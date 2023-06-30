Чтобы услышать от рекрутера «да», придётся попотеть

Эксперты рынка труда советуют, как сделать это с минимальными усилиями.

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Соискатели нередко относятся к собеседованиям как к экзаменам, зазубривая «билеты» с ответами на возможные вопросы. А потом «сыпятся», когда рекрутер отходит от темы, и в итоге производят впечатление несобранного и излишне тревожного человека. Другое дело — воспринимать интервью как свидание: возможность ещё на берегу понять, стоит ли продолжать общение дальше.

Как правильно себя настроить — рассказали карьерный консультант, эйчар и психолог.

Кира Кузьменко Карьерный консультант, автор курса про поиск работы Hello New Job!, основательница NEWHR и сервиса Geekjob

Готовиться к собеседованию нужно как к выступлению

Стресс во время рабочего интервью — это нормально, поскольку вы возлагаете высокие ожидания на работодателя, а он — на вас. Но лимбическая система меньше тревожится, если знает, чего ожидать, поэтому стоит заранее подготовиться — как вариант, в два этапа.

Общая подготовка позволяет заложить фундамент для всех будущих собеседований. Ваша задача — заранее придумать ответы на стандартные вопросы: сильные и слабые стороны, карьерные планы на ближайшие пять лет, причина ухода с предыдущего места работы, карьерные ожидания и примеры решения сложных ситуаций. Лучше всего прописать ответы на бумаге, а затем проговорить их вслух — словно вы готовитесь к презентации.

Нелишним будет заранее зафиксировать свои достижения (например, показатели по трафику, конверсии или выручке, которые выросли благодаря вам). Имеет смысл держать эти цифры перед глазами, так как в стрессе они могут вылететь из головы.

Чтобы рассказ о ваших результатах и достижениях звучал системно и понятно интервьюеру, используйте фреймворк STAR:

Situation — ситуация: это контекст, который помогает понять, почему вы взялись за задачу.

Task — задача: что нужно было сделать и для какой цели.

Action — действие: что сделали конкретно вы (что разработали, запустили, изменили).

Result — результат: чего вы в итоге добились.

Рассказ по этой системе показывает интервьюеру ясность вашей мысли и умение систематизировать опыт.

Частная подготовка (то есть подготовка к конкретному интервью) нужна, чтобы заранее сопоставить ваши навыки с ожиданиями конкретной компании и презентовать себя наилучшим образом.

Перед собеседованием прочитайте основную информацию о компании, посмотрите интервью с топ-менеджерами, проверьте, как команда пишет о себе в соцсетях или корпоративном блоге и как выглядят публичные профили сотрудников. Всё это поможет примерно понять, как там привыкли себя вести (и чего будут ожидать от вас). Важная оговорка: подстраиваться под культурный код компании или нет — исключительно ваш выбор.

Если это стартап, который пишет о себе непринуждённо, со смайликами и мемами, — вряд ли стоит приходить в костюме и галстуке и излишне «серьёзничать». А в консервативной структуре вроде банка всё с точностью до наоборот.

В «компанию мечты» лучше идти после нескольких интервью

Чтобы от нервов не «завалить» собеседование, я советую первые три-пять интервью провести в тренировочном режиме.

Можно потренироваться отвечать на вопросы дома, записав процесс на диктофон или камеру — чтобы посмотреть на себя со стороны. Как если бы вы готовились к публичной презентации.

Можно найти такого же профессионала, как вы, и договориться о mock interview, когда вы собеседуете друг друга и после — даёте фидбек, что можно улучшить.

Можно организовать тренировку с карьерным консультантом, который специализируется на вашей профессии, — так вы получите развёрнутый фидбэк и детальные рекомендации.

Это особенно важно, если вы подаётесь в компанию с высокой конкуренцией за место — допустим, в ИТ-корпорацию с международным представительством.

Первое собеседование устроено как первое свидание

Обе стороны пытаются понять, хотят общаться дальше или нет. Первое впечатление формируется практически мгновенно — начиная с банального, но важного вопроса «Расскажите о себе». Неподготовленного человека он может поставить в тупик — ведь рекрутер видел резюме. Но у вопроса есть смысл: убедиться, что вы читали вакансию, можете сопоставить свой опыт с требованиями и достаточно мотивированы.

Рассказ о себе обычно состоит из нескольких частей:

Кто вы как профессионал, в чём ваша основная экспертность.

Какой ваш опыт максимально релевантен для рассматриваемой позиции.

Почему вам интересна эта конкретная вакансия — чем вы можете быть полезны компании и как соотносятся ваши цели.

Если с этим проблемы — до обсуждения профессиональных навыков может и не дойти, даже если вы высококлассный специалист.

Оттолкнуть интервьюера могут также неуместные вопросы. Например, если вы, не успев толком познакомиться, спрашиваете о бесплатной парковке для сотрудников или других потенциальных преимуществах. Работодатель ожидает, что вы заинтересованы не только в деньгах, но и в самой вакансии, задачах, команде, челленджах. Поэтому, если вы не зададите вопросы о них, а немедленно перейдёте к вопросам о зарплате и отпускных, работодатель может счесть это «красным флагом».

Кандидата оценивают не только как функцию

Работодатель хочет быть уверен, что с вами приятно работать, поэтому не забывайте и о социальных «танцах»:

Держите зрительный контакт и хотя бы изредка улыбайтесь.

Не уходите в себя и кивайте по ходу беседы, чтобы проявить внимание.

Не стесняйтесь пересказывать вопрос рекрутера своими словами, чтобы убедиться, что правильно его поняли.

Уточняйте, полно ли вы ответили на вопрос, чтобы при необходимости дополнить ответ деталями.

Отказ — не приговор

Не получить должность — это нормально. Во-первых, помимо видимых требований есть скрытые. Вы рассчитываете прийти на позицию разработчика и рассказать о профессиональных достижениях и сложных кейсах, а рекрутер расспрашивает вас, как вы отчитывались о проделанной работе, — просто потому, что ваш будущий начальник любит всё контролировать. Или вы говорите, что заинтересованы в повышении через год, но компания дать этого не может.

Во-вторых, всегда есть риск попасть к необъективную нанимающему менеджеру, который предложит не рассматривать вас просто потому, что вы не понравились. Чем? «Да просто так».

И в-третьих: возможно, другой кандидат подошёл компании больше. Настоящую причину вы, скорее всего, никогда не узнаете, поэтому не стоит на этом зацикливаться. Вместо этого считайте собеседования возможностью попрактиковаться в том, как лучше «упаковывать» свой опыт. Относитесь к поиску работы как к проекту, завершение которого требует времени.

Анастасия Рогозина Эйчар в международной ИТ-компании

Первое впечатление формируется до собеседования

Это важно понимать, чтобы не поставить себя в неловкую ситуацию ещё до личной встречи. В переписках и звонках нужно придерживаться общепринятых норм коммуникации: как минимум — здороваться и не грубить. Не стоит присылать файл с резюме без пояснений или спрашивать, «открыта ли вакансия», не уточнив какая.

Рекрутер также может присмотреться к вашим социальным сетям. Нет ничего плохого в том, что вы анархист и любите фотографировать кресты, но имейте в виду: работодатель хочет, чтобы ваши взгляды соответствовали корпоративной культуре работодателя. В противном случае не удивляйтесь, если они станут темой для обсуждения при встрече.

Впрочем, помните, что первое впечатление может в любой момент поменяться, потому что во время беседы человек открывается с новых сторон — через вопросы, ответы и реакции.

При подготовке главное — не переусердствовать

Узнать и запомнить о работодателе всё невозможно. Достаточно будет внимательно ознакомиться с вакансией, требованиями и задачами и почитать основную информацию о компании: в какой сфере она работает, какие продукты и услуги создаёт и предлагает, на какие рынки ориентируется и кто принимает в ней решения.

Зазубривать ответы на потенциальные вопросы не стоит. Всегда есть риск, что на собеседовании вы всё забудете. Как на экзамене, к которому готовились в последнюю ночь. Лучше подумать о том, как ваши навыки и амбиции соотносятся с тем, что предлагает и ценит компания. У крупных корпораций есть целые лендинги со стратегиями, планами и ценностями — можно ориентироваться на них.

Если умеете быстро формулировать мысли на месте — этого будет достаточно. Если боитесь, что растеряетесь, — пропишите основные тезисы: каких успехов добились на прошлом месте, почему оттуда ушли.

Только избегайте социально одобряемых ответов — когда вы осознанно пытаетесь обелить себя и привираете. Рекрутер это заметит, задаст вам несколько уточняющих вопросов — и вы «посыпетесь».

Приукрашивать свои возможности тоже не стоит. Лучше честно скажите, что не делали того, о чём вас могут попросить, но быстро включитесь в процесс, если компания будет готова дать вам немного времени на адаптацию.

Вопросы должны соответствовать этапу найма

Сейчас в большинстве компаний процесс подбора состоит из нескольких этапов, поэтому важно не торопить события. Не стоит при первом же знакомстве спрашивать, сколько оплачиваемых отгулов даёт компания и есть ли на кухне бесплатные сырки.

У рекрутера уточните, как строится отбор, у руководителя отдела — как устроена коммуникация и корпоративная культура внутри команды.

О соцпакетах и прочих «плюшках» лучше расспрашивать уже на этапе офера. Об остальных нюансах рекрутер скажет сам ещё до встречи: например, если компания работает только удалённо, регулярно назначает командировки или не может оформить вас в штат.

Рекрутера смущает не волнение, а безразличие

На встречу возьмите с собой ручку и блокнот. Последний можно использовать не только для пометок, но и в качестве «антистресса»: знаю, что некоторые не глядя рисуют разные узоры, чтобы сконцентрироваться. Если беседуете в онлайне — положите рядом также зарядку от смартфона и ноутбука, чтобы не пришлось бегать по дому посреди разговора.

Эйчар понимает, что собеседование — стрессовая ситуация, и не станет списывать вас со счетов. (Пожалуй, единственное исключение — если вы претендуете на позицию, которая предполагает работу с высоким уровнем стресса и постоянное общение с новыми людьми.) Так что если тревожность всё-таки взяла верх, попросите рекрутера дать вам минуту и сделайте пару глубоких вдохов и выдохов. Беседуя в онлайне, предупредите, что отключите камеру. Если в офлайне — выйдите в коридор или уборную.

Что может оттолкнуть нанимающего, так это необоснованный негатив, например, в сторону бывшего работодателя, коллег или другого рекрутера, а также незаинтересованность — когда соискатель постоянно отвлекается на телефон, считает ворон за окном, не задаёт вопросов и постоянно переспрашивает. Или вовсе собеседуется на ходу (например, за рулём). Такому, скорее всего, откажут. Не потому, что он плохой, а просто потому, что ему эта работа явно не интересна.

Не стоит лебезить перед эйчаром, чтобы понравиться

На встрече лучше быть собой — человеком с собственными ценностями и желаниями. Наличие твёрдой позиции привлекает рекрутера больше, чем заискивания. Чем вы честнее, тем проще будет адаптироваться и тем ниже риск, что вы не оправдаете ожидания работодателя. Ставьте себя на один уровень с ним, потому что выбирает не только он, но и вы, и вам он может не подойти точно так же, как и вы ему. В конце концов вы пришли не денег просить, а заключать сотрудничество.

И не бойтесь рекрутеров: в неделю у них десятки встреч с такими же кандидатами, как и вы. У него нет задачи вас завалить — он лишь хочет познакомиться и понять, насколько выгодным будет партнёрство для обеих сторон.

Фая Фаталиева Семейный психолог, автор блога

Не стоит идеализировать — ни работодателя, ни себя

Позиционировать для себя вакансию «работой мечты» может быть рискованно. Это значит, что вы делаете высокую ставку на «победу», а это искажает ваше восприятие реальности и повышает тревожность. Такая установка будет давить на вас и во время собеседования, и после — если вас возьмут. Не исключено, что вы продолжите пытаться делать больше, чем нужно, чтобы заслужить признание, и будете до последнего отрицать, что с чем-то не справляетесь.

По этой же причине не стоит полагать, что вы — идеальный кандидат. Вторая сторона может придерживаться другого мнения, и по вам это сильно ударит.

Настроиться на отказ нужно заранее — это общий навык проживания неудач, который пригодится всем.

Напомните себе, что рынок труда не кончается на приглянувшейся вам компании, и не бойтесь признать, что, возможно, аргументы рекрутера в его отказе будут разумны.

Организму не нужна дополнительная нагрузка

Не стоит пытаться вызубрить всю информацию о компании накануне, жертвуя часами покоя. Прочитайте лендинг, изучите ещё раз вакансию, убедитесь, что вам понятны требования, и подготовьте уточняющие вопросы. После этого отправляйтесь спать.

Если уснуть не удаётся, полежите в полудрёме с закрытыми глазами или проговорите в голове свои возможные монологи: что вас привлекло в вакансии, что вы можете дать компании и что можете от неё получить. Это поможет работодателю понять, что вы провели и аналитическую работу в том числе.

Накануне собеседования лучше не пить алкоголь и не есть специфичные блюда — особенно если вы знаете, что будете переживать. Пищеварительный тракт и так нередко первым реагирует на тревогу. В остальном придерживайтесь стандартной рутины, которая приносит вам положительные эмоции.

Из нового состояния произвести впечатление сложнее, чем из привычного.

Не стоит выходить на утреннюю пробежку, чтобы взбодриться, если вы полгода не бегали, или впервые делать массаж гуаша, чтобы разогнать кровь.

Перед самим собеседованием также лучше не курить, не душиться больше обычного и не есть еду с резким запахом. Причина не только в том, что рекрутеру может быть некомфортно. Но и в том, чтобы не повышать тревогу: лучше, чтобы во время беседы у вас не было поводов сомневаться, болит ли у эйчара голова от вашего парфюма.

Расслабиться можно без йоги и дыхательных практик

Расстелите на полу коврик или мягкий плед, лягте на спину и прижмите колени к груди — или же примите позу эмбриона. В этом положении попробуйте войти в состояние «безмыслия». Тем, кто никогда не пробовал, будет тяжело, но достаточно постараться хотя бы не цепляться за мысли.

Если слишком тяжело: послушайте приятную для вас музыку и попробуйте визуализировать грядущее интервью: как вы будете говорить и как вас будут воспринимать. Это дедраматизация — способ обмануть мозг, заставив его частично прожить то, что ещё не случилось. Полезно воображать как хороший, так и худший исход — как вы споткнулись или неудачно пошутили, как надменный рекрутер неприятно на вас «цокнул» и как потом вы жалуетесь на него друзьям.

Иногда полезно репетировать даже приветствие

То, как вы вошли в помещение или как подключились к конференции, как сели и как извинились, когда опоздали или оговорились, — всё это уже формирует первое впечатление работодателя о вас. Процесс происходит на бессознательном уровне, но это не значит, что на него нельзя повлиять.

Покажите, что вы гибкий человек, устойчивый даже ко внутреннему стрессу, и не бойтесь поиронизировать над собой и собственным напряжением. Например, плохо пошутив, скажите: «Слабые шутки — мое поле роста».

Если вы знаете, что неправильно начатая «увертюра» доставит вам дискомфорт, с которым вы не сможете справиться до конца беседы, — отрепетируйте её заранее. Определитесь, что вы скажете: «здравствуйте», «добрый день» или «привет». Представьте, как сядете: куда положите руки, как поставите ноги, где разместите блокнот. Сделайте это перед зеркалом, чтобы посмотреть на себя со стороны.

А ещё возьмите с собой бутылку воды (или стакан воды — на онлайн-собеседовании) — как социальный атрибут. Зайдя в кабинет, спросите, можно ли поставить её на стол, и после этого скажите, что готовы приступать. Считайте это способом начать разговор.

Фальшь всегда считывается

Если хотите польстить рекрутеру, чтобы понравиться, помните: он раскусит вашу нечестность или, того хуже, посчитает, что это ваш типичный инструмент — вы собираетесь применять его и во время работы в компании. Если вы этого не хотите — будьте собой и ограничьтесь рассказом о том, какую выгоду от сотрудничества получат обе стороны. Это тоже похвала — только предметная, а не напускная.

Не стоит также заставлять себя одеваться согласно дресс-коду, если вы не возлагаете особых надежд на компанию. Выберите что-то нейтральное — просто чтобы продемонстрировать понимание уместности: не туфли на каблуке, а лоферы, не рубашку, а однотонный джемпер.

Если вам это важно — попробуйте узнать, есть ли у компании открытое лобби, куда можно попасть. Посмотрите, как выглядят сотрудники и как они общаются друг с другом — смеются ли они или никогда не расслабляются. Возможно, после этого вы в принципе туда перехотите.

Разрешите себе волноваться

Это первое, что нужно сделать, если тревога всё-таки одолела. Если глубокий вдох и внутренние аффирмации вроде «я справлюсь!» не помогают, попросите минуту на перерыв — чтобы выглядеть как человек, который находится в контакте со своими состояниями. Выходя, не извиняйтесь, будто не имеете права на эмоции. Сошлитесь на погоду — скажем, жаркий день или перепады давления — и поблагодарите за ожидание.

То, что первый шаг навстречу работодателю сделали вы (когда отправляли резюме), не ставит вас в позицию просящего. Помните, что работодатель также заинтересован в том, чтобы найти подходящего соискателя. А рекрутер до этого тоже думал, как составить объявление и как с вами общаться.

В остальном позвольте компании честно выбрать или не выбрать вас, помня, что каждое «нет» сокращает ваш путь к «да».

На пути к работе мечты придётся попотеть в прямом смысле — именно так организм физиологически реагирует на стресс. Учитывая, что пот от волнения отличается более сильным запахом, на косметику, чтобы с ним справиться, придётся прилично потратиться.

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