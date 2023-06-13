Коротко: забронировать приглянувшийся отель по самой низкой цене

Российский онлайн-сервис поиска туров Tourvisor (0+) запустил собственную систему сравнения цен на отели. Она собирает предложения от туроператоров и крупнейших систем бронирования, а пользователь сам сопоставляет цены и сразу видит, где выгоднее платить.