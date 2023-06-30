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«Газпром нефть» запустила акселератор ранних стадий Industrix

Он поможет превратить идею в стартап.

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Материал подготовлен при поддержке акселератора Industrix

Компания ищет технологические проекты, которые смогут развиваться в нефтегазовой отрасли — например, цифровые продукты для разведки и добычи топлива, решения, продвигающие зелёные технологии и альтернативные источники энергии. Всего в акселераторе 15 треков.

Организаторы называют Industrix «акселератором ранних стадий» и хотят привлечь тех, кто только начинает свой путь:

  • Студентов с готовой идеей и желанием получить практический опыт в нефтегазовой отрасли.
  • Научных сотрудников, разработки которых можно коммерциализировать.
  • Разработчиков и начинающих технологических предпринимателей, готовых разрабатывать решения для нефтегазовой отрасли.

Специалисты «Газпром нефти» обещают помочь с разработкой и тестированием продукта. С участниками будут заниматься трекеры, менторы и ключевые заказчики внутри компании — специалисты со стороны бизнеса, которые заинтересованы в технологии и готовы её внедрять.

Заявку нужно подать до 5 июля — понадобится оформленная идея, релевантная заявленным трекам. Эксперты оценят рыночный потенциал технологии и компетенции команды. Работа над проектами начнётся после отбора, который пройдёт 15 июля в Иннополисе, а закончится в феврале, когда будут оформлены и протестированы MVP.

Победители программы смогут запустить «пилот» и масштабировать проект вместе с командой «Газпром нефти».

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3 комментария
Александр

"Всего в акселераторе 15 треков."

Дайте хоть ссылку на альбом.

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Максим Горький

а где токен для ОРД ? :)

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Сергей Аликин

Он поможет превратить идею в ФАКАП

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3 комментария
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