Как зарегистрировать юрлицо и не нарваться на проблемы с налоговой

Спросили у юриста.

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Материал подготовлен при поддержке MSI

В России в прошлом году закрылось больше компаний и ИП, чем открылось. Причина не только в кризисе, но и в том, что ФНС потребовала закрытия 62% компаний. Попасть в опалу налоговой можно по сотне разных причин. Вместе с юристом мы разобрали наиболее частые.

Дмитрий Бирюлин адвокат юридической компании « Сотби

Как понять, какое юрлицо выбрать, и как его зарегистрировать

Выбирая юридический статус, думайте о будущих планах на бизнес. Иначе конструкция будет ограничивать развитие дела или вовсе приведёт к конфликту между партнёрами.

Малый бизнес (кофейня или розничный магазин) на старте обычно не требует капитальных вложений или привлечения инвесторов. Следовательно, такое дело вполне может существовать в границах статуса индивидуального предпринимателя (ИП). То же самое работает для «ремёсел» (частной практики в любой сфере, например репетиторства или ремонта) или сдачи имущества в аренду. Здесь статус ИП позволит избежать дополнительных издержек.

Но бизнес в «оболочке» ИП меньше защищён от рисков, связанных с личностью предпринимателя.

Предприниматель может заболеть, переехать в другую страну или получить иск о разделе имущества от партнёра.

Чтобы зафиксировать договорённости между инвесторами, лучше использовать классическую конструкцию юридического лица (ООО или АО). По данным ФНС, 96% компаний в России — ООО. Популярность этой формы можно объяснить пластичностью, которая легко подстраивается под желания создателей. АО как форма дороже и сложнее ООО, но лучше подойдёт для продажи акций в будущем. А ещё она обеспечивает конфиденциальность сведений о собственнике бизнеса.

Долю в компании можно продать третьему лицу или передать по наследству, что, например, поможет обеспечить финансовую устойчивость семьи после смерти бизнесмена. Но есть и минусы. Например, некоторые предприниматели руководствуются логикой «раз компания принадлежит мне, то и всё её имущество тоже принадлежит мне». Но это не так. По закону компания является самостоятельным лицом с собственным имуществом, а не выступает «кошельком» основателя. Такое поведение может привести компанию к банкротству, а основателя — даже к уголовной ответственности.

В руках неопытного предпринимателя управление компанией не принесёт существенной выгоды и будет скорее убыточным.

Зарегистрировать юрлицо можно в налоговой, на сайте или у нотариуса.

При личном посещении ФНС за регистрацию компании попросят заплатить пошлину в 4 тысячи рублей. За регистрацию ИП — 800 рублей.

Направить документы можно и в электронной форме, но с усиленной квалифицированной подписью (получить её можно в специализированном центре). Документы заполняются на сайте ФНС — и там же регистрируется юрлицо. Если документы подаются таким способом, пошлину взимать не будут.

Зарегистрировать юрлицо можно через нотариуса. В этом случае можно обойтись и без усиленной квалифицированной электронной подписи, и без пошлины. Все документы направит нотариус, но его услуги придётся оплатить.

Как нанимать и увольнять в разных статусах

Сотрудника в компанию можно оформить:

По трудовому договору . В документе работодатель гарантирует сотруднику рабочее место, определённые условия труда, зарплату. Отношения будут регулироваться трудовым кодексом.

. В документе работодатель гарантирует сотруднику рабочее место, определённые условия труда, зарплату. Отношения будут регулироваться трудовым кодексом. По договору гражданско-правового характера (ГПХ). В документе прописывается конкретный объём работ, который должен выполнить работник, дедлайн и оплата. Отношения будут регулироваться Гражданским кодексом РФ.

Основное отличие договоров — в гарантиях работнику и налоговой ставке. По договору ГПХ гарантий у работника меньше. Например, самозанятых или ИП оформлять через договор ГПХ выгоднее для бизнеса. Они сами должны будут платить налоги, заказчику не нужно думать об организации рабочего места и охране труда.

Если вы заключаете договор ГПХ с сотрудником, который по факту работает как штатный, проверяющие органы могут это заметить. Суд в итоге признает, что на самом деле с работником заключили трудовой договор. Разницу в налогах придётся возместить.

Наём сотрудников к ИП выглядит почти так же, как и в обычную организацию, но с некоторыми послаблениями. Например, ИП со штатом меньше 35 человек может заключать трудовые договоры на определённый срок. Эта форма отношений предусматривает меньшие гарантии для сотрудника. Например, работнику перед увольнением не нужно предлагать другие вакансии в организации, не нужно выплачивать компенсацию при увольнении в повышенном размере.

Самозанятый не вправе заключать трудовые договоры с работниками. Но может привлекать людей для выполнения разового проекта (договор гражданско-правового характера).

Как опцию можно рассмотреть аутсорсинг и аутстаффинг — эти формы помогут сэкономить на фонде оплаты труда, потому что между работником и заказчиком не возникает трудовых отношений.

По договору аутсорсинга наёмные работники остаются под контролем внешней компании, а по договору аутстаффинга работники внешней компании временно передаются в распоряжение заказчику, чтобы трудиться под его управлением.

Прекращение трудового договора в компании оформляется приказом работодателя. Затем в стандартной ситуации работника рассчитывают и выдают ему трудовую книжку.

Сокращение штата или увольнение по другим основаниям нужно подтверждать документально, вне зависимости от формы ведения бизнеса. Важно зафиксировать, что штат компании действительно стал меньше, а сокращение не было просто отговоркой для увольнения конкретного человека. Также нужно отметить, что работнику предложили другие вакансии, — это требование закона.

Например, при увольнении сотрудника из-за прогула нужно зафиксировать его отсутствие на рабочем месте без уважительных причин: в акте указать период отсутствия, направить работнику требование о предоставлении письменных объяснений. Если его проигнорировали — зафиксировать это в акте.

Как быть с документооборотом и отчётами в налоговую

Всю отчётность компаний можно разделить на две группы:

общая — одинаковая для каждого типа бизнеса;

специальная — характерна для конкретных отраслей.

Например, все ИТ-компании предоставляют налоговую отчётность. Однако её вид зависит от налогового режима: общего или упрощённого. Компании, которые находятся на общем режиме налогообложения, подают декларации по НДС, налогу на имущество, транспортному налогу, а также отчёт 6-НДФЛ.

Если ИТ-компания использует «упрощёнку» (подробнее о ней — ниже), она не платит налог на прибыль и налог на имущество. Вместо этого бизнес платит 6%-ный налог из дохода или налог с разницы между доходами и расходами в 15%. Отчёт 6-НДФЛ компании с упрощённым режимом предоставляют, если платят работникам по трудовому договору.

В России существует около 200 органов по контролю и надзору. Они проверяют компании по всем фронтам: от соблюдения требований экологического законодательства до правил размещения рекламы на улицах города.

Правительство продлило мораторий на проведение плановых (то есть таких, о которых предприниматель может заранее узнать на сайтах проверяющих органов) проверок до 2030 года. Конечно, в нём есть исключения: по-прежнему будут проверять объекты повышенной опасности — например, компании, которые занимаются транспортировкой газа. Да и внеплановые проверки никто не отменял.

Что с «упрощёнкой»

Упрощённая система налогообложения (УСН) работает для малых ООО и ИП, у которых годовой доход не превышает 200 млн рублей, а число сотрудников не больше 130. Предприниматели на «упрощёнке» платят единый налог. Также они освобождены от уплаты НДС, а по итогам года сдают только одну декларацию.

УСН не подходит банкам, микрофинансовым организациям, ломбардам, адвокатским бюро, бюджетным учреждениям. Но и это ещё не всё. Упрощённый налоговый режим действует только для предприятий, которые соответствуют чётким критериям. Если превысить хотя бы одно из ограничений, компания или ИП попадёт на общую систему налогообложения.

Малые субъекты бизнеса могут выбрать, с чего они хотят платить налоги — с доходов или с суммы «доходы минус расходы». Если бизнес построен на оказании услуг, то, скорее всего, расходов там немного, поэтому будет выгоднее платить налог с доходов. Для торговли, где доля расходов выше, выгоднее применять УСН «доходы минус расходы».

В первом случае федеральная налоговая ставка будет равна 6%, во втором — 15%. Регионы могут уменьшить их до 1% и 5% соответственно.

Например, в Мурманске и Мурманской области ИП и малые ООО платят с доходов всего 1%.

Скорее всего, спрятать деньги за сложными схемами не получится. Во время проверок налоговая может запрашивать документы, проводить опрос сотрудников, осматривать помещения компании и так далее.

Информационные системы ФНС могут проанализировать более пяти звеньев при распределении денег.

Например, компания строит дома и привлекает для этого подрядчиков. Скажем, штукатуров или водителей, которые доставляют материалы. Затем владелец бизнеса хочет получить налоговый вычет по НДС. Налоговая по внутренней системе может быстро проверить наличие у каждого подрядчика собственного штата, транспорта и другого имущества, которое нужно, чтобы выполнить указанные в актах работы. Увидят там и движение денег по счетам. Если в результате установят, что подрядчики — это фирмы-однодневки, которые в реальности провести работы не могли, то в получении вычета откажут, а компания получит штраф.

Как закрыть бизнес, если что-то пошло не так

В уставе ООО рекомендуется предусмотреть механизм выхода участника из бизнеса, порядок выплаты стоимости его доли или права других участников на её выкуп, если есть планы по продаже бизнеса.

Закрыть компанию можно либо через процедуру ликвидации, либо через банкротство. Ликвидация предполагает прекращение деятельности фирмы. Участники или акционеры назначают ликвидатора или ликвидационную комиссию. Они продают имущество, а затем рассчитываются с кредиторами, участниками бизнеса или акционерами.

Банкротство — менее предсказуемая и гораздо более продолжительная процедура. В среднем в России она длится около 3,5 лет, но в некоторых сферах, например в сельском хозяйстве, занимает больше времени. Банкротство применяется, когда организация не может рассчитаться с долгами.

Менее предсказуема эта процедура потому, что зависит от множества факторов: поведения суда, конкурсного управляющего, противоречивой практики. Бизнесу стоит подготовиться к пристальной проверке всех сделок компании за три года. Суд может признать их недействительными или привлечь директора, участника или фактического собственника бизнеса к ответственности. Тогда они будут отвечать по долгам уже личным имуществом.

Например, если компания-банкрот не гасила долги перед кредиторами, но выплатила дивиденды своим участникам (акционерам), такие платежи могут признать недействительными, а участники должны будут вернуть деньги компании.

Банкротство компании не мешает бизнесмену открыть новый бизнес. Но личное банкротство основателя уже ограничивает его права. После он ещё пять лет не сможет зарегистрироваться как ИП и ещё три года стать участником ООО.

Ещё дольше не получится открыть страховую компанию (5 лет), банк или микрокредитную организацию (10 лет). При этом банкрот всё ещё может стать самозанятым.

Открыть бизнес сегодня — не самая простая задача. И если без приличных инвестиций на старте обойтись можно, то без приличной техники — вряд ли. Помощником в подготовке отчётов и походах в налоговую может стать ноутбук MSI Summit E13 Flip Evo. Экран сделан по пропорции золотого сечения, а сам ноутбук раскладывается на 360 градусов — устройство удобно брать на встречи с партнёрами.

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