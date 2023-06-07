Коротко: получить франшизу по инфобезопасности и зарабатывать 500 тысяч рублей чистой прибыли в месяц

«СёрчИнформ» разрабатывает ПО и предоставляет бизнесу своих специалистов по информационной безопасности на аутсорс. Они помогают найти слабые места в «броне» компаний. Например, выявить внутреннее мошенничество, работу на конкурентов, откатные схемы. В июне «СёрчИнформ» запускает франшизу.