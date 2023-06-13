Коротко: забронировать приглянувшийся отель по самой низкой цене
Благодаря новой функции онлайн-сервиса Tourvisor.
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Материал подготовлен при поддержке Tourvisor
Что случилось
Российский онлайн-сервис поиска туров Tourvisor (0+) запустил собственную систему сравнения цен на отели. Она собирает предложения от туроператоров и крупнейших систем бронирования, а пользователь сам сопоставляет цены и сразу видит, где выгоднее платить.
Чем интересна опция
- Цена отображается в реальном времени, при переходе на сайт туроператора или системы бронирования она не меняется. Дополнительных сборов тоже не появляется.
- Сервис ищет выгодные предложения не только по отелям, но и по пансионатам, гостевым домам, апартаментам. Всего в базе 100 тысяч объектов (обещают, что появится больше). Забронировать жильё можно как в России, так и в других странах.
- Tourvisor показывает разницу между ценами на бронирование у разных операторов — сумма экономии, по заверению сервиса, может превышать 35%.
Что ещё нужно знать
- Tourvisor — единственный онлайн-сервис в России, который позволяет сравнивать предложения от туроператоров и систем бронирования в одном месте.
- До начала работы с отелями Tourvisor более десяти лет работал с турами. Их по-прежнему можно забронировать и офлайн: агентства-партнёры Tourvisor есть даже в небольших городах.
- Сервис бесплатный, на его сайте нет рекламы.
покрутил отели в узбекистане – сайт выглядит как бессмысленная хрень. никакого сравнения цен не увидел, просто выдал отели и по нажатию на рандомный предлагает купить у туроператора. может, я недостаточно глубоко вник – не исключаю, но нахрена пользоваться сервисом, в который нужно вникать?) мне проще открыть три сайта и в риал тайм сравнить цены в понравившемся отеле.