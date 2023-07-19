Как сказать коллеге, что от него неприятно пахнет

Ищем ответы вместе с читателями.

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Неприятный запах от тела — не всегда признак плохой гигиены: иногда он возникает из-за стресса и проблем со здоровьем, например диабета или гипертонии. При этом сам человек может не замечать проблемы. И если пахнет от незнакомца в автобусе — можно потерпеть. Но если от коллеги, с которым вы проводите бок о бок по девять часов в день, неловкого разговора не избежать.

Говорить о таких вещах порой некомфортно даже с близкими, а с коллегой тем более: вдруг человек обидится и это скажется на рабочих процессах. Что лучше — молча пересеть или сразу подключить чуткого эйчара?

О насущной летней дилемме мы решили спросить ребят из собственного офиса — ответы получили очень разные. Приглашаем поделиться мнением и читателей.

Лена Ефремова Аккаунт-менеджер рекламных проектов «Комитета»

На прошлом месте работы я была «терпилой». В нашем кабинете на четверых один коллега (назовём его Иваном) курил электронные сигареты IQOS и пил банановое и соевое молоко. Дым от первых разносился по всему помещению, а второе провоцировало у Ивана повышенное газообразование. Мы не раз просили его не курить в кабинете, но указывать на проблемы с ЖКТ не могли: было неловко. Приходилось постоянно открывать окно и дверь, чтобы создавать сквозняк, иначе работать было невозможно.

Сейчас я понимаю, что из этой ситуации только два выхода: пересесть или поставить коллегу в известность.

Чтобы пересесть, можно пожаловаться на сквозняк и сослаться на больные почки. Или прикинуться, что увлекаюсь энергопрактиками, а на нынешнем месте чувствую потоки плохой энергии, которые снижают мою продуктивность.

Если начальник «свой в доску» — можно честно признаться, что в коллеге N вас смущает именно запах, и попросить деликатно обсудить это, без имён. Я понимаю, что таким образом перекладываю ответственность, но руководитель — один из тех, кто отвечает за комфорт в коллективе.

Знаю, что некоторые пытаются дарить подарки с намёками, но никогда не знаешь, как адресат их воспримет. Может сказать: «О, такой дезодорант любит моя жена — ей и отдам». Или вообще обидеться.

Если из вариантов остаётся только личная беседа, я бы отозвала человека в сторону, чтобы никто не мог нас подслушать. Пообещала бы, что разговор останется только между нами, и начала бы с похвалы: личных и профессиональных качеств.

Заранее представить, какими могут быть формулировки, трудно. Наверное, я сказала бы, что знаю о заболеваниях, которые провоцируют неприятный запах, поделилась бы ситуациями из жизни и подчеркнула, что хочу помочь, а не пристыдить. И, конечно, сотню раз извинилась бы.

Сама я буду не против, если мне о таком скажут. Да и мне не впервой. В предподростковом возрасте я ездила в лагерь, где у меня почему-то жутко воняли ноги. Тогда девочки из отряда не пытались подбирать слова и прямо говорили: «Фу, ты воняешь». Конечно, мне было обидно, но зато я могла что-то с этим сделать: как минимум отставлять обувь подальше ото всех.

Артём Слободчиков Руководитель коммерческого продакшена «Комитета»

Первое, что стоит сделать в такой ситуации, — это оценить уровень отношений с коллегой. Если они дружеские — можно прямо признаться, что от него неприятно пахнет, или мягко пошутить. Он вряд ли поймёт тебя превратно. В моей жизни бывали такие коллеги, правда, с неприятным запахом изо рта. Я предлагал им жвачку, которую, благо, всегда ношу с собой, — всё заканчивалось хорошо, потому что отношения были доверительными.

Если взаимопонимания нет — лучше обратиться к непосредственному руководителю сотрудника: сообщить о своих переживаниях и попросить принять какие-то меры. На мой взгляд, в желании рассказать о проблеме нет ничего такого. Это ведь ни в коем случае не попытка обидеть или задеть, а, наоборот, желание помочь — и это стоит донести до человека.

Про тактичность забывать не стоит, но чем откровеннее и прямолинейнее будет разговор, тем лучше. Увиливания лишь усугубляют ситуацию и делают её более неловкой.

В конце концов наличие такой физиологической особенности никак не характеризует человека профессионально. Возможно, это «обстоятельство» получится с лёгкостью устранить — вдруг коллега излишне потеет по пути на работу и просто не знает, что в бизнес-центре или в самом офисе есть душевые.

Если потливость — не просто особенность, а физиологическая проблема (например, один из симптомов заболевания), хотелось бы, чтобы сотрудник сообщал о ней ещё на этапе собеседования — чтобы вместе с начальником и эйчаром обсудить потенциальные решения. Те могли бы, скажем, выделить ему место рядом с окном или посадить в отдельный кабинет.

Лично я точно хотел бы знать, что доставляю коллегам дискомфорт. Лучше сразу сорвать пластырь и пережить стеснение, чем, обнаружив неприятный запах самостоятельно, понять, что всё это время ты досаждал окружающим.

Соня Герасимова Коммерческий менеджер «Комитета»

Мне бы было крайне сложно сказать коллеге, что от него неприятно пахнет, потому что я сразу представляю себя на его месте. Думаю, меня задели бы даже самые аккуратные формулировки. Я бы испугалась, что окружающие уже давно вынуждены мириться с запахом и что это наверняка плохо сказывалось на нашем общении.

Так что если есть вариант, при котором коллеги молчат о моём неприятном запахе до самой смерти, — я бы выбрала именно его.

Думаю, можно обратиться к эйчару. Но, наверное, только если ты с ним на короткой ноге и уверен, что он чуткий и адекватный человек и подберёт нужные слова, не ранив коллегу.

Я бы пересела в другую часть офиса, чтобы не пришлось ничего обсуждать. Возможно, попыталась бы разузнать у коллег, не замечают ли они этой проблемы. Если нет — допустила бы, что дело во мне: я тяжело переношу сильные запахи и практически все парфюмерные ароматы кажутся мне слишком резкими. Если да — придумали бы решение вместе.

С глазу на глаз и вслух коллеге о его запахе я бы никогда не сказала. Написала бы в мессенджере, чтобы он мог прочитать сообщение в удобное время: не хочется заставлять его реагировать на такую новость в моменте.

Чтобы сгладить неловкость, я обычно ссылаюсь на свой схожий опыт — показываю, что человек не один. У меня самой таких ситуаций не было и выдумывать я бы не стала: сослалась бы на парня, подругу или соседа — мол, у них такое бывало и, кажется, помогло вот такое-то средство.

Аня Казак HR-специалист «Комитета»

Реакция — вот что пугает в этом вопросе больше всего. Допустим, я попытаюсь обратить внимание коллеги на проблему, а он потом уйдёт в себя, заработает кучу комплексов и всю жизнь будет бояться, что докучает окружающим. Или, наоборот, разозлится на меня, скажет, что его не интересует моё мнение, — и тогда в неловкой ситуации окажусь я (а проблема останется нерешённой).

В прошлой компании у меня был один коллега — парень-громила с густой бородой. Перед началом рабочего дня он играл в теннис и потом пах на весь опенспейс. Коллеги пытались ему на это указать, но тщетно.

О себе что-то такое я бы хотела услышать прямо: не хочу производить впечатление вонючки по жизни. Я бы даже попробовала посмеяться над собой — и, возможно, сходила бы провериться к врачу.

Но если я могу перетерпеть неприятный запах от других — я лучше потерплю. Хотя, если случай не единичный, наверное, я попытаюсь узнать, почему проблема возникает и можно ли с ней что-то сделать:

Спрошу у эйчара, нет ли у человека заболеваний. Я не рассчитываю, что у эйчара есть его медицинская карта, но вдруг коллега уведомлял о чём-то таком при трудоустройстве.

Попробую узнать, живёт ли он один или с кем-то. Если с кем-то — его запах наверняка заметили и дома. Если коллега ничего с этим не сделал, то и я ничего не добьюсь.

С коллегой-приятелем в этом смысле проще: можно обратить ситуацию в шутку, найти милый мем. С менее знакомым человеком точно возникла бы неловкость. Пришлось бы перебирать всевозможные объяснения, чтобы показать, что ты понимающий человек: называть запах не неприятным, а специфичным, предположить, что тот ходил на тренировку или живёт с заболеванием.

Ещё вариант — прикинуться дурочкой и спросить у коллеги, не чувствует ли он странного запаха от тебя самого. На самом деле я иногда всерьёз задаю такие вопросы одной из коллег: не пахну ли я едой или сигаретным дымом. У меня на такие случаи в офисе спрятана сменная толстовка.

Вы Читатель vc.ru

Что бы сделали вы, попав в такую ситуацию? Расскажите в комментариях.

Как бы мы ни старались не быть «тем самым коллегой», обстоятельства могут сыграть с нами злую шутку. Например, если в новой офисной одежде жарко или в офисе внезапно отключился климат-контроль — а мы начали потеть больше обычного. Решить проблему может антиперспирант DryDry Classic — им можно обрабатывать подмышки, ступни и даже ладони.

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