, если они разные. Я хотел, чтобы оба монитора создавали сплошную линию и мышка двигалась без перепадов.

Второй экран настраивал «на глазок», чтобы цвета были приятными, и на этом остановился.

Когда работаю над анимацией, подключаю третий экран. На основном — программа анимации, на втором — раскадровки, файлы с материалами для сцены или сценарий, а на третьем запускаю YouTube или аудиокниги (чтобы не работать в тишине). В качестве третьего экрана использую планшет: через вайфай подключаю его к ПК, ставлю под основным экраном, прямо за клавиатурой. Так все сериалы можно смотреть периферийным зрением.

Мой КПД однозначно вырос. В Windows 10 есть удобная функция распределения окон: без труда можно разместить на одном экране проводник, раскадровку с озвучкой и сценарий. Голова при работе не вертится, постоянно переключать окна и путаться в них тоже не надо.

А утомляемость снизилась: ничего не ищешь, не роешься в куче вкладок — всё перед глазами и структурировано в зависимости от задачи.

Глаза, конечно, иногда устают от экрана. Но за многие годы и 15 часов в день перед компьютером моё зрение так и не село. Хотя я даже не использую кактусы для поглощения излучений.

У мониторов MSI из линейки Modern с диагоналями 24 и 27 дюймов хорошая цветопередача (95% sRGB + 81% DCI-P3) и гибкие настройки наклона: можно отрегулировать поворот, высоту и даже разместить экран вертикально. Сочетать их с другими своими мониторами довольно просто ещё и благодаря множеству разъёмов (HDMI, DisplayPort, Type-C, встроенный KVM-модуль), о которых мы говорили выше. А чтобы глаза адептов мультиэкранности меньше уставали, в Modern используется комплекс технологий Eye Care.