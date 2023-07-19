Как сказать коллеге, что от него неприятно пахнет
Ищем ответы вместе с читателями.
Материал подготовлен при поддержке Dry Dry
Неприятный запах от тела — не всегда признак плохой гигиены: иногда он возникает из-за стресса и проблем со здоровьем, например диабета или гипертонии. При этом сам человек может не замечать проблемы. И если пахнет от незнакомца в автобусе — можно потерпеть. Но если от коллеги, с которым вы проводите бок о бок по девять часов в день, неловкого разговора не избежать.
Говорить о таких вещах порой некомфортно даже с близкими, а с коллегой тем более: вдруг человек обидится и это скажется на рабочих процессах. Что лучше — молча пересеть или сразу подключить чуткого эйчара?
О насущной летней дилемме мы решили спросить ребят из собственного офиса — ответы получили очень разные. Приглашаем поделиться мнением и читателей.
На прошлом месте работы я была «терпилой». В нашем кабинете на четверых один коллега (назовём его Иваном) курил электронные сигареты IQOS и пил банановое и соевое молоко. Дым от первых разносился по всему помещению, а второе провоцировало у Ивана повышенное газообразование. Мы не раз просили его не курить в кабинете, но указывать на проблемы с ЖКТ не могли: было неловко. Приходилось постоянно открывать окно и дверь, чтобы создавать сквозняк, иначе работать было невозможно.
Сейчас я понимаю, что из этой ситуации только два выхода: пересесть или поставить коллегу в известность.
- Чтобы пересесть, можно пожаловаться на сквозняк и сослаться на больные почки. Или прикинуться, что увлекаюсь энергопрактиками, а на нынешнем месте чувствую потоки плохой энергии, которые снижают мою продуктивность.
- Если начальник «свой в доску» — можно честно признаться, что в коллеге N вас смущает именно запах, и попросить деликатно обсудить это, без имён. Я понимаю, что таким образом перекладываю ответственность, но руководитель — один из тех, кто отвечает за комфорт в коллективе.
Знаю, что некоторые пытаются дарить подарки с намёками, но никогда не знаешь, как адресат их воспримет. Может сказать: «О, такой дезодорант любит моя жена — ей и отдам». Или вообще обидеться.
Заранее представить, какими могут быть формулировки, трудно. Наверное, я сказала бы, что знаю о заболеваниях, которые провоцируют неприятный запах, поделилась бы ситуациями из жизни и подчеркнула, что хочу помочь, а не пристыдить. И, конечно, сотню раз извинилась бы.
Сама я буду не против, если мне о таком скажут. Да и мне не впервой. В предподростковом возрасте я ездила в лагерь, где у меня почему-то жутко воняли ноги. Тогда девочки из отряда не пытались подбирать слова и прямо говорили: «Фу, ты воняешь». Конечно, мне было обидно, но зато я могла что-то с этим сделать: как минимум отставлять обувь подальше ото всех.
Первое, что стоит сделать в такой ситуации, — это оценить уровень отношений с коллегой. Если они дружеские — можно прямо признаться, что от него неприятно пахнет, или мягко пошутить. Он вряд ли поймёт тебя превратно. В моей жизни бывали такие коллеги, правда, с неприятным запахом изо рта. Я предлагал им жвачку, которую, благо, всегда ношу с собой, — всё заканчивалось хорошо, потому что отношения были доверительными.
Если взаимопонимания нет — лучше обратиться к непосредственному руководителю сотрудника: сообщить о своих переживаниях и попросить принять какие-то меры. На мой взгляд, в желании рассказать о проблеме нет ничего такого. Это ведь ни в коем случае не попытка обидеть или задеть, а, наоборот, желание помочь — и это стоит донести до человека.
В конце концов наличие такой физиологической особенности никак не характеризует человека профессионально. Возможно, это «обстоятельство» получится с лёгкостью устранить — вдруг коллега излишне потеет по пути на работу и просто не знает, что в бизнес-центре или в самом офисе есть душевые.
Если потливость — не просто особенность, а физиологическая проблема (например, один из симптомов заболевания), хотелось бы, чтобы сотрудник сообщал о ней ещё на этапе собеседования — чтобы вместе с начальником и эйчаром обсудить потенциальные решения. Те могли бы, скажем, выделить ему место рядом с окном или посадить в отдельный кабинет.
Лично я точно хотел бы знать, что доставляю коллегам дискомфорт. Лучше сразу сорвать пластырь и пережить стеснение, чем, обнаружив неприятный запах самостоятельно, понять, что всё это время ты досаждал окружающим.
Мне бы было крайне сложно сказать коллеге, что от него неприятно пахнет, потому что я сразу представляю себя на его месте. Думаю, меня задели бы даже самые аккуратные формулировки. Я бы испугалась, что окружающие уже давно вынуждены мириться с запахом и что это наверняка плохо сказывалось на нашем общении.
Думаю, можно обратиться к эйчару. Но, наверное, только если ты с ним на короткой ноге и уверен, что он чуткий и адекватный человек и подберёт нужные слова, не ранив коллегу.
Я бы пересела в другую часть офиса, чтобы не пришлось ничего обсуждать. Возможно, попыталась бы разузнать у коллег, не замечают ли они этой проблемы. Если нет — допустила бы, что дело во мне: я тяжело переношу сильные запахи и практически все парфюмерные ароматы кажутся мне слишком резкими. Если да — придумали бы решение вместе.
С глазу на глаз и вслух коллеге о его запахе я бы никогда не сказала. Написала бы в мессенджере, чтобы он мог прочитать сообщение в удобное время: не хочется заставлять его реагировать на такую новость в моменте.
Чтобы сгладить неловкость, я обычно ссылаюсь на свой схожий опыт — показываю, что человек не один. У меня самой таких ситуаций не было и выдумывать я бы не стала: сослалась бы на парня, подругу или соседа — мол, у них такое бывало и, кажется, помогло вот такое-то средство.
Реакция — вот что пугает в этом вопросе больше всего. Допустим, я попытаюсь обратить внимание коллеги на проблему, а он потом уйдёт в себя, заработает кучу комплексов и всю жизнь будет бояться, что докучает окружающим. Или, наоборот, разозлится на меня, скажет, что его не интересует моё мнение, — и тогда в неловкой ситуации окажусь я (а проблема останется нерешённой).
В прошлой компании у меня был один коллега — парень-громила с густой бородой. Перед началом рабочего дня он играл в теннис и потом пах на весь опенспейс. Коллеги пытались ему на это указать, но тщетно.
Но если я могу перетерпеть неприятный запах от других — я лучше потерплю. Хотя, если случай не единичный, наверное, я попытаюсь узнать, почему проблема возникает и можно ли с ней что-то сделать:
- Спрошу у эйчара, нет ли у человека заболеваний. Я не рассчитываю, что у эйчара есть его медицинская карта, но вдруг коллега уведомлял о чём-то таком при трудоустройстве.
- Попробую узнать, живёт ли он один или с кем-то. Если с кем-то — его запах наверняка заметили и дома. Если коллега ничего с этим не сделал, то и я ничего не добьюсь.
С коллегой-приятелем в этом смысле проще: можно обратить ситуацию в шутку, найти милый мем. С менее знакомым человеком точно возникла бы неловкость. Пришлось бы перебирать всевозможные объяснения, чтобы показать, что ты понимающий человек: называть запах не неприятным, а специфичным, предположить, что тот ходил на тренировку или живёт с заболеванием.
Ещё вариант — прикинуться дурочкой и спросить у коллеги, не чувствует ли он странного запаха от тебя самого. На самом деле я иногда всерьёз задаю такие вопросы одной из коллег: не пахну ли я едой или сигаретным дымом. У меня на такие случаи в офисе спрятана сменная толстовка.
Что бы сделали вы, попав в такую ситуацию? Расскажите в комментариях.
Как бы мы ни старались не быть «тем самым коллегой», обстоятельства могут сыграть с нами злую шутку. Например, если в новой офисной одежде жарко или в офисе внезапно отключился климат-контроль — а мы начали потеть больше обычного. Решить проблему может антиперспирант DryDry Classic — им можно обрабатывать подмышки, ступни и даже ладони.
Делать это нужно по вечерам, постепенно снижая частоту нанесения — до раза в неделю. Из-за высокой концентрации действующего вещества антиперспирант может быть эффективным до семи дней, поэтому расход будет меньше, чем у привычного средства. Отдушки у него тоже нет, подходит и для мужчин, и для женщин.
Как же хорошо на удалёнке... 🧘
Да, можно не мыться месяцами
И никакая собака не унюхает шизофрению.
Отличная статья,как раз не знала как донести это до своего коллеги
Если нет возможности обсудить это самостоятельно прямым текстом в любой форме (кроме намеков и т.п.) Самое правильное - сказать это своему руководителю. Это его геморрой и его ответственность указывать на недостатки подчиненных или передавать проблему руководителю того самого сотрудника.
Я такие вещи обсуждал с коллегами не раз. Во-первых, ничего страшного в этом нет. Во-вторых, "тонкие душевные натуры" не пердят в офисе, т.ч. пердуна можно стыдить хоть криком на всю комнату: "О, Василий, ты опять напердел чтоли?". Но это, конечно, больше шутка, чем нет.
Что касается запаха после сигарет и т.п. прямая обязанность руководителя сообщить курильщикам о необходимости умываться после перекура, а то сидеть с ним рядом невозможно, и сотрудники вокруг тупо перестают работать на какое-то время.
Вспомнил такой случай из практики. Как то я купил дезодорант и поставил его в туалет. После этого в общем чате появилось объявление примерно такого содержания:Друзья, пожалуйста, следите за личной гигиеной, т.к. мы работаем в опенспейсе с плохой вентиляцией. При необходимости, пожалуйста, используйте дезодорант в туалете. Он общий
" И если пахнет от незнакомца в автобусе — можно потерпеть"-а если ехать 3-е суток в автобусе ,тут не то ,что потерпеть ,можно задохнуться
неудобно спрашивать и говорить человеку о том,что от него плохо пахнет