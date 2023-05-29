Как стать 3D-художником

И не пожалеть об этом.

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Материал подготовлен при поддержке компании «Эмэсай компьютер»

3D-моделирование — это создание трёхмерных объектов с помощью специальных программ на компьютере. Для этого используются разные инструменты: например, кисти, лепка и наслаивание текстур.

Заниматься 3D-моделированием часто начинают с прицелом на геймдев, киноиндустрию, архитектурную визуализацию и рекламу. В этих направлениях хватает вакансий, в том числе и для новичков, есть сообщества, где делятся опытом, и есть большой выбор курсов. Позже можно выбрать узкую специализацию: стать художником моделей техники, скульптором персонажей для видеоигр, специалистом по спецэффектам.

Начинающие специалисты на полной ставке могут рассчитывать на зарплату от 60–70 тысяч рублей. Сеньоры и лиды получают от 150 тысяч рублей. Вне России зарплата может быть выше: так, в США специалисты высокого уровня могут получать от 5 тысяч долларов при полной занятости. 3D-моделлеры могут работать проектно и на фрилансе. Например, новичкам предлагают за 20 тысяч рублей сделать восемь 3D-моделей мебели.

В этом материале расскажем, с чего начать и какие источники почитать по теме, а также какие программы рассмотреть новичку и где потом публиковать свои работы.

Как учиться 3D-моделированию

Прежде всего понадобятся пространственное мышление, воображение и любовь к геометрии. Одна из сложностей 3D-моделирования состоит в том, что это рутинная работа, в которой важны усидчивость и умение концентрироваться. Специализация в другой сфере может помочь 3D-моделлерам. Скажем, с инженерным образованием, вероятно, будет проще моделировать технику, а с медицинским или художественным — людей и других живых существ. Но освоить профессию можно и без подобного опыта.

3D-модель самолета Bloch 152 из War Thunder. Источник: Gaijin Entertainment

Есть разные варианты обучения 3D-моделированию, и обычно их совмещают.

Университет. У Школы дизайна ВШЭ есть программа по компьютерной графике и 3D-анимации, Университет ИТМО в Санкт-Петербурге учит компьютерным технологиям в дизайне, а Кузбасский государственный технический университет готовит специалистов по 3D-моделированию в строительстве.

За рубежом существуют программы, где готовят 3D-моделлеров для голливудских студий и игровых компаний. По этим направлениям обучают в Калифорнийском университете, Нью-Йоркской киноакадемии, Хартфордширском университете. Программы платные, и принимают туда только опытных специалистов с наработанным портфолио, резюме и публикациями в научных журналах.

Если хотите научиться основам — геометрии, пропорциям и эстетике, — можно рассмотреть программы бакалавриата по дизайну, архитектуре и художественным направлениям. Архитекторы смогут без труда понимать 2D-чертежи, а художникам будет проще рисовать макеты для персонажей.

Курсы и онлайн-школы. Новичкам подойдут курсы, позволяющие освоить разные программы. В них также обычно преподают основы 3D-моделирования.

Курсы и онлайн-школы помогут легче влиться на старте и сэкономить время, которое человек тратит при самостоятельном поиске информации. Преподаватели мотивируют учеников не бросать обучение, проверяют работы и дают советы. Структурированное изложение материала и понятные инструкции помогут не запутаться в основах и не бросить профессию.

Однако на курсах дают лишь базовые знания. Например, на курсе Skillfactory по изучению Blender учат разбираться в интерфейсе и основных инструментах программы, но не формируют подробного понимания всех его возможностей. А на курсе от «Нетологии» по 3D-моделированию дают попробовать разные программы, не углубляясь в нюансы. Так можно научиться создавать простые 3D-модели и анимированные объекты, но осваивать многие важные вещи всё равно придётся самостоятельно.

Чтобы моделировать персонажей для игр, нужно понимать анатомию и особенности движения, разбираться, как выглядят кожа, ткани, волосы, металл в разном освещении, и знать многие другие нюансы.

3D-модель Кратоса из God of War (2018). Источник: Sony Interactive Entertainment

Обучение с наставником. Некоторые моделлеры хотят делиться опытом и вкладываться в развитие специалистов на рынке — и поэтому занимаются менторством. Руководителям это также даёт возможность присмотреть сотрудников в команду.

Наставники помогут освоить конкретные программы и оценить уже готовые модели. Ещё — научат публиковать и рекламировать работы, а также дадут обратную связь в целом. Искать ментора придётся самостоятельно: в социальных сетях, сообществах и мессенджерах, на форумах. Например, найти подходящего специалиста можно на Solvery.io — в среднем менторы берут от 2000 до 5000 рублей в час. Также для этого подходят площадки 3dteacher.ru и getmentor.dev.

Наставники на Solvery.io. Источник: Solvery.io

Самостоятельное обучение. Постоянно наращивать свои навыки и знания самостоятельно придётся в любом случае, но учиться таким способом с нуля будет непросто. Можно стартовать с видеоуроков на YouTube или учиться по инструкциям сайтов вроде BlenderGuru. А в специализированных сообществах можно найти учебные задачи, рассмотреть и проанализировать готовые модели, почитать обсуждения.

Где искать дополнительную информацию

Специализированные сайты и сообщества. Русскоязычные специалисты по 3D-моделированию выпускают новости, руководства и блоги компаний на render.ru. Это крупнейшее сообщество 3D-моделлеров, аниматоров и специалистов по графике в СНГ. На сайте можно выкладывать свои работы: пользователи оценивают их по десятибалльной шкале. Лучшие попадают в журнал Render Magazine, где затем многие работодатели ищут специалистов (изучая там работы).

Среди англоязычных ресурсов по 3D-моделированию можно обратить внимание на 80.lv. Там публикуют тематические новости, выпускают статьи о 3D-моделировании, а моделлеры выкладывают портфолио. Среди особенностей сайта — выпуск регулярных интервью со специалистами из геймдева и киноиндустрии.

Каналы на YouTube. Здесь есть десятки видео с руководствами по отдельным программам — Blender, Maya, 3ds Max и другим. Специалисты по архитектурной визуализации могут оценить канал Upstairs, а художники персонажей — Art Heroes. Для 3D-моделлеров на Blender есть канал с гайдами Blender Guru, Maya Learning Channel для начинающих в Maya и аналог для 3ds Max — 3ds Max Learning Channel.

Телеграм-каналы. В Telegram есть подходящие ресурсы для 3D-моделлеров. Например, CG News для новостей по 3D-графике, 3dvis для референсов по моделям, CG Freelance для поиска заказов, а ещё каналы Render.ru и Blender Tricks — для специалистов, работающих на Blender.

Какие программы попробовать

Бесплатные

Tinkercad от Autodesk. Обучающее приложение для браузеров. Пользователи могут собирать объекты из уже готовых блоков или создавать собственные, настраивать их размеры и делиться своими творениями.

Tinkercad создавался для школьников, так что информация там изложена доступным языком. Веб-версия — хороший способ понять, нравится ли вам заниматься 3D-моделированием в принципе.

Видеоуроки подробные — подойдут для начинающих. Серьёзный минус — ограниченное количество инструментов и возможностей. В Tinkercad можно создать простые объекты: модели самолёта, ракеты, здания или животного. Сделать проработанную модель для портфолио тут не получится.

В Tinkercad можно создать модель телевизора и тумбы из готовых объектов. Источник: Tinkercad

SketchUp Free. Программа для моделирования интерьера в браузере. Пригодится начинающим дизайнерам и архитекторам — и вряд ли подойдёт 3D-моделлерам, которые хотят работать в других сферах. В SketchUp вы можете создавать мебель, комнаты и даже целые здания. А вот для фотореалистичных объектов придётся использовать другие программы.

Приложение может быть сложным в освоении, если вы не интересуетесь черчением, архитектурой и дизайном. Но можно начать с простых объектов: срисовать кухонный стол своей квартиры или загрузить уже готовую модель из библиотеки и поработать с ней.

В бесплатной версии пользователю дают 10 Гб свободного места в облаке и возможность загружать не более 100 моделей в день.

Интерфейс SketchUp. Источник: SketchUp

Blender. Профессиональная программа с открытым кодом. В Blender вы можете создавать как простые модели, так и подробные объекты с сотнями тысяч полигонов. Инструменты в ней доступны для пользователей без ограничений.

Важный плюс Blender — большое количество не только самих видеоуроков, но и тематических сообществ, курсов и наставников по этой программе. В сообществах немало энтузиастов, которые могут ответить на вопросы и помочь советом. В Blender можно создать модель персонажа для видеоигры, анимированные логотипы, технику и любые другие объекты. Другое достоинство программы — низкие системные требования для рендера простых объектов: например, модели дерева или одноэтажного дома. Сложными считаются объекты, состоящие из сотен тысяч деталей, — скажем, персонажи с проработанными лицами и кожей.

Blender — универсальная программа, знание которой часто требуется в сфере 3D-моделирования. Если важно выбрать только одну программу и специализироваться на ней, то Blender подойдёт лучше всего.

Однако изучать Blender самостоятельно довольно трудно — по мнению опытных пользователей, на уверенное освоение программы могут уйти годы. Интерфейс в нём простой, но большое количество инструментов может запутать новичков.

В Blender создают 3D-модели для Dota 2 и других игр, поддерживающих модификации из Steam Workshop. Источник: DeviantArt

Платные

Maya. Профессиональная программа для анимации и 3D-графики, по сложности освоения сопоставима с Blender. Это одна из самых востребованных программ для киноиндустрии: её возможности позволяют разрабатывать даже сложную анимацию и спецэффекты. На Maya создавали 3D-модели для «Аватара», «Трансформеров» и «Холодного сердца».

Правда, разобраться в ней непрофессионалу может быть сложнее: видеоуроков, бесплатных моделей и работающих с ней менторов меньше. К тому же придётся платить за приложение 235 долларов в месяц (российские банковские карты не принимают).

Так выглядит создание 3D-персонажей в Maya. Источник: Maya

Houdini. Программа для 3D-графики. С её помощью рисовали графику создатели видеоигр Kena: Bridge of Spirits, Half-Life: Alyx и Ratchet & Clank: Rift Apart. Сложнее в освоении в сравнении с аналогами. Пользователи из России могут купить годовую подписку Houdini Indie в Steam: она стоит 17 389 рублей.

Houdini подойдёт специалистам, которые хотят сосредоточиться на CGI-окружении и спецэффектах.

В Houdini уже есть встроенные инструменты для создания реалистичных изображений огня и воды, эффектов взрыва. А вот для моделирования 3D-персонажей лучше рассмотреть другие программы.

В Houdini часто создают взрывы для фильмов и видеоигр. Источник: Houdini

Autodesk 3ds Max. Программа от создателей Maya, более сложная в освоении. Существует множество готовых моделей для 3ds Max, и его всё ещё активно используют. Хотя некоторые пользователи считают, что он проигрывает Maya и Blender в удобстве и функциональности. Используется в тех же сферах, что и Maya. Стоит 235 долларов в месяц. Недоступен для оплаты российскими банковскими картами.

3ds Max обычно не осваивают как первую программу, поскольку Blender и Maya более востребованы на рынке. Другая причина: видеоуроков, инструкций и менторов здесь тоже меньше.

На 3ds Max создавали модели для видеоигр War Thunder, Watch Dogs 2 и For Honor.

Окружение в Watch Dogs 2 создано с помощью 3ds Max. Источник: ArtStation

Где изучать чужие работы и публиковать свои

Важная часть обучения 3D-моделированию — изучение чужих работ. Референсы помогут понять, что стоит доработать в своих проектах. Искать чужие работы и оценивать их можно на специализированных ресурсах для 3D-моделлеров.

Одна из главных площадок для 3D-моделлеров — ArtStation. На этом сайте пользователи выкладывают свои работы и оценивают чужие, продают модели и находят работодателей. На сайте можно искать отдельные объекты — например, модели поездов.

На ArtStation свои модели публикуют профессионалы из индустрии. Источник: ArtStation

Главная особенность ArtStation — возможность рассмотреть 3D-модели с разных углов прямо на сайте. После публикации работы можно дождаться комментариев пользователей и их оценок, а затем найти, с кем посоветоваться, — например, опубликовать ссылку на своё портфолио на ArtStation в социальных сетях.

На ArtStation работодатели присматриваются к специалистам, изучая опубликованные ими модели. Так что в профиле стоит оставить ссылку на свои соцсети или мессенджеры, чтобы не пропустить сообщения. Также здесь есть биржа и раздел с вакансиями (но на данный момент они работают только для пользователей за пределами России).

Другое место для публикации — Render.ru. Это русскоязычная площадка, которая работает по тем же принципам, что и ArtStation. Здесь тоже есть разделы с вакансиями, конкурсы для 3D-моделлеров и галерея. Многие специалисты публикуют работы и на ArtStation, и на Render.ru.

Браузерные 3D-программы вроде Tinkercad и SketchUp Free запустятся даже на ноутбуке пятилетней давности. Blender хорошо работает на средних системах и не требует большого количества видеопамяти для простых моделей.

Для решения более сложных задач понадобится система с мощной видеокартой и процессором. Такие есть не только в стационарных компьютерах, но и в некоторых современных мощных ноутбуках. То есть рисовать мультики и спецэффекты можно даже с дачной веранды (если там, конечно, хороший интернет).

Ноутбук MSI Creator Z17 HX Studio A13V подойдёт для рендера сложных анимаций и моделирования персонажей. В зависимости от конфигурации в нём:

процессор Intel Core i7 или i9 13-го поколения;

мобильная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 или 4070;

32 или 64 Гб оперативной памяти;

накопители на 1 или 2 Тб.

У ноутбука сенсорный экран формата 16:9 с разрешением 2560 × 1600, который поддерживает работу со стилусом. С помощью стилуса можно рисовать или делать заметки прямо на экране. Благодаря этому вы сможете легко рассматривать свои работы, дополнять текстуры и работать с анимацией.