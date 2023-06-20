Редактору «Комитета» нужно было использовать как можно больше приложений из RuStore. Вот её дневник

В нём она считает шаги, делает гимнастику для глаз и даже изучает каталог грибов.

{"id":731966,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":731966,"gtm":null} 368 просмотров

Так видит «пакет приложений» нейросеть Midjourney

Материал создан при поддержке магазина приложений RuStore

Приложения есть для всего на свете. Хочется узнать, из чего состоит машина, — пожалуйста (3+). Научиться завязывать морские узлы — обращайтесь (7+). Изучить места для рыбалки — только скачайте карту (3+). Креативному отделу «Комитета» стало интересно, как выглядит день человека, который отслеживает свою жизнь в приложениях (и спрашивает у них совета).

Интересное совместили с полезным — к нам как раз пришла команда RuStore (0+) и предложила сделать обзор на их площадку. Мы решили устроить эксперимент. Условия простые: член нашей команды использует как можно больше приложений из каталога RuStore в повседневной жизни — испытание длится три дня.

Мария Еремина Переставляет местами буквы в коммерции «Комитета»

Вот пара вводных:

Я подумала, что читать о том, как я сижу за компьютером и просто делаю свою работу, вам было бы неинтересно. Поэтому мой эксперимент начинается в пятницу и захватывает выходные — так мы успеем не только потрогать траву в парке, но и посмотреть ужастик, позвать гостей и прослушать шесть часов аудиокнижки.

А чтобы не утомлять вас скринами приложений, я решила разбавить текст фотографиями своей собаки: её вы узнаете по осуждающему взгляду и сладким бочкам, напоминающим подгоревшую булочку с корицей.

Продюсер этого проекта Лена очень просила меня включить в список исследуемых приложений таймер варки яиц (7+) — поэтому каждое утро во имя науки и Лениного спокойствия мы отваривали по яйцу.

Подготовка: загружаем приложение

Пару недель назад мой старый телефон с позором утонул в унитазе кофейни, выпав из заднего кармана. На новом, купленном взамен, к моменту эксперимента было мало приложений. Отчасти поэтому я согласилась заполнить его миллионом новых.

Следую инструкции на сайте, сканирую QR-код — и в загрузки падает файл-установщик RuStore.apk. Система безопасности предупреждает, что apk-файлы могут нанести мне вред, — а что, как говорится, не может? К тому же приложение «Сбера», которого нигде нет, на телефон всё же поставить надо. Разрешаю устройству скачать файл.

Потом всё просто: запускаю установку и открываю приложение — мобильный каталог похож на веб-версию, но в нём редакция делает подборки приложений, которые находятся в разделе «Интересное».

День первый: гоняем уток в парке и следим за количеством сигарет

Утро начинается с компьютера и рабочих задач: завтракать я привыкла только после пары часов пыхтения над текстами. Продюсер Лена просит прислать отчёт о сваренных яйцах (думаю, она видит меня как-то так):

Гуглить правильное время варки — для слабаков, поэтому скачиваю приложение. Я люблю делать яйца вкрутую, но так как теперь моя жизнь целиком состоит из рубрики «Э-э-э-эксперименты», выбираю вариант «Средне мягкий». Если верить таймеру, для такого результата яйцо нужно варить четыре минуты.

Пока закипает вода, заказываю в «Самокате» (3+) хлеб, зелень, овощи и консервированную горбушу — если яйцо вдруг переварится, помну его вместе с рыбой и зелёным луком в паштет. Вспоминаю, что хотела записаться на прививку от коронавируса — даже перенесла на новое устройство приложение «Емиаса» (12+). Медкарта говорит, что меня ждёт уже четвёртая ревакцинация (прививаться рекомендуют каждые 6–12 месяцев). Но записать отказывается, доступны почему-то только опции «подать заявку на экспресс-тест» и «сходить к дежурному врачу ОРВИ». Такое поведение не одобряю, придётся выяснять детали по телефону. Но в дневной счётчик приложений «Емиас» внесу всё равно — зря, что ли, авторизировалась. Яйцо сварено, результат меня и продюсера устраивает.

Возвращаюсь к работе.

Мелкие и срочные задачи раскиданы, осталось две объёмных: вычитать готовый текст от автора и написать ТЗ на новый. От больших задач я стрессую гораздо меньше, чем от мелких: во-первых, чем методичнее работа, тем спокойнее, во-вторых, не нужно общаться с людьми (простите, коллеги).

Есть мотивация поторопиться: собаке скоро гулять. Чтобы сосредоточиться, человечество придумало таймеры. В RuStore на эту тему нашла приложение Pomodorus (3+): выбираю его исключительно по превью, на котором оно выглядит неплохо.

Суть приложения в том, чтобы делить работу на отрезки по 20 минут и между ними давать себе по 5 минут отдыха. Не знаю, зачем для этого целое приложение, если есть обычный таймер, — но кто я такая, чтобы спорить с прогрессом. Запускаю и понимаю, что на меня таймер давит: гораздо комфортнее работать, прислушиваясь к себе. К тому же ко мне часто падают задачки вроде «ответить на срочный вопрос» — и прерывать эти 20 минут концентрации всё равно приходится.

Помогают ли вам таймеры сосредоточиться? Да, работать с ними удобно Нет, только напрягают Мне таймеры вообще не нужны Показать результаты Переголосовать Проголосовать

Работа доделана — собираюсь с собакой в парк. Туда я всегда хожу с аудиокнижкой — у меня куплена годовая подписка на MyBook (12+). Думаю, какие ещё приложения мне могут пригодиться. Решаю скачать шагомер (12+) и Smoking Control (12+) — приложение для подсчёта выкуренных сигарет, количество которых начинает меня немного пугать.

Втыкаю в правое ухо наушник с «Оком Мира» Роберта Джордана — это первый роман из цикла о «Колесе времени» и моя сотая попытка найти фэнтези, похожее на литературу, а не на фанфик. У этого отлично получается: от 45 часов (жесть!) остался только 21, и остановиться мне сложно. Для сравнения: «Имя Розы» Умберто Эко читают 27 часов, «Анну Каренину» — 34, оба тома «Унесённых ветром» — чуть больше 46.

Доходим до первой остановки: приложение показывает 1237 шагов. Закуриваю первую сигарету, заношу в трекер. Наш юрист сказал, что курить в этом тексте можно только тем, кто это занятие осуждает и собирается бросать. А я должна отдельно подчеркнуть, что редакция порицает курение. Поэтому давайте договоримся, что я стараюсь не просто отследить пугающее количество сигарет, но и уменьшить.

Идём в следующий парк, захватываем на обед кофе, в паузах между приключениями в «Оке Мира» думаю, какие ещё приложения могу использовать. Усаживаемся на траве под липой — приходит идея. Скачиваю «Каталог деревьев» (3+), проверяю — действительно липа. Также в парке были найдены черёмуха, каштаны и тополя — определить их тип, правда, с помощью этого приложения практически невозможно: внутри — парсинг статей из «Википедии» без подробных картинок.

Собака тем временем пугает уток (каталога уток, к сожалению, пока никто не сделал — так что ниша свободна).

Двигаемся дальше вместе с героями романа: в трекере уже 3752 шага и четыре сигареты. Я подсела на аудиокнижки давно: сначала слушала то, что когда-то читала сама, потом перешла на книги, экранизации которых видела. А потом поняла, что спокойно воспринимаю на слух и новые сюжеты. Правда, не все: есть штуки, читать которые гораздо интереснее, чем слушать. Например, недавно я три вечера подряд наслаждалась «Петровыми в гриппе» — кажется, что половина иронии, уловимой в тексте, в формате аудио бы потерялась.

Возвращаемся домой: всего пройдено 6859 шагов и выкурено шесть сигарет — дома я не курю, поэтому записываем цифру как итоговую. План на остаток дня — доделать мелкие рабочие задачки, которые нападали, пока мы были в парках. Но из-за того, что сегодня пятница, их совсем мало.

Ещё собираюсь посмотреть что-нибудь на проекторе, но раз задача — использовать как можно больше приложений, одну серию второго сезона «Белого Лотоса» смотрю на телефоне. У меня совместная подписка «Амедиатеки» и «Кинопоиска» (12+).

Использовано приложений за день: 9.

День второй: идём в кино на Ари Астера и вводим новые привычки

Люблю солнечные субботы за то, что можно провести в парке хоть весь день, трогая траву. Но перед этим, конечно, варю яйцо — сегодня «вкрутую» за восемь минут (получается хорошо). Листаю заблокированную и запрещённую социальную сеть и узнаю, что Beau Is Afraid («Бо напуган»), новый фильм Ари Астера, оказывается, легально прокатывают в России.

Скачиваю «Афишу» (16+), чтобы купить билеты, потому что путь через веб-версию не для меня. Вечером в «Космосе» он идёт с субтитрами — идеально. Пишу другу, покупаю два билета. Он скидывает свою долю переводом на карту «Тинькофф» (3+) — думаю, это можно засчитать как использование ещё одного приложения.

Собираюсь в парк и думаю, могу ли как-то использовать трекеры привычек, о которых говорила продюсер. Я не люблю такие штуки. Во-первых, я и так делаю все, что считаю нужным (а если не считаю, то какая тогда мотивация привычку вводить). Во-вторых, мне от них тревожно: забыл на день — и всё, график испорчен! Но раз делать нечего, скачиваю вот такой (3+). Воды я и так пью достаточно, а бегать не люблю. Поэтому в качестве привычки попробую рисовать: каждый день в течение недели. Это моё старое хобби, в последнее время я рисую даже комиксы. Недавно я ездила в горы и там неожиданно зарисовала вообще всё. Может, в городе тоже получится.

Выходим в парк, запускаю шагомер, аудиокнижку, трекер сигарет и зажимаю под мышкой блокнот. Ух! До точки, где я обычно трогаю траву, проходит 3805 шагов и выкуривается две сигареты. Для обратной дороги стоит пополнить «Тройку» — недавно узнала, что это можно делать удалённо, а не только в кассе или автоматах. Через «Сбербанк» (3+) кладу деньги на транспортную карту — теперь останется только нажать кнопку на валидаторе (это штука, к которой пассажиры прикладывают билеты), и они сами запишутся на счёт. Ещё две сигареты спустя заканчиваю скетч — за это время я допила кофе (нужен трекер для него тоже), и у меня появился ещё десяток фотографий собаки.

Домой приходим с 8302 шагами и пятью сигаретами в сумме. А от аудиокнижки, которую я слушаю и перед сном, тем временем осталось 16 часов.

Скоро буду собираться в кино — смотрю по «Яндекс Картам» (3+), можно ли добраться на наземке. Нет, всё же проще на метро.

До кино проваливаюсь в прокрастинацию. Обнаруживаю себя обновляющей в «Яндекс Музыке» (12+) свой плейлист по «Теду Лассо»: в сериале отличный саундтрек. Под She’s A Rainbow выхожу из дома.

Через несколько часов под впечатлением выхожу из кинотеатра — от фильма мы с другом в восторге. Это трёхчасовое путешествие очень тревожного человека — абсурдное, неловкое, местами невероятно смешное или, наоборот, страшное. Правда, Beau Is Afraid, мне кажется, куда более корректное название, чем локализованное «Все страхи Бо». Последнее как будто подсказывает зрителю интерпретацию всего, что в картине происходит, а её лучше смотреть без каких-либо ожиданий вообще — и расшифровывать сюжет самому.

Ещё пару часов гуляем по ВДНХ (ещё 3256 шагов), а потом я вызываю такси через «Яндекс Go». Smoking Control говорит, что всего за день ушло семь сигарет.

Использовано приложений за день: 9.

День третий: готовим ужин для вегана и узнаём, чем сосновый белый гриб отличается от берёзового

Сегодня домашний день, но он тоже начинается с яйца — «всмятку» на три минуты. Надеюсь, продюсер Лена мною гордится. По её совету скачиваю скринтайм-трекер (3+) — в конце дня узнаем, сколько времени я провела в приложениях.

Вечером жду гостя: договорились, что я готовлю ужин, а он несёт настолки. Мне гораздо интереснее кормить друзей, чем готовить для себя. Это всегда вызов: в моей компании куча аллергиков, а сегодняшний гость не ест продукты животного происхождения — нужно придумать что-то, что понравится ему и будет вкусно мне.

Скачиваю вот это приложение (3+), чтобы найти адекватный рецепт. Десерт в картотеке выбираю сразу — постный шоколадный торт «Захер». А вот основные блюда какие-то скучные. Решаю сделать свою лапшу по-азиатски: с имбирём, чесноком и красным перцем. Большие партии продуктов я обычно заказываю на «Озоне» (16+), но свежего имбиря там не было, поэтому открываю «Самокат». Ещё в корзину кидаю два сорбета.

Пока едут продукты, сажусь за скетч — нужно же поставить отметку в трекере. Протирая очки, вспоминаю, про «Гимнастику для глаз» (3+) — говорят, расслаблять периодически глаза полезно.

Гимнастика клёвая, но вот приложение пугает — анимированные глаза повторяют упражнение вместе с тобой, а о том, что роботический голос будет громко зачитывать правила, никто не предупреждает. Испугалась даже собака.

За готовкой через колонку снова слушаю аудиокнижку. Но когда перец на сковороде начинает шкворчать, переключаюсь на «ВКонтакте» (12+) — хочу пару раз послушать заевший трек из нулевых (*NSYNC — Bye Bye Bye, всё из того же сериала). Друг приезжает, как раз когда я заканчиваю.

Этот экранный день мог закончиться прямо здесь, но я умудрилась использовать ещё несколько приложений. Во время ужина завязывается спор: я считала, что мы не виделись с другом лично с пятого класса. А по его словам, один раз мы всё же встречались — подростками. Снова открываю «ВКонтакте». Друг прав: в 2014 году мы даже сходили вместе в кино.

Внезапно разговор касается моей любви к грибам: я ненавижу их есть, но обожаю собирать и на пенсии планирую стать грибником. Моя ролевая модель — дама, написавшая этот материал — обожаю его. Показываю другу через приложение «Тинькофф Журнала» (3+). Он иронично спрашивает, отличу ли я один вид белого гриба от другого. Я, конечно, не отличу — я вообще не знала, что их бывает много. Об этом говорит и приложение «Грибы» (16+).

Время подвести итог: за день выкурено ноль сигарет (радуем нашего юриста!), а скринтайм-трекер говорит, что больше всего времени я провела в «Телеграме» — 45 минут и 35 секунд.

Использовано приложений за день: 11.

Мой редактор говорит, что тут не хватает вывода

Поэтому вот.

Было интересно вывести внутреннего контрол-фрика на новый уровень. Очевидно, что до него я пока не дотягиваю: отслеживать кучу своих действий было тяжеловато — как и держать всё в голове.

Цифры могут демотивировать, а могут и подбодрить. С трекерами моя прогулка превращается в «блин, всего 6548 шагов». Но на цифры можно взглянуть и иначе: «3547 шагов — но день был дождливый, так что я молодец». Если подходить к трекерам не как к грозному контролёру, а как к счётчику успехов, жизнь может стать чуточку лучше.

Одно новое приложение в телефоне точно останется. И да, это каталог грибов, потому что он необъяснимым образом меня радует. Возможно, даже вдохновит на поездку в подмосковный лес в сезон. Другие приложения и так живут со мной постоянно — скажем, музыка, книжки и кино. Ну и без банков и доставок обойтись тоже не получится.

Какие приложения делают вашу жизнь лучше?

Все приложения, которые использовали мы, были скачаны из RuStore — российского магазина приложений для устройств на Android.

Платформу запустили в мае 2022 года — по словам разработчиков, теперь на ней можно найти 80% самых популярных российских сервисов: банки, маркетплейсы, службы доставки. Скачать или обновить уже установленные приложения получится даже в случае их блокировки на других платформах.