Коротко: управляйте паролями компании по-новому

Сервис «Пассворк» обновился до версии 6.0. Рассказываем, что о ней известно.

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Материал подготовлен при поддержке «Пассворк»

О чём речь

«Пассворк» упрощает совместную работу с корпоративными паролями. Все данные хранятся на сервере вашей компании и не передаются в облако — для безопасности. Сотрудники быстро находят нужные пароли, а администратор управляет правами пользователей, отслеживая все действия и изменения.

Для кого

Для владельцев бизнеса, которым нужно хранить множество паролей и распределять доступы к ним между сотрудниками. Также обновления заинтересуют ИТ-директоров и системных администраторов крупных компаний.

Сервис выкатил новую версию — с улучшенным интерфейсом, ярлыками и более надёжными сейфами. Рассказываем подробности.

Что новенького

Ярлыки. Пользователям больше не нужно делать копии паролей в разных сейфах — достаточно создать один и дать другим доступ к нему по ярлыку. Не придётся и следить за обновлениями: если изменится основной пароль, то автоматически изменятся и ярлыки.

Доступ только к паролю. Раньше вместе с паролем пользователь получал частичный доступ к сейфу, в котором он хранился. В новой версии доступ выдаётся только на конкретный пароль. Администраторы видят, у каких сотрудников есть доступ к сейфу, а у каких — только к определëнным паролям.

Упрощённый интерфейс настройки LDAP. Это протокол, который используют для управления пользователями. Теперь сотруднику не нужно ждать от администратора мастер-пароль: он устанавливает его сам при первом входе в систему. Все зарегистрированные пользователи собраны на одной странице. А если данные в LDAP изменятся, система подсветит это в списке пользователей.

Страница настроек. Сервис привёл их к единому стилю и изменил логику некоторых параметров. Раньше, например, чтобы сотрудники могли делиться паролями, нужно было дать разрешение каждому индивидуально. Теперь право делиться паролями можно выдавать в зависимости от уровня доступа к сейфу. Скажем, разрешить всем пользователям с доступом «только чтение» создавать ярлыки.

Мелочи. Например, любые изменения в настройках теперь нужно подтверждать — чтобы избежать случайных действий. Также сотрудники смогут сами выбирать язык интерфейса и настраивать время автоматического выхода из программы — администратору нужно лишь задать максимальное безопасное окно.

Что ещё нужно знать

Новым клиентам сервиса шестая версия будет доступна сразу же. Текущие пользователи могут обновиться, предварительно пройдя миграцию данных по инструкции.

«Пассворк» входит в реестр российского ПО, поэтому может использоваться госкомпаниями и корпорациями.

Познакомиться со всеми возможностями сервиса и посмотреть цены можно на сайте компании.