Okko, «Азбука вкуса», TopGun и 12storeez обсуждают потребительский патриотизм и как с ним жить
На Московском предпринимательском форуме 2023
Материал подготовлен при поддержке МПФ.
22 мая в рамках Московской недели предпринимательства стартует двухдневный Московский предпринимательский форум. Его организует Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.
Учитывая, как сильно за эти четыре года изменилась российская бизнес-конъюнктура, организаторы планировали нынешний МПФ максимально разносторонним. В программе девять дискуссионных сессий — о маркетинге, проблемах креативных индустрий, поиске финансирования, консалтинге и ИТ, — в каждой из которых по несколько спикеров из крупных компаний спикеров. А также — шесть TED-выступлений от CEO лидеров рынка и экспертов в разных сферах.
Среди тематических блоков фигурирует как классическая «теория»: обсуждение трендов, профессии будущего, поиск мотивации. Так и более прикладные вопросы: нейросети в бизнес-процессах, работа на маркетплейсах, трансформация медиабизнеса. Без обсуждения импортозамещения и локальных брендов тоже не обойдётся.
Первый день
- «Маркетплейсы: как попасть в корзину покупателя?»
Делиться лайфхаками по продажам и вербовать предпринимателей в ряды продавцов маркетплейсов будут: гендиректор OZON Сергей Беляков, топ-менеджеры различных направлений «Сбера» и «Яндекса», топ-селлеры Wildberries.
- «Время локальных брендов»
О том, что такое потребительский патриотизм и с какими требованиями покупателей приходится иметь дело российским производителям, поговорят: представители 12storeez, Monochrome, Archpole и Nattys.
- «Креативные индустрии для бизнеса»
Как упаковывать линейные процессы в продукты с высокой добавочной стоимостью расскажут: арт-директор «Парка Горького», сооснователь и девелопер дизайн-завода «Флакон» и арт-парка Никола-Ленивец, директор ярмарки совриска Blazar и онлайн-галереи Sample.
- «Как адаптировать франшизу к современным реалиями и выйти на новые рынки?»
Продавать за границу с помощью партнеров в Азии и СНГ (а для начала — правильно знакомиться с ними) научат основатели сетей «Персона», TopGun и One Price Coffee.
- «Лайфхаки: как получить заемные средства»
Оценить свои шансы на приличный кредит помогут представители «Сбера», Промсвязьбанка, Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы и Службы по защите прав потребителей.
Первый день завершится награждением финалистов конкурса самозанятых Москвы «Ты можешь!». Его организовал партнер форума — маркетплейс услуг YouDo.
Второй день
- «Маркетинг будущего в современных реалиях»
Участник топ-100 лучших маркетологов России Макс Белоусов будет разбирать удачные кейсы продвижения крупных компаний вместе с гостями: президента коммуникационного агентства «КРОС», соруководителем телеграм-канала «Москвач» (на 700 тыс. подписчиков ), PR-директором «Азбуки вкуса» и экспертами в области нейромаркетинга.
- «Гейм индустрия: как делать бизнес на играх»
Как после частичного отключения российского геймдева от глобальной индустрии живут отечественные разработчики, расскажут топ-менеджеры Geeky House, Mensa VR и Langame.
- «Будущее кино и медиа»
Почему даже отозванные лицензии мейджоров не мешают стриминговым сервисам наращивать отрыв от классических медиа-каналов, объяснят: директора Okko, Premier и Black Box Production.