Коммерческий отдел vc.ru собрал у своих сотрудников анонимный фидбэк

И вот что мы узнали.

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Материал подготовлен при поддержке AppRaise

По данным Gallup, чем быстрее и регулярнее компании собирают обратную связь, тем охотнее и бесстрашнее её сотрудники принимают и дают отзывы сами. В Gallup считают, что короткий опрос не менее эффективен, чем фидбэк, собираемый месяцами. Он не заменяет полноценное ревью, но позволяет «прощупать» настроение сотрудников в моменте.

Мы в коммерческом отделе vc.ru решили проверить это на собственном примере.

Анна-Алина Майгурова Креативный продюсер «Комитета», организовала этот эксперимент

Зачем мы во всё это ввязались

Мы проводим полноценное перформанс-ревью в «Комитете» (управляет vc.ru и DTF) раз в год, но, вдохновившись данными Gallup об эффективности быстрых опросов, решили разнообразить процесс. Для этого воспользовались платформой для повышения эффективности и вовлечённости сотрудников AppRaise. Платформа позволяет HR-менеджеру и тимлидам следить за настроениями в штате, бороться с текучкой или, например, узнавать, что команда думает о прошедших мероприятиях.

Для первого раза остановились на опроснике о вовлечённости и лояльности сотрудников по заранее составленному шаблону: чтобы посмотреть, как работают готовые решения компании и что могут получить на выходе клиенты. Коллеги из AppRaise уточнили, что этот инструмент помогает понять, насколько команда выкладывается на работе и какие факторы мешают делать это на максимум.

Запустились в Telegram, потому что бот в мессенджере показался удобным вариантом: пройти опрос можно там же, где есть личные чаты с коллегами, чтобы потом его обсудить.

Вот так предупреждали коллег, чтобы они не волновались

Вместе с HR-менеджером «Комитета» мы собрали список сотрудников коммерческого отдела, а затем разделили их по командам и группам — чтобы можно было проанализировать результаты:

Команды — это редакторы, продюсеры, «продакшен» (разработчики и дизайнеры), менеджеры и дистрибуция.

Группы — линейные сотрудники и руководители.

Мы передали AppRaise почтовые адреса, чтобы они могли разделить сотрудников по группам и разослать приглашения со ссылкой на бота в Telegram.

На прохождение опроса решили выделить четыре дня — в целом же сроки можно увеличивать или уменьшать в зависимости от запросов компании. Результаты могли отслеживать в админке прямо по ходу исследования HR-руководитель и я, как куратор эксперимента, но система не показывала, кто именно прислал ответы. Однако мы видели, сколько человек из конкретных команд его завершило. Визуализированный отчёт AppRaise прислал уже через два дня (подробнее о нём рассказываем ниже) — и сразу же согласовал с нами звонок для подведения итогов.

По итогам опроса мне стало ясно: «комитетовцев» отличает общая черта — синдром самозванца. Мы все хотим делиться обратной связью и получать её, но боимся, что в результате вскроется наше дилетантство. Несмотря на такие опасения, ребята давали развёрнутые и, как кажется, довольно честные ответы, прямо говорили о том, что их волнует. Думаю, помогла анонимность.

Гневной критики не было, но получилось увидеть, что волнует коллег и сходимся ли мы во мнениях.

Лично я прошла опрос минут за семь и, если честно, сначала даже поникла. Показалось, что вопросов маловато и они слишком лёгкие: «Ну и что вы из этого узнаете?». Но, когда взглянула на отчёт, поменяла мнение. Сводная таблица оценок по отделам оказалась полноценной тепловой картой (покажем её ниже). Да, HR-менеджер не узнает, кто именно оставил тот или иной комментарий, но сразу поймёт, в каких отделах нужно провести дополнительные опросы или звонки.

Мариам Гордиашвили Соосновательница AppRaise

Как проводятся опросы AppRaise: вид изнутри

Работу начинаем со знакомства с HR-менеджером — чтобы узнать об опасениях и построить гипотезы.

Передаём замечания нашим методологам: они берут их за основу и составляют опросник. Компания его утверждает и выбирает фильтры для сортировки результатов. Это могут быть филиалы, отделы, команды, стаж, позиция — всё, что поможет «прицелиться». Помимо универсальных опросов, которыми компания может пользоваться самостоятельно, мы можем сделать ситуативный, под конкретную задачу бизнеса.

Дальше мы рассылаем приглашения сотрудникам на почты и, как только их принимают, запускаем опрос в Telegram или Slack.

Опросы проводим через бота, которого можно встроить в Telegram, Slack, Bitrix24, Discord или в виде расширения в Google Chrome — компания выбирает удобный вариант или предлагает нам рассмотреть свой. При интеграции в Telegram бот открывает веб-страницу сайта AppRaise: мы не собираем ни ники, ни телефоны пользователей. В Slack заполучить личные данные сотрудников тоже нельзя, администратор привязывает к рабочему пространству бота, который «работает» на тех же правах, что рядовой сотрудник: он не может узнать информацию из закрытых для него каналов или профилей. При желании технической частью запуска может заняться и сам эйчар через личный кабинет.

Опрос с «Комитетом» мы запустили за один день: сделали оргчарт и разослали приглашения меньше чем за час.

Начальный этап опроса — блоки обратной связи.

Из них, как из кирпичиков, строятся масштабные перформанс-ревью.

Шаблоны для опросов разрабатывают наши штатные методологи с опытом в HR и консалтинге компаний «Большой четвёрки»: Deloitte, PwC, Ernst & Young и KPMG. За основу берём лучшие практики рынка — вроде метода «360 градусов» (для оценки сотрудника опрашивают всех, кто с ним взаимодействует) и Gallup Q12 (опросник на 12 пунктов для оценки вовлечённости).

Например, у нас есть опросы для замера лояльности сотрудников к сервисным подразделениям — бухгалтерии, юристам, системным администраторам. Если отдел «кусачий», работники могут оттягивать важные задачи просто потому, что им не хочется туда идти. Мы же считаем, что такие департаменты должны работать как клиентский сервис, поэтому и лояльность к нему должна быть на уровне 90–95%.

Так выглядит оповещение с просьбой заполнить форму

Мы собираем и храним ответы в зашифрованном виде на своём сервере (чтобы компания отслеживала динамику).

Мы советуем пользователю аккуратно подбирать слова в развёрнутых ответах, чтобы не выдать себя. А если в группе сотрудников менее трёх человек, исключим их ответы из разбивки и учтём только в общей сводке — чтобы руководство не могло вычислить «неугодных». Если в отделе работает 20 человек, HR-менеджер сможет увидеть развёрнутые ответы этих сотрудников с указанием на подразделение. Если же работников трое и меньше — нет.

В конце рисуем сводную таблицу по всем отделам и группам сотрудников и предлагаем свои выводы и рекомендации.

Созваниваемся с клиентом, чтобы проговорить детали, ответить на вопросы и поделиться своими наблюдениями. Ситуаций, когда эйчар ждёт плохих результатов, а получает хорошие, пока не случалось. В основном руководитель либо подтверждает опасения, либо убеждается, что поводов для беспокойств нет.

Презентацию по итогам опроса готовим с расчётом на то, что HR-менеджер покажет её руководителям и директорам. Они вряд ли будут заходить в админку, поэтому на слайдах мы объясняем, какой показатель измеряли, по какой методике, и как он влияет на бизнес. Там же размещаем неотредактированные анонимные комментарии сотрудников: как повторяющиеся претензии, так и уникальные замечания.

Вместе с прохождением и подготовкой отчёта процесс займёт максимум две недели — это если в компании больше 100 человек.

Правда, иногда даже в крупных организациях сотрудникам так не терпится выговориться, что они отвечают в первые два дня, а нам остаётся только подготовить презентацию.

Что мы узнали об отношениях в «Комитете»

«Комитет» попросил нас измерить лояльность (обычно её обозначают как eNPS) и вовлечённость: насколько сотрудники привержены компании и готовы делать работу как можно лучше в силу высокой мотивации.

Общий eNPS компании — 63%, что в целом хорошо: 13 человек из 19 опрошенных порекомендовали бы место работы друзьям и назвали его и коллег «лучшими на своей памяти». Пятеро дали нейтральные оценки, а один компанию раскритиковал. Среди жалоб, с которыми коммерческий отдел vc.ru может поработать: неравномерная нагрузка, отсутствие обучающих митапов, нехватка возможностей роста и «внерабочих плюшек».

Уровень вовлечённости составил 58% — это нормальный, но не отличный результат: 11 опрошенных мотивированы, а вот восемь — нет. Удивило, что не вовлечены прежде всего руководители. Обычно в компаниях всё наоборот: начальнику всё нравится, а работнику нет. Мы предположили, что в компании высокая степень автономности. С одной стороны, это преимущество — в «Комитете» есть свобода действий. С другой, работа в вакууме быстрее приводит к выгоранию.

Руководители, судя по опросу, не до конца понимают, каких результатов от них ожидают, и признаются, что не в восторге от повседневных задач и перспектив. Их демотивация может, как пожар, перекинуться и на рядовых сотрудников — это важно учитывать. Не исключено, что именно из-за этого продюсеры не получают достаточно признания.

Так выглядит тепловая карта, которая помогает ориентироваться в результатах

Несмотря на то, что выводы могут показаться удручающими, решить проблему можно всего одним действием — наладив обратную связь. Это могут быть тет-а-теты и повторяющиеся опросы, которые помогут следить за показателями в динамике. Мы смотрим на статистику оптимистично, потому что в остальном сотрудники довольны: они доверяют друг другу и уверены, что компания поддержит их в трудный момент. Это значит, что они вряд ли бросят всё и уволятся одним днём.

Сбор обратной связи и готовность её давать — это не про «зефирную» культуру и круглосуточное засыпание друг друга комплиментами. Это в первую очередь способ удержать сотрудников в компании.

Или понять, что они не хотят, чтобы их удерживали. Поэтому в основном к нам обращаются компании с дорогим наймом. Чаще всего это бизнес, который уже крепко стоит на ногах, а не стартап, где сотрудники готовы работать и страдать во имя идеи — и то до поры до времени.

Мы всегда считали лицемерными техники вроде «сэндвича», когда сотрудника сначала хвалят, потом критикуют, а затем снова хвалят.

Нужно учиться аргументированно указывать человеку на его слабые стороны, чтобы он воспринимал это как заботу о его профессиональном росте, а не попытку «уколоть». Тогда не придётся льстить ему, просто чтобы «подсластить пилюлю».

Анна Казак HR-менеджер «Комитета»

Что мы теперь будем со всем этим делать

Для контекста: когда наша компания была стартапом, поделиться переживаниями можно было за кофе на кухне, ведь все руководители работали из офиса. Затем штат начал стремительно расти, а география проживания сотрудников — расширяться. И теперь офис посещают лишь 10–15%. Чтобы не потерять доверительную атмосферу, с 2021 года мы стали налаживать процессы по сбору обратной связи. Ведь чтобы стать хорошим эйчаром, нужен искренний интерес к людям, а лучший способ удовлетворить этот интерес — спросить.

Этот опрос — первый опыт анонимного ревью в «Комитете». До этого мы собирали имена, чтобы можно было вернуться к сотруднику с решением проблемы, показав, что его позицию услышали, даже если она непопулярная и слишком смелая. Практики проводить тет-а-теты и частые срезы в компании пока нет, но мы будем её формировать.

Мы знали, что одного масштабного перформанс-ревью за год будет мало, и «пульс-опрос» AppRaise подтвердил наши опасения:

Из хорошего: почти все сотрудники уверены: «Комитет» поддержит их в трудной жизненной ситуации.

А вот жалобы на нехватку обратной связи сюрпризом не стали. Я знаю, что руководители некоторых команд редко дают адресные комментарии или слишком сильно концентрируются на негативе. Из-за этого у сотрудников может складываться впечатление, что их усилия не замечают и обесценивают.

Правда, критиковать руководителей я не могу: умение давать конструктивную обратную связь — отдельное искусство.

Похвалы немного, возможно, потому, что большинство сотрудников креативного отдела работают в компании давно, а проекты ведут профессионально. Поэтому их экспертность никто не ставит под сомнение, воспринимая как стандарт.

Не исключаю, что по этой причине вслух обсуждаются только ошибки. Хвалить к тому же нужно за конечный результат или способность сотрудника справиться с непредвиденной ситуацией. Думаю, если воспевать его таланты после каждой рядовой задачи, ценность обратной связи снизится.

Бросаться в омут с головой и назначать личные встречи сразу со всеми сотрудниками компании мы, конечно, не будем: нужно найти удобный формат, протестировать его на части коллег и только потом побеседовать с каждым.

Но из результатов ясно, что в первую очередь следует обратиться к руководителям и продюсерам коммерческого отдела — людям с самым низким показателем вовлечённости.

Подумаем также о перспективах профессионального роста: разберёмся, действительно ли их нет или сотрудники просто о них не знают. Сперва обсудим это внутри руководства, а затем побеседуем со штатом. Заодно узнаем, почему тимлиды, редакторы и участники команды «продакшена» не совершенствуют навыки: потому что расти больше некуда, кто-то им препятствует или не хватает ресурсов.

В любом случае регулярные опросы — это как чекап организма: лучше часто проверяться, даже если всё хорошо, чем ехать к врачу уже в машине скорой помощи.