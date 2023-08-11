«Университет — как кружок по интересам»: зачем получать второе высшее

Отвечают люди, вернувшиеся к зачётам и курсовым в 25, 30 и 34.

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Материал подготовлен при поддержке Сеченовского Университета

Как учиться, когда днём работа, а вечером домашние дела и дети? Как ладить с одногруппниками, если между вами 10 или даже 20 лет разницы? И не страшно ли тратить время на «корочку» в эпоху онлайн-курсов? Ответы на эти и другие вопросы — в материале.

Кира Хейфец В 25 лет пошла учиться на преподавателя итальянского. По первому образованию — журналист, работала по профессии

В 25 я решила получить второе высшее — поступила в университет, чтобы учить итальянский язык. Он был интересен мне со школы: мелодичный, лёгкий, очень логичный. Хотя с профессиональной точки зрения язык мне вряд ли бы пригодился — в юности хотела стать журналисткой и поступила на журфак, — я всё равно продолжала им заниматься: сначала по самоучителю, а потом на вечерних курсах при институте.

Под конец бакалавриата я с головой ушла в журналистику ― стало сложно совмещать работу, учёбу и итальянский. Но когда всё устаканилось, я приняла решение снова вернуться к языку.

Я не рассматривала его как основу новой профессии, просто хотела выучить до конца. В Челябинске, где я жила, зарплаты журналиста не очень хватает на частные курсы. А самостоятельно учить язык я не хотела: нужен контроль со стороны. Оказалось, что язык в совершенстве можно выучить в рамках второго высшего — и гораздо дешевле.

Сразу остановилась на Челябинском педагогическом — это один из старейших вузов в области. В 2015 году обучение стоило 16 тысяч рублей в год, эту сумму я платила в рассрочку без процентов (языковые курсы вышли бы в два раза дороже). Сами занятия проходили в центре города, близко к моей работе, — в общем, всё совпало. А ещё это было академическое образование — диплом давал право преподавать, в случае чего можно было бы сменить профессию.

Поначалу я очень боялась, что мне станет скучно и я быстро брошу.

Половина однокурсниц была сильно младше (лет по 18), половина — старше (от 30). Рядом с «младшими» я чувствовала себя неуютно: они были целиком погружены в студенческую жизнь, и казалось, мы говорим на разных языках. Но со «старшими» я быстро сошлась. Большинство из них тоже учили язык в качестве хобби: кому-то нравилась сама Италия и её культура, кто-то планировал путешествие или переезд. Для работы язык был почти никому не нужен. C некоторыми девочками я поддерживала общение даже после того, как переехала в другую страну.

В более зрелом возрасте к образованию подходишь немного иначе. Девочки, для которых это было первым высшим, часто отвлекались на разговоры, шутки, смех. На втором высшем нет общих предметов вроде математики или физкультуры, ты целенаправленно изучаешь только профильные дисциплины, лучше погружаешься в профессию. Поэтому мы, «старшие», внимательно слушали, записывали, переспрашивали, после лекции могли подойти к преподавателю с вопросом.

Ещё чем ты старше, тем более скрупулёзно подходишь к выполнению домашнего задания, записи лекций и всему остальному.

После работы было не до студенческой жизни. Второе высшее больше похоже на курсы повышения квалификации, жизнь уже не крутится вокруг университета. При этом учёбу можно сравнить с кружком по интересам: ты хорошо проводишь время, даже если пришёл уставший.

Сейчас я продолжаю работать в журналистике. Хотя напрямую моя работа и итальянский никак не связаны, изучение языка позволило сильно прокачать базовые навыки: внимание, концентрацию, память. Новый опыт расширил кругозор, научил мыслить масштабнее, находить непривычные решения для привычных задач.

Елена Охрименко В 30 лет поступила в магистратуру на экономиста. По первому образованию — педагог, работала на заводе

В 26 лет я экстерном окончила педагогический институт по направлению «Технология и предпринимательство». А в начале нулевых — мне тогда было 30 — из родного Шадринска, маленького зауральского города, переехала в Москву.

Первый диплом давал право преподавать школьникам и студентам общетехнические дисциплины, например радиоэлектронику. Но на зарплату учителя снимать жильё в столице и содержать семью было бы трудно. Тогда решила пойти в магистратуру РЭУ им. Плеханова на программу «Анализ внешнеэкономической деятельности предприятия».

В выборе специальности не сомневалась. Специалисты ВЭД могут работать в банке, логистике, сфере недвижимости. А как рождается товар — от закупки материалов до отправки готового изделия — мне было интересно узнать ещё с 17 лет, когда я принимала и выдавала комплектующие на заводе по производству автомобильных агрегатов (радиаторов, охладителей, домкратов).

Для второго высшего выбрала импорт-экспорт и все связанные с этим вопросы: налоги, валютные операции, таможенное регулирование, маркетинговые стратегии, страхование. А ещё — английский.

В 90-х, когда я получала первое образование, все печатали на электронных пишущих машинках. Когда поступила в магистратуру, машинки сменились компьютерами. Это была хорошая возможность научиться на них работать.

Одно из первых рабочих мест Елены с компьютером

В среднем моим однокурсникам было лет по 25. Большинство шли в магистратуру после профильного бакалавриата, но были и те, кто до этого изучал иностранные языки, а теперь решил разобраться во внешнеэкономической деятельности.

В 30 студенчество уже не ощущается как беззаботная юность: ты осознанно подходишь к затратам на обучение, выбираешь направление и стремишься получить знания по максимуму. В общем, пашешь и пашешь.

Учиться было нелегко. Подъём в 6:00, работа с 8:00 до 17:00, учёба с 18:00 до 23:00. В субботу — снова занятия до 15:00, после — домашние дела, готовка, уборка.

В 30 или 56 — учиться никогда не поздно. Образование даёт мобильность, повышает качество жизни и придаёт уверенности вне зависимости от обстоятельств. Но прежде чем идти за вторым высшим, я бы посоветовала ответить себе на три вопроса:

1. Можете ли вы сделать карьеру без второго образования?

2. Как обучение отразится на вашем семейном бюджете?

3. Сможете ли вы сразу применить новые знания в работе?

Взвесьте все за и против и поймите, какую выгоду сможете извлечь.

Надежда Отраднова В 34 года поступила в мединститут. По первому образованию — юрист, работала в ресторанном бизнесе

В 33 года я сидела дома с двумя детьми, вторая дочь была ещё маленькой — хотелось занять себя чем-то кроме домашних дел. Однажды на приёме доктор обронила фразу: «Надежда, а почему вы сами не стали врачом? Мне кажется, у вас получилось бы». Тогда я всерьёз об этом задумалась.

Я часто слышала фразу «сколько врачей, столько и мнений» и думала: это неправильно. Ведь нужно всегда докапываться до истины. Этим и решила заняться — пошла учиться.

Для поступления сдавала ЕГЭ — русский, химию и биологию. Год готовилась. Сдала экзамены спокойно и в 34 года по общему конкурсу, без льгот или «особых условий», поступила на «Лечебное дело» в Пензенский государственный университет.

Большинство однокурсников поступали сразу после школы, лишь пара человек после медицинского колледжа. Когда узнавали мой возраст, недоумевали: зачем я здесь и как решилась на это? Но, несмотря на разницу в возрасте, мы очень дружно провели эти шесть лет и поддерживаем тёплые отношения до сих пор.

Никакого веселья лечебный факультет не предполагает: информации много, свободного времени мало. Первые три года — по 4–5 пар каждый день с 8 утра, а почти всё лето уходит на сессии и практику. Благо меня поддерживала семья: все эти годы я могла не работать, а для учёбы мне выделили отдельную комнату. Там никто из домашних меня не беспокоил, и я могла всю ночь готовиться к занятиям.

По ощущениям, за время между моим первым и вторым образованием в системе ничего не поменялось. Думаю, что нужно строже подходить к отбору как студентов, так и преподавателей. Не каждый профессионал умеет и хочет передавать знания. К процессу обучения нельзя допускать ординаторов. С качеством информации тоже не всё гладко: она либо устарела, либо неприменима. Такие важные аспекты, как общение с пациентом, критическое мышление, медицинская статистика, не преподавались вообще. А ведь они во многом и формируют умение анализировать информацию и принимать клиническое решение. Желание «приструнить студента» тоже не на пользу делу. Нельзя тормозить прогресс, запрещать вести конспекты в планшете или ноутбуке: это вызывает недоумение. Студента нельзя заставить. Должен быть собственный пример эмпатии, любви к профессии, самодисциплины и современности взглядов. Хотелось бы, чтобы преподаватель был ближе и доступнее, чтобы мнение не было односторонним, чтобы студент мог возразить, не боясь получить плохую оценку на экзамене.

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Конспекты Надежды за время её учёбы в медицинском

Я отучилась шесть лет, окончила в прошлом году, а теперь подала документы в ординатуру. И юридический, и медицинский я окончила с красным дипломом, хотя нагрузка в последнем была намного выше. Просто в этот раз у меня была чёткая цель.

Учиться медицине действительно сложно. Принимать такое решение сразу после школы ― рано. Нельзя одновременно думать о весне за окном и о цикле Кребса.

Многие романтизируют работу врача, думают: я буду спасать жизни, брать только интересные случаи, как какой-нибудь доктор Хаус. В медицину нужно идти, сначала хорошенько присмотревшись — твоё или нет. Например, через среднее медицинское образование: работа медсестрой или медбратом показывает другую сторону медицинской профессии — с рутиной и без прикрас.

Хорошая новость в том, что получать образование можно в любом возрасте. Учёба и новая информация — это новые нейронные связи и моя личная профилактика болезни Альцгеймера.

Вернуться «за парту» можно по разным причинам: чтобы поменять профессию, усилить экспертные знания или перейти в другую, более перспективную, отрасль. Сеченовский университет в Москве запускает новое направление магистратуры — «Предприниматель в биомедицине». Оно объединяет медицину, фармацевтику, биотехнологии, маркетинг и предпринимательство.

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