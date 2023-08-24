Готовим презентации для научной конференции, дружеской посиделки и любимого клиента
Сразу скажем: понадобятся техно, Figma и мемы с собаками.
Материал подготовлен при поддержке HIPER
Больше половины населения планеты — «визуалы». Такие люди усваивают информацию быстрее, если на неё посмотрят. Это объяснимо: мозг обрабатывает изображение в 60 тысяч раз быстрее, чем текст. В том числе поэтому и школьные доклады, и питчинги с инвесторами не обходятся без красочных презентаций.
Но даже будучи «визуалами», специалисты разных сфер готовят презентации по-разному — почему? Чтобы выяснить, провели эксперимент. Уровень креативности героев тестировали на офисном ноутбуке HIPER OFFICE SP, чтобы оценить его функциональность.
Я увлекалась дизайном с детства: впервые открыла Photoshop в 12 лет. В конце 2000-х было модно ставить вертикальные кастомные аватарки во «ВКонтакте» — я помогала пользователям делать их за «голоса», которые потом тратила в играх. Потом пробовала всё: обрабатывать фотографии, монтировать видео, создавать 3D-картинки и презентации — их теперь делаю в том числе для бизнеса.
Сперва я делала слайды в тех сервисах, с которыми работали заказчики: «Google Презентации», InDesign, PowerPoint. Но теперь работаю только в Figma: на его бесконечный пустой лист можно крепить сколько угодно референсов — это удобно.
17,3-дюймовый дисплей HIPER в этом смысле — большое преимущество: в рабочем пространстве видно всё. Я привыкла к экранам на 13 и 15 дюймов, и на их фоне экран HIPER — практически телевизор.
Дизайн начинается не с самого дизайна, а с вводных данных:
- Чем занимается заказчик и как себя позиционирует. От того, консервативный это банк или дерзкий стартап, будет зависеть, насколько нестандартными могут быть дизайнерские решения.
- Какую задачу должна решать презентация и для кого её готовят. Если потенциальный партнёр или клиент будет изучать её без спикера со стороны компании, на слайды нужно поместить максимум текстовых пояснений. Если будет спикер — делаем упор на визуализацию, картинки, цифры и ключевые факты.
- Как её будут транслировать. В Zoom или с компьютера, на телефоне или через проектор на стене — от этого зависит контрастность слайдов, их ориентация и само дизайнерское решение.
Получив от клиента максимум информации о компании и запросах, я приступаю к анализу конкурентов. Например, если я вижу, что большинство конкурентов используют розовый цвет в дизайне — я намеренно буду использовать другие цветовые решения. Если у конкурентов на сайте сложная анимация и трендовая графика — думаю, как могу выделить клиента на их фоне.
Для компаний, у которых нет брендбука, составляю мудборды — доски с вариантами стиля, который они могут перенять. Обычно это изображения и цвета, которые вызывают определённые эмоции и ощущения (например, спокойствие от синих оттенков, аппетит от жёлто-оранжевых, единство с природой и обновление от зелёных), а также шрифты — более минималистичные для брендов, которые любят строгость и «чистоту» в дизайне, или легко читаемые варианты с засечками, созданные на основе работ типографов давних веков. Разработка стиля для компаний, у которых его нет — каждый раз как вызов. На выходе получается что-то красивое и уникальное
Ребята из «Комитета» (выпускает vc.ru и DTF) попросили меня сделать презентацию с их рекламными форматами. Затем они собирались показать её компании HIPER. Я предположила, что рекламодатель захочет показать офер коллегам из разных отделов, поэтому решила сделать слайды максимально содержательными: никаких куцых тезисов — только до конца сформулированные мысли.
Для презентации решила скрестить стили vc.ru и HIPER. Взяла типичный «висишный» шрифт и его фирменный розовый, а от HIPER — острые углы и характерный фиолетовый цвет. Логотип я разместила на каждом слайде. Внимание к таким деталям, как мне кажется, подкупает.
Пока пыталась понять, какие блоки и где лучше разместить, заметила, что у ноутбука сильно откидывается назад крышка. Я сначала испугалась, что сломала его, а потом поняла, что тут стоит шарнир. Он раскрывает крышку на 180 градусов, и благодаря этому я могу положить его на колени как огромный графический планшет-холст. Можно покрутить его на расстоянии вытянутой руки и посмотреть на слайды под разными углами или при разном освещении.
Картинку использовала всего одну — это девушка за работой, целевая аудитория ноутбука HIPER OFFICE SP. Снимок понравился тем, что он не слишком заезженный: свет на нём приглушён, есть приятная цветовая обработка, героиня не эмоционирует, и детали в кадре формируют впечатление, что это действительно её кабинет и кто-то случайно увидел её за работой.
Пока работала, заметила, что яркость у дисплея HIPER недостаточно сильная (250 нит) — во всяком случае с непривычки. Всё время хотелось увеличить и без того поставленный на максимум параметр. Возможно, для тех, кто не носит защитные очки и много работает по ночам, это, наоборот, плюс: глаза меньше устают.
Эту презентацию я сделала за один вечер, поскольку вся фактура была на руках, логику повествования править не пришлось (тут нет сторителлинга — есть лишь ёмкие понятия и структура будущего проекта) и не было цели продать клиенту «ощущение» (презентация скорее про формальности — форматы, этапы работы, способы дистрибуции, поэтому доски с референсами не пригодились).
Но это скорее исключение. Порой мне приходится заниматься даже речью клиента: выискивать в ней логические ошибки, просить добавить напрашивающиеся детали, а иногда и вовсе перестроить всё повествование. Не потому что я грамотнее заказчика — просто со стороны чаще всего виднее.
Презентации — это хороший способ прокачать сразу несколько навыков. Если ты спикер, то это умение ёмко формулировать мысли, писать понятные и стройные изложения и непосредственно выступать. А если дизайнер, то придётся поработать сразу с типографикой, цветами, акцентами, изображениями (и, как я уже сказала, даже текстами).
Окончив бакалавриат в России, я поехала учиться в Париж. Учёба там шла на французском языке, поэтому на нём же я писала исследовательскую работу — о легитимации (признании) культурных практик. Это явление я рассматривала на примере развития техно во Франции и России. Разбиралась, что вообще такое легитимная культура, какие бывают культурные практики и как они укореняются в жизни.
Тема ещё не избитая, поэтому в теории я могу выступить с ней и в России, если вдруг захочу, например, поступать в русскоязычную аспирантуру. Чтобы заранее заготовить себе подспорье, решила подготовить примерную презентацию на русском.
Слайды я создавала в «Google Презентации». Работать в облаке удобно, потому что можно быстро поделиться ссылкой на файл с другими и не думать, у кого какая ОС и кто с каким ПО работает. Мне всегда нравилось делать презентации, хотя я и отношусь к ним как к вспомогательным инструментам. Мне кажется, их стоит делать предельно лаконичными.
Чтобы сразу понимать, как лучше разместить информацию на слайде, ищу референсы в Pinterest и Behance, но готовые шаблоны не использую. Мой максимум — несколько слов на слайде и одна картинка: на адаптирование макетов под себя только потрачу время. Чтобы слушатель не заскучал от моего минимализма, периодически меняю расположение элементов.
Играть со шрифтами я не люблю. Как правило, беру стандартные и выделяю заголовки и подзаголовки — чтобы прочитать их смогли даже с заднего ряда. Во время работы заметила, что нажатие на тачпад требует усилий: возможно, со временем он становится менее «жёстким». Коллега заметил, что на корпусе ноутбука нет наклеек — это здорово, потому что обычно их сложно снимать: могут остаться следы от клея.
Если она не научная, можно подыскать яркие рисунки или, что ещё лучше, отрисовать их самостоятельно. Я не пробовала рисовать на этом ноутбуке, но предположу, что это будет удобно, потому что экран — как большой лист.
Рейвы, например, обычно начинаются с более агрессивной музыки и сопровождаются яркими световыми импульсами стробоскопа. Поэтому на первых слайдах я выбрала фотографии в красных оттенках. К концу вечеринки жёсткое техно сменяется более спокойным эмбиентом, поэтому и оттенки моих иллюстраций становятся приглушёнными.
К слову о приглушённости: за всё время работы ноутбук не издал ни звука. Я перебрасывала файлы на компьютер с флешки, грузила картинки в высоком разрешении и работала одновременно с десятком вкладок. Не знаю, как бы он повёл себя с тяжёлыми играми, но с рядовыми рабочими задачами справляется хорошо.
Я работала за ноутбуком около восьми часов. Во время перерывов его не выключала. Разрядиться за это время он не успел.
Коллеги попросили меня сделать презентацию, чтобы протестировать новый HIPER OFFICE SP. Самым сложным в эксперименте оказался выбор темы — думала над ней четыре дня. Сначала искала идеи для PowerPoint Party (вечера шуточных презентаций) в интернете. Одна из них была про нелепые наряды для животных.
Я счастливый обладатель собаки, поэтому решила зацепиться за это и «прорекламировать» своего французского бульдога Свэга. Я всё ещё надеюсь успеть съездить до конца года в отпуск и думаю использовать презентацию, чтобы уговорить друзей пожить с ним недели две (точнее — сделать всё, чтобы они сами этого захотели).
В университете я постоянно делала презентации, но сегодня для меня это редкость. Не скучаю по тем временам, но быстро втягиваюсь, когда подворачивается такая задача. Приятно посвятить время чему-то творческому.
Для создания слайдов я использую знакомый с детства Microsoft PowerPoint. Знаю, что некоторые его критикуют, но я не очень требовательна и считаю его удобным. На ноутбук я его не скачивала, а нашла онлайн-версию. Она, несмотря на изобилие картинок, грузилась и сохранялась быстро.
Сперва я всегда продумываю «расслайдовку»: определяю мысли, которые хочу донести до слушателя, распределяю их по слайдам и сразу прикидываю, какие изображения могут подойти.
Для вдохновения включила музыку — она звучала громко что в наушниках, что через встроенные динамики. В теории с таким большим дисплеем наверняка было бы удобно монтировать видео.
Я за простоту и полагаюсь в основном только на свою насмотренность. Фон искала самым примитивным способом: в поисковике через «шерсть фон высокое разрешение». Скорее всего, это шерсть не собаки, а коровы, но так даже забавнее. В конце концов, презентация — для друзей, а не для выпускников факультета зоотехники.
Изображения подбирала по принципу «чем нелепее, тем лучше». Снимки, на которых Свэг пародирует героев «мемных» картин и фотографий, делала специально для презентации. Цветопередача у ноутбука хорошая — во всяком случае я не заметила, что изображения выглядят чересчур контрастно или, наоборот, слишком блекло.
Текста у меня почти не было (никакие слова не опишут всю прелесть Свэга), но во время печатания я всё равно смогла заметить одну особенность HIPER: его клавиши стучат довольно громко — прямо как у печатной машинки. Я люблю бесшумные клавиатуры, но знаю, что некоторым такой медитативный механический стук нравится.
Покажите самые странные или самые любимые слайды из своих презентаций в комментариях.
С уходом западных поставщиков предложение ноутбуков на российском рынке сократилось, а китайские вендоры ещё не успели наладить систему сервисного обслуживания. В этом случае присмотреться можно к HIPER OFFICE SP на процессоре Intel Core i7 11-го поколения — на этом ноутбуке герои готовили презентации. Производитель называет его «рабочей лошадкой», которая провезёт на себе груз пары десятков открытых вкладок, не растеряв энергии: аккумулятора мощностью 62,7 Вт/ч хватит на большую часть рабочего дня.
Для тяжёлого ПО оперативную память можно увеличить с 16 до 32 Гб или поставить SSD-накопитель на 512 Гб. Для адептов быстрой передачи данных есть два слота USB-C. А для любителей подключать дополнительные мониторы к устройству — разъёмы DisplayPort и HDMI. Если потребуется техподдержка — по всей России у HIPER работают авторизованные сервисные центры. Цены на некоторые конфигурации сейчас снижены.
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Господи, какая херня....
"ДругАЯ кладезь", really?
Спасибо, по крайней мере один урок я вынес из этого текста. Хорошую презентацию может угробить одно безграмотное выражение