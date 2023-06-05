Облачный провайдер «Билайна» провёл ребрендинг

Суббренд компании стал самостоятельным сервисом.

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Материал подготовлен при поддержке beeline cloud

Теперь облачными технологиями в «Вымпелкоме» будет заниматься единая структура — beeline cloud. Сервис станет самостоятельным поставщиком клауд-решений и будет продавать их не только бизнесу, но и частным пользователям.

beeline cloud позволит клиенту подобрать нужное решение, отталкиваясь от сферы его работы: ИТ, интернет-магазины, промышленность, финансы и т.д. По запросу клиента beeline cloud развернёт офисное пространство, перенесёт ИТ-инфраструктуру, проведёт аудит.

Новый дизайн в компании подбирали, желая сформировать у пользователей ощущение безопасности и защищённости. Сайт beeline cloud разработали в технологичном стиле ASCII-графики.

Обновлённый сайт построили вокруг идеи о том, что именно облачные решения позволяют «оставлять цифровой след современности». «Если бы облако появилось раньше, мы бы сохранили Александрийскую библиотеку», — говорится в материалах на сайте.

Собственный облачный сервис существует в корпорации с 2018 года: раньше он назывался BeeCloud и работал лишь для корпоративных клиентов. В том числе — на инфраструктуре B2B-провайдера IBS DataFort, которого «Билайн» купил в декабре 2021 года.