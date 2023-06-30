«Альфа-Банк» запустил «Фонд немалого бизнеса» для поддержки предпринимателей
Он организует и оплатит рекламные кампании для бизнес-проектов по всей стране.
Материал подготовлен при поддержке «Альфа-Банка»
Объём фонда — 100 миллионов рублей. Эти деньги предприниматели смогут потратить на рекламу в СМИ, соцсетях, у блогеров или даже на радио и билбордах в своем регионе. Минимальный бюджет на продвижение бизнеса — от 2 миллионов рублей.
Каждую неделю до конца года банк будет объявлять нового победителя (первого назовут уже 17 июля). Жюри выбирает, изучая заявки: там нужно рассказать о компании и проектах, прикрепить ссылки на соцсети и сайт, найти любые другие материалы, которые раскроют больше интересных деталей о бизнесе. При этом неважно, из какого города предприниматель и чем он занимается — держит цветочный магазин, страусиную ферму или мойку автомобилей.
Подать заявку может предприниматель с бизнесом, зарегистрированным в России, но чтобы пройти отбор и воспользоваться призом, понадобится расчётный счёт в «Альфа-Банке».
Обращаясь к предпринимателям, банк подчёркивает: «Вы — не малый бизнес. Вы — больше». Отсюда и название: «Фонд немалого бизнеса».
Предположим я подал заявку, представим, что даже выиграл. Как мне их эффективно потратить на рекламу если я не шарю за РСЯ и тд. Это же просто слив бюджета. Инициатива хорошая, но докрутить бы
And its gone
Для начала нужно понять, нужен ли вам вообще РСЯ или же лучше использовать другие методы или площадки для рекламы. Если же нет времени и сил изучать все нюансы рекламы самостоятельно, то всегда можно нанять человека, который сможет распределить эти средства более грамотно. Кстати, в описании указаны доступные методы реализации средств на рекламу, что упрощает задачу для победителя)
У меня сложные отношения с Альфой, но тут лайк, малому бизнесу капец со времен пандемии. Удивительно, что о нем думает только частный банк во всей большой стране
@Альфа-Банк где следить за ходом конкурса? где публикуются результаты? Список всех участников доступен где-то?
За ходом конкурса и результатами можно будет следить на сайте https://alfabank.ru/sme/fond/
Ситуация сейчас не такая в позициях Альфы?) https://youtu.be/c_Uckg0pwWI?t=320 с этой сек)