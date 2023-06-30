«Газпром нефть» запустила акселератор ранних стадий Industrix
Он поможет превратить идею в стартап.
Материал подготовлен при поддержке акселератора Industrix
Компания ищет технологические проекты, которые смогут развиваться в нефтегазовой отрасли — например, цифровые продукты для разведки и добычи топлива, решения, продвигающие зелёные технологии и альтернативные источники энергии. Всего в акселераторе 15 треков.
Организаторы называют Industrix «акселератором ранних стадий» и хотят привлечь тех, кто только начинает свой путь:
- Студентов с готовой идеей и желанием получить практический опыт в нефтегазовой отрасли.
- Научных сотрудников, разработки которых можно коммерциализировать.
- Разработчиков и начинающих технологических предпринимателей, готовых разрабатывать решения для нефтегазовой отрасли.
Специалисты «Газпром нефти» обещают помочь с разработкой и тестированием продукта. С участниками будут заниматься трекеры, менторы и ключевые заказчики внутри компании — специалисты со стороны бизнеса, которые заинтересованы в технологии и готовы её внедрять.
Заявку нужно подать до 5 июля — понадобится оформленная идея, релевантная заявленным трекам. Эксперты оценят рыночный потенциал технологии и компетенции команды. Работа над проектами начнётся после отбора, который пройдёт 15 июля в Иннополисе, а закончится в феврале, когда будут оформлены и протестированы MVP.
Победители программы смогут запустить «пилот» и масштабировать проект вместе с командой «Газпром нефти».
"Всего в акселераторе 15 треков."
Дайте хоть ссылку на альбом.
а где токен для ОРД ? :)
Он поможет превратить идею в ФАКАП