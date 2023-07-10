Иностранные поставщики ПО ушли с рынка полтора года назад. Как это изменило работу российских компаний?

Спросили об этом у разных представителей бизнеса.

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Материал подготовлен при поддержке «Обит»

Российский ИТ-бизнес уже полтора года живёт в условиях жёстких ограничений. За это время отечественный рынок покинули крупные поставщики оборудования и программного обеспечения, вендоры прекратили продажу лицензий и поддержку обновлений. Бизнесу в России — и не только ИТ-компаниям — пришлось искать новые варианты: поддерживать западные решения или выбирать доступные отечественные.

Мы решили выяснить, закончился ли наконец тот самый переходный период, о котором в российских компаниях уже полтора года говорят.

Андрей Рыков Руководитель ИТ-направления группы компаний Defa group, одного из крупнейших импортёров рыбы и морепродуктов в России

Про кадры

На рынке сейчас дефицит высококвалифицированных специалистов: часть из них переехала в другие страны, другую часть активно «пылесосят» крупные ИТ-игроки под проекты по импортозамещению. Большие производственные предприятия, ритейл и полугосударственные структуры использовали западные решения, которые теперь надо заменять.

У малого и среднего бизнеса дефицит сеньоров и мидлов. Средний срок закрытия такой вакансии сейчас — около трёх месяцев.

На эти позиции приходят собеседоваться джуны. Часть из них попала в ИТ на волне хайпа, пытаясь подзаработать. Встречаются специалисты, которые переквалифицировались в айтишников, например, из бухгалтеров или финансистов. В их случае знания в предметной области высокие, а вот ИТ-навыков не хватает.

Про переход на «российское»

Внедрение любой системы — это изменение, а для бизнеса изменение — болезненный процесс. Но подвижки есть: компании начинают с малого и, например, переходят на офисные пакеты «Яндекс 360» или «Мой офис». Крупные госкорпорации мигрируют на отечественные операционные системы. Коммерческие организации не всегда могут заменить западное решение на отечественное, ведь деньги уже потрачены.

Субъекты критической информационной инфраструктуры (банки, транспортная логистика, операторы связи) обязаны переходить на отечественные решения — им деваться некуда, и бюджеты на это появляются. Крупные коммерческие компании, которые не попадают под действие профильного закона, точечно подходят к развитию собственной инфраструктуры.

Мы выбираем гибридный подход, чтобы сэкономить бюджет. Импортозамещать планируем в основном прикладное ПО: BI-системы, офисное программное обеспечение, операционные системы.

Про помощь со стороны

Сейчас нам нужны законченные ИТ-решения, потому что сложно изобретать велосипед с ограниченным ресурсом, в том числе человеческим. Мы не готовы проводить RnD или эксперименты внутри компании, поэтому если можно купить решения по облачной инфраструктуре или сопровождению сетевой инфраструктуры — мы это делаем.

Инфраструктуры в коммерческих компаниях складывались годами. Чтобы поменять программно-аппаратный ландшафт, недостаточно внутренней инфраструктуры и ресурсов.

Если раньше компания работала на инфраструктуре Microsoft Windows, а затем перешла на Linux, то ей определённо потребуются специалисты с другим профилем. Мы действуем по следующему принципу: там, где это возможно, переучиваем, а где нет — получаем сервисы от интеграторов. Например, так мы работаем с облаками. Изменения масштабные, перестраиваться надо быстро, поэтому подходы работы мы комбинируем.

Игорь Романенко Тимлид и проджект-менеджер платформы для проведения опросов и обмена обратной связью в компании AppRaise

Про проблемы с западным софтом Мы ведём документацию в Confluence, планируем задачи и ведём спринты в Jira, общаемся по большей части в Slack, а почту и Telegram используем как дополнительные инструменты. Сами опросы мы проводим через собственного бота, которого можно встроить в Telegram, Slack, Bitrix24, Discord или в виде расширения в Google Chrome.

После ухода западных вендоров работать стало чуть сложнее. Впервые мы интегрировали AppRaise в Slack, и он оставался важным для нас каналом. Клиентам стало сложнее его использовать, потому что теперь он не позволяет создавать платные аккаунты в России.

Нынешние альтернативы не дают нам той функциональности, которая нужна для полноценной интеграции.

Сейчас мы продолжаем проводить ресёрч в этом направлении. Например, изучали функционал «Пачки» — отечественного корпоративного мессенджера, который пока только активно развивается. В данный момент боты или приложения там отсутствуют — её разработчики только начали двигаться в этом направлении. Другие российские корпоративные мессенджеры тоже пока на стадии развития.

Другая проблема — с системой аналитики, где мы строили дашборды, собирали данные, оценивали продуктовые метрики. Доступ к этому ПО мы получали через компанию-партнёра. Но сервис перестал работать напрямую с РФ, а покупка доступа в обход ограничений значительно подорожала. Из-за этого нам пришлось переходить на альтернативные инструменты. Сейчас мы больше используем свои решения и разработки, а для части задач — Yandex DataLens.

Про смену фокуса

Мы с самого начала ориентировались на международное развитие, но сейчас эта задача стала приоритетной.

Мы перестроили многие процессы, например, перевели платформу для опросов на разные языки. Всё это требовало переработки продукта, его интерфейса, потому что, например, люди в арабских странах читают не слева направо, а справа налево.

Команду расширяем уже исходя из новых реалий. Стали иначе подходить к воронке найма сотрудников. За три месяца мы несколько раз открывали вакансии на DevOps-разработчиков и на разработчиков сеньор- и мидл-уровня. На удивление, сейчас закрыли их быстрее, но не из-за изобилия на рынке. Мы подстроились под интересы соискателей указав, например, перспективу выхода на международный рынок.

Кирилл Тимофеев Руководитель управления эксплуатации инфраструктуры и сервисов компании «Обит», которая предлагает комплексные цифровые и телекоммуникационные решения для бизнеса

Про кадры

Недавно в министерстве цифрового развития заявили, что большая часть ИТ-специалистов вернулась в Россию. Однако мы пока не ощутили этого на себе. К нам по-прежнему приходят за ИТ-аутсорсингом — от поддержки западного оборудования и ПО до обслуживания инфраструктуры. Кто-то привык пользоваться сервисом вендоров и ограничивался штатным сисадмином для решения горящих проблем, кто-то (обычно «дочки» зарубежных компаний) — получал техподдержку из глобального офиса, а кто-то потерял много специалистов из-за релокации.

Изменился и пул задач ИТ-департаментов. Например, многим компаниям пришлось выстраивать независимую инфраструктуру, переходить на отечественные облачные платформы. Всё это требует опыта, компетенций, а зачастую и узкой специализации. Такие кадры есть, но их единицы. Как правило, это сотрудники сервисных компаний и интеграторов, которые работали с такими задачами и раньше.

Про «вендорную» независимость

Компании выстраивают ИТ-архитектуру двумя путями. В первом случае ориентируются на одного поставщика. Например, покупают всё от HP: сервер, «хранилку», свитчи. Так как это один вендор, детали интегрированы между собой и работают бесперебойно. Ещё один плюс — вендорская поддержка. Представитель компании-поставщика готов заменить неработающие детали и вообще взять обслуживание на себя. Но так было до недавнего времени, а в 2022 году вендоры ушли из страны, оставив своих клиентов с целым парком оборудования и ПО, которое оказалось некому обслуживать.

Второй вариант: можно купить сервер HP, «хранилку» Fujitsu, свитч Huawei. Соединение устройств в одну систему ляжет уже на плечи организации. Подход удобен тем, что каждую составляющую можно заменить по отдельности. Например, срок поставки HP по параллельному импорту сейчас может составлять полтора года. Но можно подобрать аналог. Для поддержки работы системы нужен большой квалифицированный штат.

Лучше всего уход западных компаний пережили те организации, которые строили у себя вендоронезависимую архитектуру с самого начала.

Мы были в их числе. Из-за «вендорной независимости» у нас был большой штат специалистов в разных сферах: системные архитекторы, сетевые инженеры, системные администраторы, специалисты по системам хранения данных и организации облачной инфраструктуры, проектировщики. Когда наши клиенты остались без вендорской поддержки, мы смогли оперативно помочь им с работой телеком- и ИТ-инфраструктуры. Затем сделали эту услугу самостоятельным продуктом.

Мы уже работали с российскими разработчиками ПО раньше, поэтому по многим направлениям уже были готовы запускать процессы перехода на отечественные решения. Кто-то долго не решался это сделать, надеясь, что ситуация изменится. Но сейчас точка невозврата пройдена.

Про сложности с обслуживанием и замещением

Часть бизнесов продолжает использовать импортное оборудование и технологии. Во многих компаниях планы по модернизации инфраструктуры разрабатываются на несколько лет вперёд: в них закладываются конкретные бренды и конфигурации, на их основе выстраиваются все бизнес-процессы. Резко сменить одного производителя на другого, даже при условии наличия полноценной замены, не получится.

Ещё сложнее, когда организация сталкивается с необходимостью выстраивать абсолютно новую ИТ-инфраструктуру. Ситуация стандартная: международная компания принимает решение уйти из страны, а российский офис продолжает работать независимо. Его отключают от локальной сети, доступа к корпоративным платформам и ресурсам, ИТ-поддержки. Фактически остаётся только оборудование, которое некому обслуживать. Предприятию надо быстро выстроить собственную инфраструктуру и бесшовно на неё мигрировать — и чтобы бизнес-процессы при этом не остановились.

Недавно мы завершили такой проект для российского подразделения международной компании, которая проектирует и строит объекты для энергетической и нефтехимической промышленности. Сейчас мы продолжаем работать с клиентом: обеспечиваем бесперебойную работу выстроенной инфраструктуры, в том числе облачной, внедряем и настраиваем необходимые сервисы и инструменты, закрываем текущие запросы пользователей.

Кристина Гурочкина Руководитель группы подбора персонала ИТ-компании « Рексофт », которая специализируется на разработке заказного программного обеспечения

Про требования и ожидания

В нашей компании много проектов с заказчиками из госсектора и банков — из-за этого наши соискатели должны находиться в России. Это требования регулятора, под которые необходимо подстраиваться. Раньше ИТ-отрасль в России ориентировалась на мировые тренды, но в прошлом году весь российский бизнес стал следовать альтернативному сценарию. Приоритет отдали цифровой независимости и продвижению собственных разработок.

Ещё два года назад разработчики часто выбирали стартапы, любили новые вызовы и само ощущение от создания нового продукта. Сейчас фокус сместился на стабильность.

Соискатели сейчас ищут стабильное место работы, а не полугодовой вариант или проектную занятость. ИТ-специалисты заинтересованы в работе на устойчивую компанию, где они могли бы переходить из одного проекта в другой.

Про переходный период

По моим оценкам, соискатели уже перестроились под изменения рынка. Новые технические требования к ним появились, но они не заоблачные. Мы видим проекты, где часть технической команды должна по-прежнему обеспечивать работу действующих сервисов, а другая часть — работать над переносом данных на импортонезависимые платформы.

То, как компания работает с новыми вызовами, зависит от её возможностей и потребностей. Часть организаций готова переучивать своих сотрудников — обычно этим занимаются те, кто сталкивался со сменой специализации работников прежде. Например, был iOS-разработчик, переквалифицировался в devops-инженера или в Android-разработчика. Другой вариант — намеренно искать сотрудников, которые уже имеют опыт работы с отечественным ПО: разработчиков АСУ ТП или 1С. Они всегда были на рынке, но сейчас спрос на них увеличился.

С проблемой дефицита ИТ-кадров в турбулентное время может помочь ИТ-аутсорсинг. Оператор ИТ-решений «Обит» работает над всем спектром задач бизнеса: от обслуживания существующей инфраструктуры до подбора и внедрения оптимальных отечественных альтернатив с их последующей поддержкой.

Недавно компания запустила ИТ-поддержку для малого и среднего бизнеса, снизив стоимость тарифов для таких клиентов. Услуга позволит индивидуальным предпринимателям, стартапам и малым компаниям обеспечить бесперебойную работу ИТ-инфраструктуры в условиях ограниченных ресурсов: как материальных, так и человеческих.