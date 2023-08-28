Как топ-менеджеры корпораций общаются с рядовыми сотрудниками

Давно ли вы слышали голос вашего главного босса?

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Материал подготовлен при поддержке выставки Light + Audio Tec

Недостаточная вовлечённость персонала в 2020 году обошлась американской экономике в 8 трлн долларов. Заинтересованные работой сотрудники реже увольняются, они креативнее и эффективнее решают задачи. Погружаться в процессы им помогает понимание, куда и почему движется компания, а ещё — созвучность с её ценностями.

В стартапе с десятком сотрудников донести информацию до каждого можно лично. А вот в более крупных компаниях дотянуться до каждого руководители уже не могут. Хотя такие примеры — и довольно успешные — всё же существуют.

Сказать о Генри Форде всё, что думаете

Форд считал, что горизонтальные отношения и тотальное информирование о делах компании скорее навредят самой компании. Его главным принципом и вовсе было «избавляться от всего, что мешает эффективной работе».

И всё же Форд избавлялся от бюрократии и барьеров в общении довольно радикальным для 1920-х способом: например, разрешил сотрудникам писать жалобы и предложения напрямую своим руководителям.

Подход Форда в компании сохранили, хотя теперь отдел внутренних коммуникаций собирает отзывы сотрудников не из писем, а из интранета и корпоративного мобильного приложения, используя модель «Спрашивать, слушать, наблюдать». Специалисты изучают вопросы и комментарии сотрудников на внутреннем портале, а раз в квартал проводят анкетирование (как быстро новички вливаются в процессы, нравятся ли сотрудникам мероприятия и т. д.).

А вы поддерживаете горизонтальные отношения в коллективе? Да. Смеяться над общими проблемами и не тратить силы на формализм — отличный подход. Нет. Коллеги не должны сближаться: это мешает работе. Показать результаты Переголосовать Проголосовать

Прогуляться со Стивом Джобсом и Тимом Куком

Уолтер Айзексон — биограф Стива Джобса — уделил немалую часть в книге о руководителе Apple его рассказам о переговорах во время прогулок. «На ходу» Джобс переманил из PepsiCo будущего гендира Apple Джона Скалли, обсудил с Джорджем Лукасом покупку Pixar, уговорил Боно из U2 сняться в рекламе iPod.

Сад с дорожками для прогулок был в проекте штаб-квартиры Apple Park с самого начала. Джобс гулял с партнёрами и сотрудниками не из пользы для здоровья, а потому что считал, что медитативный ритм неспешной ходьбы снижает напряжение беседы и нивелирует иерархию (спорил с Гейтсом о разработке программного обеспечения он тоже в парк-формате).

Гарвардская медицинская школа рекомендует гулять два с половиной часа в неделю, считая, что это на 30% снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. А в Стэнфордском университете заметили, что подышавшие свежим воздухом испытуемые активнее вовлекались в обсуждения и предлагали более нестандартные идеи.

Практику Джобса перенял и Тим Кук, который тоже любит проводить встречи на ходу. При этом гуляет он уже не только с топ-менеджерами и знаменитостями, но и с рядовыми сотрудниками. К ним, кстати, он может как бы невзначай подсесть в кафетерии компании — ради смол-тока.

Хотели бы встречаться с руководителем в парке? Да. Такая атмосфера помогала бы совместно находить классные решения. Нет. Для презентаций и отчётов специально придумали кабинеты. Показать результаты Переголосовать Проголосовать

Поболтать с Олегом Тиньковым

Основатель «Тинькофф банка» обходил каждый из шести этажей офиса, а несколько раз в год посещал кол-центры. Всё — чтобы «чувствовать бизнес». Предприниматель настаивал на том, чтобы такой же открытый диалог с сотрудниками поддерживал весь топ-менеджмент компании. Кабинеты руководителей в банке отделяла от опенспейса лишь прозрачная стенка — сотрудники могли зайти туда и обсудить задачи.

С бизнесменом можно было пересечься и поговорить в тренажёрном зале или на очередном шахматном* турнире среди сотрудников (*ссылка открывается с VPN).

Посостязаетесь с боссом в шахматы? Ни за что! Вдруг он обидчивый? Да — приятно побыть с ним на равных Показать результаты Переголосовать Проголосовать

Спросить топов «Яндекса» о чём угодно

В «Яндексе» регулярно проходят «Большие Хуралы» (на монгольском «хурал» — «собрание»). Это встречи топ-менеджмента с сотрудниками компании: руководители делятся новостями, статусами важных проектов, изменениями в сервисах, общей траекторией развития. Программу выступлений выкатывают за день до собрания — на внутреннем портале, в мессенджерах и по корпоративному телевидению (в каждом департаменте — по большому экрану). Основа собраний — вопросы сотрудников. Их собирают заранее, но «живой» вопрос во время Хурала задать тоже вполне реально. Для тех, кто не может присутствовать на встрече лично, организуют трансляцию.

Если «Яндекс» попытается собрать всех сотрудников в одном месте, потребуется зал площадью 25 тысяч квадратных метров.

«Яндекс» приветствует горизонтальные отношения и открытость: в справочнике компании «Стаффе» можно посмотреть календарь другого сотрудника, включая своего руководителя, и пригласить его на встречу. В некоторых отделах принято по понедельникам приглашать подчинённых на кофе — чтобы просто поболтать о работе.

Часто общаетесь с топ-менеджментом? Регулярно, могу подойти по любому вопросу Бывало пару раз Ни разу не приходилось Показать результаты Переголосовать Проголосовать

Когда вы — топ-менеджер, то поддерживать регулярное общение с сотрудниками непросто. А если вы, например, руководите крупным предприятием или банком с представительствами по всей стране, то даже просто проинформировать сотрудников становится проблемой. Донести сведения до занятых людей, которые не всегда могут проверить почту, — задача со звёздочкой. Помочь её решить может корпоративное телевидение — цифровая экосистема с единым центром управления и защитой от киберугроз. Она объединяет столько точек вещания, сколько нужно для решения задач компании. Транслировать контент можно как в офисах, так и в производственных цехах. Корпоративное ТВ подойдёт организациям, которым важно оперативно обновлять информацию и транслировать её одновременно в разных географических локациях. Например, такое решение используют ЦБ РФ, «Лукойл», «Транснефть», «Агропромкомплектация», «Росатом» и Олимпийский комитет.

Как эффективно организовать вещание с технической точки зрения, какой контент показывать и какие решения подойдут именно для вашей компании — можно разобраться на конференции «Корпоративные мультимедиа-решения». Она пройдёт 19 сентября в московском Экспоцентре. Там же — на выставке Light + Audio Tec 2023 — получится присмотреть подходящее оборудование.