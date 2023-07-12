Коротко: купить недвижимость в Москве со скидкой до 45%

Во время «Чёрной пятницы рынка недвижимости».

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Материал подготовлен при поддержке ассоциации REPA

О чём речь

О ежегодной акции, которую проводит REPA — ассоциация профессионалов рынка недвижимости. Купить можно квартиры, апартаменты, коммерческие помещения, машиноместа и кладовки — в 30 объектах от московских застройщиков. В этом году онлайн-распродажа пройдёт в девятый раз.

Кого заинтересует

Тех, кто готов быстро принять решение о покупке, — по данным ассоциации, самые выгодные предложения разбирают в первые три часа акции.

Как устроена распродажа

До старта распродажи можно изучить каталог объектов, но размеры скидок станут известны в полночь с 20 на 21 июля.

Акция проходит в два этапа. На первом участники регистрируются и подписываются на уведомления о скидках по объектам, которые их заинтересовали. На втором — бронируют лоты. Затем сделку закрывают в офисе застройщика. Второй этап длится всего три дня — с 21 по 23 июля.

У тех, кто подписался на уведомления, будет фора: они смогут воспользоваться скидкой и урвать понравившийся объект на час раньше остальных. Более 40% лотов, по данным REPA, бронируются в первые часы акции.

На сайте акции участники только бронируют конкретное предложение со скидкой, чтобы зафиксировать специальную цену. Саму сделку оформляет застройщик — для этого нужно подтвердить намерение купить объект, связавшись с продавцом. Сделать это организаторы рекомендуют сразу же после бронирования лота — покупатель получит его контакты на почту.

Что ещё нужно знать

Покупатель может заранее одобрить ипотеку в любом банке на тот объект, который участвует в акции, — во время подготовительного этапа с 10 по 20 июля.

Застройщики-участники этого года — «Донстрой», ГК «Кортрос», МИЦ, Level Group, AFI Development, ГК «Пионер», Capital Group, Touch и другие.

Среди объектов, например, «Остров» у Москвы-реки и Гребного канала, «Level Бауманская» недалеко от Яузы, «Сердце столицы» в двух километрах от «Сити» или ЖК «ОКО» в самом «Сити».

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