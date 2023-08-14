Коротко: управляйте паролями компании по-новому
Сервис «Пассворк» обновился до версии 6.0. Рассказываем, что о ней известно.
Материал подготовлен при поддержке «Пассворк»
О чём речь
«Пассворк» упрощает совместную работу с корпоративными паролями. Все данные хранятся на сервере вашей компании и не передаются в облако — для безопасности. Сотрудники быстро находят нужные пароли, а администратор управляет правами пользователей, отслеживая все действия и изменения.
Для кого
Для владельцев бизнеса, которым нужно хранить множество паролей и распределять доступы к ним между сотрудниками. Также обновления заинтересуют ИТ-директоров и системных администраторов крупных компаний.
Сервис выкатил новую версию — с улучшенным интерфейсом, ярлыками и более надёжными сейфами. Рассказываем подробности.
Что новенького
- Ярлыки. Пользователям больше не нужно делать копии паролей в разных сейфах — достаточно создать один и дать другим доступ к нему по ярлыку. Не придётся и следить за обновлениями: если изменится основной пароль, то автоматически изменятся и ярлыки.
- Доступ только к паролю. Раньше вместе с паролем пользователь получал частичный доступ к сейфу, в котором он хранился. В новой версии доступ выдаётся только на конкретный пароль. Администраторы видят, у каких сотрудников есть доступ к сейфу, а у каких — только к определëнным паролям.
- Упрощённый интерфейс настройки LDAP. Это протокол, который используют для управления пользователями. Теперь сотруднику не нужно ждать от администратора мастер-пароль: он устанавливает его сам при первом входе в систему. Все зарегистрированные пользователи собраны на одной странице. А если данные в LDAP изменятся, система подсветит это в списке пользователей.
- Страница настроек. Сервис привёл их к единому стилю и изменил логику некоторых параметров. Раньше, например, чтобы сотрудники могли делиться паролями, нужно было дать разрешение каждому индивидуально. Теперь право делиться паролями можно выдавать в зависимости от уровня доступа к сейфу. Скажем, разрешить всем пользователям с доступом «только чтение» создавать ярлыки.
- Мелочи. Например, любые изменения в настройках теперь нужно подтверждать — чтобы избежать случайных действий. Также сотрудники смогут сами выбирать язык интерфейса и настраивать время автоматического выхода из программы — администратору нужно лишь задать максимальное безопасное окно.
Что ещё нужно знать
- Новым клиентам сервиса шестая версия будет доступна сразу же. Текущие пользователи могут обновиться, предварительно пройдя миграцию данных по инструкции.
- «Пассворк» входит в реестр российского ПО, поэтому может использоваться госкомпаниями и корпорациями.
- Познакомиться со всеми возможностями сервиса и посмотреть цены можно на сайте компании.
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