Okko, «Азбука вкуса», TopGun и 12storeez обсуждают потребительский патриотизм и как с ним жить

На Московском предпринимательском форуме 2023

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Материал подготовлен при поддержке МПФ. 22 мая в рамках Московской недели предпринимательства стартует двухдневный Московский предпринимательский форум. Его организует Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Последний раз мероприятие проводилось ещё до пандемии — в 2019 году.

Учитывая, как сильно за эти четыре года изменилась российская бизнес-конъюнктура, организаторы планировали нынешний МПФ максимально разносторонним. В программе девять дискуссионных сессий — о маркетинге, проблемах креативных индустрий, поиске финансирования, консалтинге и ИТ, — в каждой из которых по несколько спикеров из крупных компаний спикеров. А также — шесть TED-выступлений от CEO лидеров рынка и экспертов в разных сферах.

Среди тематических блоков фигурирует как классическая «теория»: обсуждение трендов, профессии будущего, поиск мотивации. Так и более прикладные вопросы: нейросети в бизнес-процессах, работа на маркетплейсах, трансформация медиабизнеса. Без обсуждения импортозамещения и локальных брендов тоже не обойдётся.

Первый день

«Маркетплейсы: как попасть в корзину покупателя?»

Делиться лайфхаками по продажам и вербовать предпринимателей в ряды продавцов маркетплейсов будут: гендиректор OZON Сергей Беляков, топ-менеджеры различных направлений «Сбера» и «Яндекса», топ-селлеры Wildberries.

«Время локальных брендов»

О том, что такое потребительский патриотизм и с какими требованиями покупателей приходится иметь дело российским производителям, поговорят: представители 12storeez, Monochrome, Archpole и Nattys.

«Креативные индустрии для бизнеса»

Как упаковывать линейные процессы в продукты с высокой добавочной стоимостью расскажут: арт-директор «Парка Горького», сооснователь и девелопер дизайн-завода «Флакон» и арт-парка Никола-Ленивец, директор ярмарки совриска Blazar и онлайн-галереи Sample.

«Как адаптировать франшизу к современным реалиями и выйти на новые рынки?»

Продавать за границу с помощью партнеров в Азии и СНГ (а для начала — правильно знакомиться с ними) научат основатели сетей «Персона», TopGun и One Price Coffee.

«Лайфхаки: как получить заемные средства»

Оценить свои шансы на приличный кредит помогут представители «Сбера», Промсвязьбанка, Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы и Службы по защите прав потребителей.

Первый день завершится награждением финалистов конкурса самозанятых Москвы «Ты можешь!». Его организовал партнер форума — маркетплейс услуг YouDo.

Ждут разношёрстную публику: предпринимателей — начинающих и опытных, и тех, кому просто интересны инновации и стартапы.

Второй день

«Маркетинг будущего в современных реалиях»

Участник топ-100 лучших маркетологов России Макс Белоусов будет разбирать удачные кейсы продвижения крупных компаний вместе с гостями: президента коммуникационного агентства «КРОС», соруководителем телеграм-канала «Москвач» (на 700 тыс. подписчиков ), PR-директором «Азбуки вкуса» и экспертами в области нейромаркетинга.

«Гейм индустрия: как делать бизнес на играх»

Как после частичного отключения российского геймдева от глобальной индустрии живут отечественные разработчики, расскажут топ-менеджеры Geeky House, Mensa VR и Langame.

«Будущее кино и медиа»