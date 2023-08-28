Как топ-менеджеры корпораций общаются с рядовыми сотрудниками
Давно ли вы слышали голос вашего главного босса?
Материал подготовлен при поддержке выставки Light + Audio Tec
Недостаточная вовлечённость персонала в 2020 году обошлась американской экономике в 8 трлн долларов. Заинтересованные работой сотрудники реже увольняются, они креативнее и эффективнее решают задачи. Погружаться в процессы им помогает понимание, куда и почему движется компания, а ещё — созвучность с её ценностями.
В стартапе с десятком сотрудников донести информацию до каждого можно лично. А вот в более крупных компаниях дотянуться до каждого руководители уже не могут. Хотя такие примеры — и довольно успешные — всё же существуют.
Сказать о Генри Форде всё, что думаете
Форд считал, что горизонтальные отношения и тотальное информирование о делах компании скорее навредят самой компании. Его главным принципом и вовсе было «избавляться от всего, что мешает эффективной работе».
И всё же Форд избавлялся от бюрократии и барьеров в общении довольно радикальным для 1920-х способом: например, разрешил сотрудникам писать жалобы и предложения напрямую своим руководителям.
Подход Форда в компании сохранили, хотя теперь отдел внутренних коммуникаций собирает отзывы сотрудников не из писем, а из интранета и корпоративного мобильного приложения, используя модель «Спрашивать, слушать, наблюдать». Специалисты изучают вопросы и комментарии сотрудников на внутреннем портале, а раз в квартал проводят анкетирование (как быстро новички вливаются в процессы, нравятся ли сотрудникам мероприятия и т. д.).
Прогуляться со Стивом Джобсом и Тимом Куком
Уолтер Айзексон — биограф Стива Джобса — уделил немалую часть в книге о руководителе Apple его рассказам о переговорах во время прогулок. «На ходу» Джобс переманил из PepsiCo будущего гендира Apple Джона Скалли, обсудил с Джорджем Лукасом покупку Pixar, уговорил Боно из U2 сняться в рекламе iPod.
Сад с дорожками для прогулок был в проекте штаб-квартиры Apple Park с самого начала. Джобс гулял с партнёрами и сотрудниками не из пользы для здоровья, а потому что считал, что медитативный ритм неспешной ходьбы снижает напряжение беседы и нивелирует иерархию (спорил с Гейтсом о разработке программного обеспечения он тоже в парк-формате).
Практику Джобса перенял и Тим Кук, который тоже любит проводить встречи на ходу. При этом гуляет он уже не только с топ-менеджерами и знаменитостями, но и с рядовыми сотрудниками. К ним, кстати, он может как бы невзначай подсесть в кафетерии компании — ради смол-тока.
Поболтать с Олегом Тиньковым
Основатель «Тинькофф банка» обходил каждый из шести этажей офиса, а несколько раз в год посещал кол-центры. Всё — чтобы «чувствовать бизнес». Предприниматель настаивал на том, чтобы такой же открытый диалог с сотрудниками поддерживал весь топ-менеджмент компании. Кабинеты руководителей в банке отделяла от опенспейса лишь прозрачная стенка — сотрудники могли зайти туда и обсудить задачи.
С бизнесменом можно было пересечься и поговорить в тренажёрном зале или на очередном шахматном* турнире среди сотрудников (*ссылка открывается с VPN).
Спросить топов «Яндекса» о чём угодно
В «Яндексе» регулярно проходят «Большие Хуралы» (на монгольском «хурал» — «собрание»). Это встречи топ-менеджмента с сотрудниками компании: руководители делятся новостями, статусами важных проектов, изменениями в сервисах, общей траекторией развития. Программу выступлений выкатывают за день до собрания — на внутреннем портале, в мессенджерах и по корпоративному телевидению (в каждом департаменте — по большому экрану). Основа собраний — вопросы сотрудников. Их собирают заранее, но «живой» вопрос во время Хурала задать тоже вполне реально. Для тех, кто не может присутствовать на встрече лично, организуют трансляцию.
«Яндекс» приветствует горизонтальные отношения и открытость: в справочнике компании «Стаффе» можно посмотреть календарь другого сотрудника, включая своего руководителя, и пригласить его на встречу. В некоторых отделах принято по понедельникам приглашать подчинённых на кофе — чтобы просто поболтать о работе.
Когда вы — топ-менеджер, то поддерживать регулярное общение с сотрудниками непросто. А если вы, например, руководите крупным предприятием или банком с представительствами по всей стране, то даже просто проинформировать сотрудников становится проблемой. Донести сведения до занятых людей, которые не всегда могут проверить почту, — задача со звёздочкой. Помочь её решить может корпоративное телевидение — цифровая экосистема с единым центром управления и защитой от киберугроз. Она объединяет столько точек вещания, сколько нужно для решения задач компании. Транслировать контент можно как в офисах, так и в производственных цехах. Корпоративное ТВ подойдёт организациям, которым важно оперативно обновлять информацию и транслировать её одновременно в разных географических локациях. Например, такое решение используют ЦБ РФ, «Лукойл», «Транснефть», «Агропромкомплектация», «Росатом» и Олимпийский комитет.
Как эффективно организовать вещание с технической точки зрения, какой контент показывать и какие решения подойдут именно для вашей компании — можно разобраться на конференции «Корпоративные мультимедиа-решения». Она пройдёт 19 сентября в московском Экспоцентре. Там же — на выставке Light + Audio Tec 2023 — получится присмотреть подходящее оборудование.
«Реклама, ООО «Гефера Медиа»
Генри Форд не только инженерный новатор, но и отличный управленец и гениальный менеджер