Как построить бизнес на Камчатке — там, где ничего не было
Основатель Kamchatka freeride community — о том, как его команда отправляет туристов на вертолётах к вулканам, кормит икрой и следит за тем, чтобы никого не съел медведь.
Материал подготовлен при поддержке сервиса видеоконференций SberJazz
Кирилл Серёгин в туризме уже 21 год. После школы он поступил в ИТМО на бюджет, но не уехал с Камчатки — понял, что хочет и может реализоваться дома. В 16 лет он начал волонтёрить в лагере по сплавам и спортивной рыбалке. Сам стал гидом, но спустя 10 лет «упёрся в потолок» и начал собственный туристический бизнес.
Кирилл позвал к себе проверенных людей — всего шесть человек. Команда на собственные деньги покупала всё больше нового снаряжения под самые разнообразные программы, и в какой-то момент экипировку просто негде стало складировать: в квартирах и отелях, где селили самих туристов, для неё не было места. Уровень удобств и для себя, и для гостей решили поднимать, не глядя в бухгалтерские книги, — те, кто вчера просто катал туристов по горам и океанам, начали строить собственные гестхаусы и отели.
Теперь у Kamchatka freeride community 35 человек в постоянной команде и 50–60 в «сезонной», а ещё около 40 программ на любой вкус. Мы поговорили с Кириллом и узнали, как выглядит Камчатка для гостей и как — для предпринимателей.
Образцовый туристический день на Камчатке
Давайте для начала опишем, как может выглядеть отдых современного туриста: чем он займётся?
Многие гости, которые участвовали в нашей программе хели-ски, говорят, что это был лучший день в их жизни. Давайте опишу его.
Группа просыпается в нашем гестхаусе, и первое, что видит из окон, — вулканы и Авачинская бухта.
На камчатский завтрак — каша, сырники, блины с икрой, яичница с крабом или с гребешком, омлет.
Себестоимость такого завтрака (вместе с зарплатой повара и других сотрудников) — 500 рублей. У нас нет задачи заработать на завтраках. У нас есть задача сделать его вкусным.
Дальше мы едем на вертодром с кучей вертолётов — там пахнет керосином. Проводим инструктаж. Здесь уже начинается лёгкий мандраж: у кого-то этот «полётный» опыт — первый в жизни.
Летим на вертолёте до точки и попадаем в снег, который снится фрирайдерам. Вертолёт зависает над гребнем горы, все выходят, а пилот улетает вниз ждать группу.
Катаясь, спускаемся к океану и в кратер вулкана. Вокруг на сотни километров нет никого: только ты, группа, вертолёт и природа. Картинка меняется, все спуски разные, за день мы делаем около 10. Последний спуск — к океану.
Возвращаемся на базу, едем к горячим источникам, где можно сразу плюхнуться в бассейн с термальной горячей водой.
Ещё круче — комбинация хели-ски и ски-тура с проживанием на яхте, моя любимая программа. Сначала катаешься по нетронутым склонам — быстрые подъёмы и спуски, постоянная смена локаций. А вторая часть — созерцательная: самостоятельно поднимаешься на гору, чтобы насладиться окружающей красотой. Получается сочетание быстрого и насыщенного, спокойного и красивого. Эта программа называется «Wild Камчатка» — проводим её в конце апреля, буквально один-два заезда.
Как разместить гостей
Для туров вы готовили всю инфраструктуру с нуля? Как это устроено?
Мы начинали со съёма квартир, потом бронировали гостиницы. Но если люди жаловались на размещение, мы ничего не могли сделать. А чем больше мы расширяли перечень активностей, тем больше становилось инвентаря, хранить его при отелях невозможно. Поэтому мы стали строить собственную инфраструктуру. Сегодня у нас два гостевых дома в Петропавловске-Камчатском, а к 2024 году мы сдадим в эксплуатацию собственный отель в Елизово — это город в 20 километрах от Петропавловска-Камчатского.
Мы строим дома, в которых сами хотим жить, — когда номера свободны, я там останавливаюсь. Когда строимся, учитываем несколько обязательных критериев:
Визуал. Нам важно, чтобы человек уже по виду из номера понимал: он на Камчатке. Должны быть видны вулканы, бухта, горы. Должно быть красиво со всех сторон — и в спальне, и на террасе.
Уют и материалы. Мы не используем пластик и дешёвую отделку. Принцип: просто, но аккуратно.
Функциональность. Никаких длинных холлов с кучей дверей, где ты не пересекаешься с другими гостями. Наоборот, мы делаем упор на общую зону, где люди могут собраться, познакомиться, пообщаться.
Удобная логистика. Даже в самом красивом отеле можно просидеть день-два, потом станет скучно и захочется куда-то поехать. У нас два гостевых дома расположены близко к центру города — от одного можно пешком дойти за 10 минут, от другого — за 5 минут на такси. А отель в Елизово мы строим так, чтобы, выйдя из номера, можно было сразу сесть на каяк и сплавиться по реке. Или взять велосипед и поехать в горы.
А за сколько окупается один ваш гостевой дом?
Так сложилось, что мы не ведём практически никакой финансовый учёт (в том понимании, в котором должна его вести осознанная компания). У нас всё интуитивно: надо построить — построили.
Отбивать цену гостиницы только за счёт номеров — долго. Но мы отбиваемся за счёт самих туров, еды, сувенирки — это всё в совокупности даёт быстрый эффект.
Как путешествовать по Камчатке с комфортом
Расскажите о гостях: кто эти люди, что им нравится?
Первая категория — молодые ребята с активной жизненной позицией, которые хотят попробовать что-то новое.
Вторая категория — городские жители, которые поняли, что можно путешествовать не только по морям.
Третья категория стала появляться в последние годы. Это люди, которые приезжают от безысходности — из-за того, что путешествовать в другие места уже не удаётся. Чаще всего они пытаются получить тот самый all-inclusive, к которому привыкли, но сталкиваются с жестокой реальностью.
Мы стараемся найти подход ко всем. Для тех, кто не любит очень активный отдых, делаем фокус на вкусной еде, спокойном времяпрепровождении. Например, приезжает пара с ребёнком — парень активный, а жена хочет отдохнуть, позагорать и искупаться в море. Мы пытаемся создавать инфраструктуру для всех.
С малышами до пяти лет здесь будет не очень комфортно. Да и не очень интересно.
А вот после пяти лет ребят можно брать на большинство однодневных программ: джип-туры, выходы в море, обзорные экскурсии на вертолёте, сплавы — всё это возможно устроить. Зимой условия более жёсткие, но покататься на собачьих упряжках, полетать на вертолёте, съездить к вулканам — почему нет.
Какая программа самая универсальная?
Камчатка — это вулканы. Можно увидеть море, китов, косаток, медведей, но вулканы видно всегда.
Главных вулкана три: Вилючинский, Горелый и Мутновский. Для восхождения на Вилючинский нужна хорошая физическая форма, начальные навыки альпинизма или опыт горных походов. Его я бы не рекомендовал обычным городским жителям. А Горелый и Мутновский — простые вулканы, восхождение на них доступно человеку, который может пройти по парку 2–3 км. Туда ходят и дети, и пожилые.
А восхождение — это не слишком экстремально?
Коммерческий туризм предполагает получение удовольствия, хороших эмоций. Это не выживание в диких условиях, всё проходит под нашим контролем. Поэтому не стоит воспринимать поездку как что-то экстремальное, это скорее «активный отдых».
Более экстремальным, чем восхождение, я бы назвал каякинг: для выхода в океан нужно учитывать много факторов. А самые экстремальные наши активности — это фрирайд во всех его проявлениях и хели-ски.
А без снаряжения и вертолётов — например, на машине — Камчатку посмотреть нельзя?
Куда-то вы, конечно, доедете, но это не те места, ради которых стоило проделывать такой путь. Для самых красивых локаций нужна подготовленная техника, которую придётся искать на месте. А в турсезон всё хорошее снаряжение уже забронировано. Намного проще, комфортнее и по факту дешевле обратиться к компании, которая всё организует за вас.
А что если половину отпуска будет идти дождь?
У нас всегда есть план Б. На Камчатке два туристических сезона — зима и лето. 80% туристов приезжают летом, а зимой в основном те, кто катается на лыжах или сноуборде. Но нелётная погода бывает в любое время. И наши программы такие продолжительные — 7–12 дней — отчасти потому, что мы закладываем погодные риски.
Погодные данные мы отслеживаем по Windy. Обычно его хватает, чтобы понять, что происходит с видимостью, осадками, силой ветра. Если лететь на вертолётах нельзя — едем на снегоходах, если совсем пурга — отправляемся в термальные источники или остаёмся в гостевом доме, смотрим фильмы, читаем лекции, готовим еду вместе с поваром.
Бывает, прилетаем в какой-то район на вертолёте, а там нет снега или сходит лавина — тогда мы экстренно меняем маршрут и улетаем в другой район.
Летом случаются непредвиденные ситуации на корабле, когда из-за волн, прибоя приходится менять места высадки. Иногда нужно возвращаться в город в шторм — тогда мы вызываем вертолёт и группа улетает на нём.
Вы как-то помогаете гостям справиться с разницей во времени?
После девятичасового перелёта мы не даём гостям спать. В день прилёта мы стараемся их чем-то занять, чтобы не было соблазна лечь на кровать, иначе будет сложно перестроиться на новое время. Зимой — тренировки, раскатка на горнолыжках. Летом вывозим всех на несложные экскурсии, которые не подразумевают большой физической активности и эмоциональной нагрузки. Ведь обидно будет приехать в самое красивое место и ничего не почувствовать, потому что устал.
Сколько всё это стоит
Давайте поговорим про деньги: как много придётся отложить с зарплаты?
Дроговизна — один из главных стереотипов о Камчатке. И мы с ним боремся. Так, недельный тур с полным пансионом и разнообразными активностями обойдётся в 115 тысяч рублей. В программе — выход в бухту Русская, где можно увидеть китов и косаток, поездка на Авачинский перевал и восхождение на гору Верблюд, а ещё поездки к гейзерам и на озеро Толмачёва.
Дополнительно придётся потратиться только на билеты: самый дешёвый перелёт из Москвы и обратно обойдётся в 30 тысяч рублей. Получается, 145 тысяч за неделю.
К массовому туризму инфраструктура региона просто не готова. Теоретически можно делать туры и за 50 тысяч рублей. Например, закатав дорогу к вулкану в асфальт и пустив по ней автобус за 2000 рублей. А можно возить туристов на какие-нибудь три простые экскурсии за 50 тысяч рублей.
Но тогда самой Камчатки человек просто не увидит. Потому что до мест, которые действительно дают представление о регионе, нужно добираться на джипах, каяках и вертолётах — а снизить их себестоимость практически невозможно.
Вы говорили, что сами закупаете инвентарь, — сколько вы на него тратите?
Давайте для примера вернёмся к хели-ски — это самая маржинальная наша программа (та самая, где вас забрасывают вертолётом на гору и вы катаетесь по диким снежным склонам).
Для организации нужны только вертолёт, снег, наша компетенция и снаряжение. Последнее, да, довольно дорогое: комплект на одного человека (бипер, щуп, лопата, лавинный рюкзак, рация) стоит около 150 тысяч. На группу из 12 человек — уже 2 млн рублей. А бывает, что у нас несколько групп параллельно — от двух до четырёх.
Тут мы зарабатываем не на снаряжении, а на своих знаниях и умениях: по сути, вся прибыль зависит от людей, которые принимают решения в вертолёте. Это самые опытные гиды, которые отвечают в первую очередь за безопасность, а во вторую — за эмоции.
Как о вас узнают туристы? Сколько уходит на рекламу?
Больше всего приходят по сарафанному радио. Поначалу чуть ли не 100% трафика. А сейчас — Instagram*, сайт. Теперь мы уделяем больше внимания 2ГИС, «Яндекс Картам», отзовикам. Конечно, пользуемся и контекстной рекламой, но в меньшей степени — у нас всё же не массовая аудитория.
С одной стороны, это хорошо — значит, группы заполняются за счёт нематериальных каналов продвижения. С другой стороны, мы можем лучше работать с этим инструментом.
А сколько стоит арендовать вертолёт?
Сколько программ вы продаёте в месяц? И сколько остаётся чистой прибыли?
Продаём от 50 программ в месяц, в среднем 2–3 в день.
Но в итоге у нас много остаётся — если не ошибаюсь, до 40% заработанного, потому что не нужно тратиться на аренду. Звучит как очень много, но этими деньгами мы и отбиваем первоначальные вложения.
Государство вам как-то помогает?
Да. Благодаря тому, что государство компенсирует «Аэрофлоту» часть затрат, путешественники могут купить авиабилет по «плоскому тарифу», который стоит одинаково в любой сезон: в одну сторону — 17 тысяч рублей, туда-обратно — 28 тысяч.
А с 2020 года, например, Kamchatka freeride community безвозмездно получила около 20 млн рублей в качестве поддержки. Правда, для этого нужно было выиграть конкурс на целевое использование, потом найти дополнительную сумму (софинансирование) и реализовать бизнес-план, с которым мы подавались на поддержку. Мы, естественно, потратили больше своих денег, но субсидия всё равно помогла.
Чек-лист: что посмотреть на Камчатке
Туристов часто пугают камчатскими медведями. Их правда так много?
Да. Едешь на океан или на горячие источники — а медведи просто перебегают дорогу. Например, в прошлом году я был с ребёнком на озере Толмачёва. Ребята наши готовили каяки вдалеке от меня, малой был с ними рядом. Я увидел, как по берегу к ним движется медведь: маленький совсем, года два-три, только-только ушёл от мамки. Было видно, что он безобидный, и я не испугался, но крикнул ребятам — мы сразу сели в машину, залезли на багажник и наблюдали за малышом. Было забавно.
Мы попросили героя рассказать ещё одну историю о медведях.
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