«Альфа-Банк» запустил «Фонд немалого бизнеса» для поддержки предпринимателей

Он организует и оплатит рекламные кампании для бизнес-проектов по всей стране.

{"id":744163,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":744163,"gtm":null} 623 просмотров

Материал подготовлен при поддержке «Альфа-Банка»

Объём фонда — 100 миллионов рублей. Эти деньги предприниматели смогут потратить на рекламу в СМИ, соцсетях, у блогеров или даже на радио и билбордах в своем регионе. Минимальный бюджет на продвижение бизнеса — от 2 миллионов рублей.

Каждую неделю до конца года банк будет объявлять нового победителя (первого назовут уже 17 июля). Жюри выбирает, изучая заявки: там нужно рассказать о компании и проектах, прикрепить ссылки на соцсети и сайт, найти любые другие материалы, которые раскроют больше интересных деталей о бизнесе. При этом неважно, из какого города предприниматель и чем он занимается — держит цветочный магазин, страусиную ферму или мойку автомобилей.

Подать заявку может предприниматель с бизнесом, зарегистрированным в России, но чтобы пройти отбор и воспользоваться призом, понадобится расчётный счёт в «Альфа-Банке».

Обращаясь к предпринимателям, банк подчёркивает: «Вы — не малый бизнес. Вы — больше». Отсюда и название: «Фонд немалого бизнеса».