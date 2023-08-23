Как построить парк аттракционов прямо над ущельем

Основатель Skypark — о том, как сделать бизнес не экстремальным, а безопасным.

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Материал подготовлен при поддержке сервиса видеоконференций SberJazz

Дмитрий Федин впервые прыгнул с банджи в Новой Зеландии в 2001 году, тогда же он решил создать нечто подобное в России. Тестовой группой для проверки идеи стали клиенты предыдущего бизнеса. Позже к проекту подключились специалисты из Новой Зеландии.

Путь от идеи до воплощения в Большом Сочи занял 13 лет. Skypark с подвесным мостом, вышками для прыжков и зиплайнами стал первым в России парком приключений на высоте — его посетили уже 2 млн человек. Мы поговорили с Дмитрием и узнали, как строили Skypark и почему прыжок с банджи — совсем не экстрим.

Дмитрий Федин Основатель парка приключений на высоте

Как устроен Skypark

Чем гости могут заняться в парке? Как он изменился с момента запуска?

На старте, в 2014 году, мы предлагали гостям прогуляться по подвесному мосту и прыгнуть с банджи с высоты 69 метров. Тогда у нас была команда из 20 человек.

Теперь в парке также есть вышка на 207 метров, зиплайн, скалодром, верёвочный город, ресторанный комплекс с амфитеатром и несколько кафе. У нас часто берут в аренду часть парка, чтобы провести корпоративное мероприятие или фестиваль, а команда насчитывает более 200 человек. Большинство работает прямо в парке, но есть несколько удалённых специалистов по маркетингу и продажам (профессионалов желаемого уровня сложно найти в Сочи).

На работу берёте в основном «экстремалов»?

Я не люблю слово «экстрим» и не считаю себя экстремалом. Skypark — это бизнес, и самое главное в нём — безопасность. Экстрим — это, допустим, высотное восхождение или бейсджампинг, а Skypark — это всё-таки аттракционы.

Вокруг вас одни скалы. Не боитесь за безопасность гостей?

На это просто нет причин.

Все аттракционы оснащены датчиками, за которыми ежедневно наблюдают восемь человек. Skypark находится в сейсмически активной зоне (скалы неподалёку периодически двигаются из-за подземных толчков), а главный аттракцион висит прямо над рекой Мзымта. Компьютеры мониторят эти изменения и могут отследить сдвиги на десятые доли миллиметра. Если условия изменятся, мы обязательно об этом узнаем.

Но все такие изменения незначительны, они не требуют незамедлительных действий. Зато мы фиксируем все данные и следим за ними в динамике — чтобы потом скорректировать регламентные работы в среднесрочной перспективе.

Мы в курсе любых изменений ещё и потому, что 100% площади покрыто камерами. За мостом следят сразу несколько, одна из них даже транслирует картинку на наш сайт.

Skypark мы создавали совместно с новозеландской компанией AJ Hackett — основоположницей банджи-джампинга в мире. Именно она занимается контролем качества и безопасностью всех высотных аттракционов: её свод правил утверждали правительства Австралии и Новой Зеландии.

Например, по этому регламенту канаты для прыжков с высоты производятся под каждый объект отдельно — они не «штампуются», а технология их плетения запатентована. В них используют только лучшие нити из натурального латекса, а срок их службы и растяжение тестируются на заводе. Мы знаем, что качество каждой партии будет стабильным, а поведение канатов — предсказуемым. При этом каждый канат мы меняем уже после того, как он отрабатывает 1/3 своего ресурса — для безопасности.

А ещё все аттракционы сертифицированы. К каждому мы готовим большой пакет документов и вместе с независимой компанией проводим испытания: обвешанные датчиками манекены «катаются» на аттракционах, измеряя ускорение и потенциальную нагрузку.

Как появился Skypark

Расскажите о сотрудничестве с AJ Hackett — вы сказали, что парк открыли совместно

Эй Джей Хаккетт — популяризатор банджи-джампинга и создатель стандарта AS/NZS 5848, который использует вся индустрия высотных аттракционов. Площадки компании AJ Hackett открыты в Новой Зеландии, Франции, Австралии, Макао, Сингапуре и России.

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Впервые с Эй Джеем мы встретились в 2009 году в Альпах. В том же году он приехал в Сочи — мы придумали парк, в котором люди смогут почувствовать, что такое высота.

Изначально проект был проще: вы движетесь на тележке по натянутым над ущельем канатам и на середине пути — прыгаете с банджи. Но после знакомства с Эй Джеем идея парка разрослась так, что даже канаты с тележкой превратились в мост для прыжков. AJ Hackett делала такое впервые, позже копии моста появились в Китае, Португалии и Чехии.

Мы не делим бизнес, бренд AJ Hackett используем по договору: компания получает комиссию за контроль качества и безопасности.

Почему выбрали именно Ахштырское ущелье в Сочи?

Причин несколько:

Аэропорт. У компании AJ Hackett есть правило: она не строит объекты там, куда нельзя доехать от международного аэропорта за час. Skypark нужно было строить в туристическом месте.

Погода. Климат России очевидно отличается от Новой Зеландии. Но в Сочи мы работаем 365 дней в году. Да, бывает снег, но это не помеха для прыжков и для работы остальных аттракционов.

Пространство. Чтобы провести подвесной мост, нужно было найти место, где от скалы до скалы будет достаточное расстояние. В Ахштырском ущелье, которое к тому же очень красивое, это полкилометра.

Мы находимся в национальном парке, и теперь строить здесь запрещено. Нам повезло: мы начали в 2012 году — после публикации олимпийских поправок. Это свод правил, который значительно упрощал процедуры для строительства олимпийских объектов. В их число входили также участки для вспомогательных инфраструктурных проектов — к ним относился и наш. Поэтому мы получили разрешение на строительство в национальном парке быстрее.

Мы строили парк два года — над ним работали около 100 человек. А на подвесной мост ушло 920 тонн металла.

Как это — проектировать парк аттракционов на высоте?

Это было сложно: некоторых объектов из наших задумок не существует в строительных регламентах. Например, подвесной мост — государство не могло понять, от чего отталкиваться и как делать расчёты. С одной стороны, это мост, а с другой — конструкция у него мягкая. Каждый шестиметровый сегмент не зависит от другого. Из-за этого даже при небольшом ветре мост довольно сильно качается. Но эта подвижность и обеспечивает безопасность конструкции.

Доказать государству, что проект безопасен, можно только расчётами. Любое нестандартное решение мы утверждали через Минрегионразвития: объясняли, как оно работает, и доказывали, что это безопасно. На некоторые пришлось потратить по полтора-два года.

Например, дизайн нашего моста был сделан московским архитектурным бюро «Камень», а первые расчёты — новозеландцем Артуром Тиндалом, лауреатом многих премий по строительству уникальных конструкций.

Но его расчёты в России не принимали. Тогда компания «Союзпроммеханизация» (она существует на базе бывшего Государственного проектно-конструкторского института) сделала адаптацию проекта, а профессор Евгений Курбацкий — человек с мировым именем, который проектировал метро и самые сложные мосты в России, подготовил всю доказательную базу.

Сколько всё это стоит

Итак — сколько?

Только чтобы начать проектирование с новозеландцами, понадобилось примерно 1,5 млн долларов. На содержание моста уходит около 15–20 млн рублей ежегодно: столько стоит работа штатных инженеров и обслуживающих компаний, которым мы оплачиваем перелёт, проживание и аренду оборудования. Также мы платим примерно 200 тысяч рублей в год за аренду участка на 5 гектаров в горах.

Какой аттракцион самый прибыльный?

Это Bungy 207 — самая высокая площадка для прыжков с банджи в России и вторая в мире после китайского Макао (233 метра). Время в полёте — семь секунд.

Среди всех активностей внутри парка на долю Bungy 207 приходится всего 10% — прыгнуть могут немногие гости. Но в выручке он занимает около 40%, потому что один прыжок стоит 22 500 рублей. Для тех, кто уже испытал такой прыжок, есть следующая по сложности ступень — Bungy 207 Pro — прыжок с точки на три метра выше, куда нужно подниматься без перил. Стоит 15 000 рублей.

Как рассчитывается себестоимость прыжка?

Она складывается из стоимости самой конструкции и работы команды. Чтобы человек мог быть инструктором на Bungy 207, он три года учится и сдаёт экзамены. Резина, верёвки и карабины импортные — из-за усложнённой логистики их стоимость возросла.

А какой аттракцион самый посещаемый?

Прогулка по мосту «Скайбридж» на высоте 200 метров с «прозрачным» полом. Стоимость прогулки (с аудиогидом она занимает примерно 30 минут) — 2000 рублей.

Кто приезжает в Skypark

Как о вас узнают гости?

Лучший канал, конечно, сарафанное радио. Но мы работаем и с соцсетями, рассказываем, что к нам можно приехать с детьми — им тоже будет чем заняться. Маркетинговый бюджет мы рассчитываем из выручки, он составляет около 5% от годовой. И сколько в стране экстремалов, готовых пощекотать себе нервы?

В мае этого года мы достигли цифры в два миллиона человек — считали с момента открытия. Рекорд по посетителям был в 2018 году перед чемпионатом мира по футболу. Вход был бесплатным, потому что мы принимали Кубок — он должен был быть доступен для широкой аудитории. В тот день через нас прошло около 5 500 человек. Больше всего билетов продали в день, когда к нам пришли 3 000 человек — это было в 2016 или в 2017 году.

Но максимальное число человек, посетивших парк в конкретный день, — не показатель успеха даже в разрезе одного месяца. На пиковую посещаемость могут влиять любые факторы.

А вот постпандемийное время действительно отличается по количеству гостей. И в лучшую сторону. Сыграл на руку отложенный спрос, а потом — грамотно выстроенная маркетинговая стратегия. Итог — лучшие цифры по всем нашим услугам.

В первые годы нас знали как «парк экстремальных развлечений». Это привлекало в основном активную и молодую аудиторию, они приезжали из разных стран и городов только ради прыжка. Но с открытием верёвочного парка (он открыт для детей любого возраста) и ресторанного комплекса нам удалось изменить вектор и расширить аудиторию — теперь мы больше про семейный досуг. Дети, например, могут прокатиться на зиплайне в тандеме со взрослым или попробовать силы на скалодроме.

Приезжали ли необычные гости?

Важная часть нашего развития — инклюзивный туризм. С нашего Bungy 207 прыгали незрячие люди, а на Bungy 69 и качелях летали люди с инвалидностью, передвигающиеся на колясках.

В последние несколько лет число людей с инвалидностью, летавших на наших аттракционах, значительно выросло. К нам даже организуют специальные туры, потому что знают, что в нашем парке ни для кого нет преград.

Ещё до пандемии организованными группами иностранцы приезжали — из Израиля, Ирана и Азии на два-три дня.

Самый пожилой «прыгун», кстати, из Израиля — на тот момент ему было 95 лет.

Чаще всего прыжок с банджи — разовая история. Его делают, например, чтобы победить свой страх. Но около 15-20% гостей возвращается: довольно непросто найти место для острых ощущений без специальной подготовки.

Для них мы сделали программу лояльности SkyClub: полную стоимость аттракциона гости платят только один раз, потом мы даём скидки: от 20% до 60%. Есть и другие привилегии. Например, скидка 10% для друзей, один бесплатный аттракцион в день рождения, скидка в панорамном ресторане Kauri и точках питания парка — 10%.

Это интервью мы провели в SberJazz — российском сервисе видеоконференций. Там можно организовать не только личные или деловые звонки, но и вебинары для бизнеса или обучения.

А функции из этого текста — например, реакции в чате и текстовая расшифровка речи — помогут сделать встречи удобнее.

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