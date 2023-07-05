Спасти банк от ограбления, чтобы попасть туда на работу
Как хантят студентов в 2023 году.
Материал подготовлен при поддержке «Совкомбанка»
100 человек в душном помещении. Один из них — в строгом пиджаке и с кликером — показывает бесконечную презентацию о преимуществах работы в его компании. На экране — стоковые картинки. Сосед слева спит, сосед справа — сидит в телефоне. Если вам больше 25 и вы учились в университете, не исключено, что хотя бы один из ваших «Дней карьеры» выглядел так.
«Совкомбанк» решил «осовременить» подход к хантингу: на его мероприятиях студенты спасают банк от ограбления, выигрывают денежные призы, а иногда сразу же получают оферы в компанию. Заканчивается всё вечеринками с караоке и аэрохоккеем.
Группа «Совкомбанк» экспериментирует с форматами хантинга студентов с прошлой весны. Начинали с формата вечеринок Sovcomchill — первую провели в Новосибирске в мае 2022 года. Затем придумали «Лигу Приключений»: к вечеринкам добавили интеллектуальные соревнования на решение «рабочих» задач (иногда — игровых, а иногда — самых настоящих). «Лига» существует в двух форматах: двухнедельный кейс-чемпионат (онлайн и офлайн) и однодневный «МегаДень Карьеры».
Вот как в «Совкомбанке» всё это придумали и тестировали.
Кейс-чемпионат: как студенты предотвратили ограбление банка в Новосибирске
«Лига Приключений» — «дочка» «Лиги Достижений», флагманского мероприятия «Совкомбанка», где каждый сотрудник может предложить идею по улучшению банковских процессов, а компания — помочь с реализацией лучших.
Студенческую версию собирали из двух частей: командного решения кейса и вечеринки после. Сюжет для кейса подбирали «банковский», но не скучный.
В итоге решили, что самое яркое финансовое событие — это ограбление.
Впервые «Совкомбанк» провёл «Лигу Приключений» в феврале в Новосибирске. На кейс-чемпионат могли зарегистрироваться студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры возрастом от 18 до 25 лет. Игра командная: участники объединялись в группы из 2–5 человек со знакомыми или находили единомышленников на платформе «Лиги».
Первая часть мероприятия проходила онлайн и длилась две недели. За это время студенты знакомились с экспертами и решали основную часть кейсов.
Задания строились вокруг общего сюжета: надо было спасти банк от ограбления, которое задумал главный злодей Ворман Вайрус. Злоумышленник пытался украсть данные клиентов, атаковать инфраструктуру банка, распустить грязные слухи про «Совкомбанк» и построить другие козни. Чтобы его остановить, команды, исходя из специализации и суперспособностей, выбирали по одному из пяти кейсов для решения.
Всего было пять задач:
- Разработать сервис по обезличиванию баз данных
Чтобы персональные данные клиентов были в безопасности.
- Предотвратить утечку данных
Студенты предлагали решения, которые помогали построить сильную систему информационной безопасности.
- Спрогнозировать кредитные потери
Участники разрабатывали правила, которые помогут составлять прогнозы финансовой сферы и оценивать последствия.
- Предотвратить вредоносную атаку на банк
В этом кейсе команды защищали банк от вирусов и создавали отказоустойчивую и безопасную инфраструктуру для запуска приложения в облаке VК Cloud.
- Придумать концепцию HR-бренда
Студенты составляли план, как усилить бренд работодателя и показать кандидатам, что в «Совкомбанке» весело и интересно работать.
Во время чемпионата рядом с участниками были супергерои — персонажи, которые по легенде недавно окончили вузы и работают в «Совкомбанке». Например, Айк (АЙтишниК) помогал с работой над обезличиванием данных, а Фиби (специалист по инФормацИонной БезопасностИ) — с предотвращением их утечек
С заданиями студентам помогали и настоящие сотрудники банка: они встречались с ребятами на чек-поинтах в формате видеовстреч и следили, как продвигается работа.
После решения кейсов в финал вышли 33 команды, всего 132 человека. Их пригласили на очную защиту проектов, которая прошла 4 марта.
По решению жюри чемпионами стали 12 команд — 46 человек, а общий призовой фонд составил 800 тысяч рублей. Команды, занявшие первые места, получили 80 тысяч рублей, вторые — 50 тысяч рублей, третьи — 30 тысяч рублей.
Для «Совкомбанка» не так важно, заняли участники призовое место или нет, — любой мог получить офер в компанию. Сейчас в банке уже работают как победители, так и другие активные студенты.
После чемпионата провели вечеринку. Выступить туда пригласили кавер-группу, а студенты и сотрудники даже сыграли в аэрохоккей.
Кейс-форум: бизнес-игры и квизы вместо традиционных ярмарок вакансий
Другой формат хантинга студентов — «МегаДни Карьеры». Типичная программа выглядит так: стендовая выставка, профориентационная лекция от бизнес-тренера, кофе-брейк, воркшопы, бизнес-игры, лекции, квиз. Несмотря на определённо деловое настроение, каждый «День» всё же заканчивался вечеринкой. Всего «Совкомбанк» провёл три таких мероприятия — в Казани, Воронеже и Саратове.
Все «Дни» проходили по схожей программе. После регистрации студенты попадали на выставку с четырьмя стендами. Каждый был посвящён определённому направлению работы в банке. Возле стендов студентов ждали сотрудники «Совкомбанка», которые отвечали на любые вопросы о трудоустройстве.
Далее участники «МегаДня» слушали лекцию бизнес-тренера по профориентации. Следующим пунктом программы были воркшопы, бизнес-игры, лекции с сотрудниками банка. К примеру, будущих ИТ-специалистов учили основам разработки программного обеспечения, а сотрудников розничного бизнеса — успешно проходить собеседование в банк.
«Серьёзная» часть плавно перетекла в квиз. Ведущие задавали вопросы о финансах, но не только о них. У студентов спрашивали: «Какой любимый десерт у „Совкомбанка“?» (правильный ответ — «халва») или «Сколько раз в песне Инстасамки повторяется слово „Деньги“?».
Заканчивалось всё вечеринкой: с конкурсами, фуршетом, танцами и призами.
«Совкомбанк» планирует, что кейсов и супергероев будет больше: в компании много направлений работы и новых вакансий. Банк проводит хакатоны, летнюю школу системных аналитиков, экскурсии в офисы, а некоторых студентов даже поддерживает материально. Например, в июне в Костромском госуниверситете появились именные стипендии для студентов 14 направлений, а некоторым «платникам» компенсируют стоимость обучения за весь период обучения. Финансовое решение этих задач взял на себя «Совкомбанк».
Следить за другими новостями компании можно в телеграм-канале «Совкомбанка» для студентов и выпускников.
Это очень круто! В моей студенческой жизни ни разу не было таких масштабных мероприятий) а я всего год назад магистратуру закончила. Эх, на второе высшее что ли ради таких вечеринок пойти 😅