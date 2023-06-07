Коротко: получить франшизу по инфобезопасности и зарабатывать 500 тысяч рублей чистой прибыли в месяц
За каждого сотрудника.
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Материал подготовлен при поддержке компании «СёрчИнформ»
О чём речь
«СёрчИнформ» разрабатывает ПО и предоставляет бизнесу своих специалистов по информационной безопасности на аутсорс. Они помогают найти слабые места в «броне» компаний. Например, выявить внутреннее мошенничество, работу на конкурентов, откатные схемы. В июне «СёрчИнформ» запускает франшизу.
Кому будет интересна франшиза
Сервисным ИТ-компаниям, у которых есть опыт и наработанная клиентская база. Сфера работы партнёров для «СёрчИнформ» не важна.
Зачем она нужна
- Франчайзи смогут оказывать услуги по информационной безопасности на базе защитных продуктов «СёрчИнформ» и под брендом компании. При этом паушальный взнос платить не придётся — как и регистрировать новое юрлицо.
- Компания заявляет, что её партнёры смогут получать от 500 тысяч рублей чистой прибыли в месяц. По подсчётам «СёрчИнформ», столько сможет заработать один аналитик при полной загрузке и качественной работе с четырьмя компаниями.
- «СёрчИнформ» сам обучит сотрудников компании-партнёра: ИБ-аналитика, менеджера по продажам и специалистов техподдержки (у компании есть собственный учебный центр). Как лучше продавать услуги безопасности, «СёрчИнформ» тоже расскажет.
Что ещё нужно знать
- Франчайзинговую программу презентуют 20 июня в Москве, это офлайн-встреча. На ней ждут собственников и директоров сервисных ИТ-компаний. Руководителям компаний (от 10 человек) из других городов «СёрчИнформ» оплатит проживание в отеле Marriott.
- Компания считает, что потенциальные клиенты их франчайзи — малые и средние бизнесы, которых, по данным единого реестра МСП, в России больше 200 тысяч. Ёмкость этого рынка, по расчетам «СёрчИнформ», — 45–50 млрд рублей в год.
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