«Газпром нефть» запустила акселератор ранних стадий Industrix

Он поможет превратить идею в стартап.

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Материал подготовлен при поддержке акселератора Industrix

Компания ищет технологические проекты, которые смогут развиваться в нефтегазовой отрасли — например, цифровые продукты для разведки и добычи топлива, решения, продвигающие зелёные технологии и альтернативные источники энергии. Всего в акселераторе 15 треков.

Организаторы называют Industrix «акселератором ранних стадий» и хотят привлечь тех, кто только начинает свой путь:

Студентов с готовой идеей и желанием получить практический опыт в нефтегазовой отрасли.

Научных сотрудников, разработки которых можно коммерциализировать.

Разработчиков и начинающих технологических предпринимателей, готовых разрабатывать решения для нефтегазовой отрасли.

Специалисты «Газпром нефти» обещают помочь с разработкой и тестированием продукта. С участниками будут заниматься трекеры, менторы и ключевые заказчики внутри компании — специалисты со стороны бизнеса, которые заинтересованы в технологии и готовы её внедрять.

Заявку нужно подать до 5 июля — понадобится оформленная идея, релевантная заявленным трекам. Эксперты оценят рыночный потенциал технологии и компетенции команды. Работа над проектами начнётся после отбора, который пройдёт 15 июля в Иннополисе, а закончится в феврале, когда будут оформлены и протестированы MVP.

Победители программы смогут запустить «пилот» и масштабировать проект вместе с командой «Газпром нефти».