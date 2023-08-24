Готовим презентации для научной конференции, дружеской посиделки и любимого клиента

Сразу скажем: понадобятся техно, Figma и мемы с собаками.

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Материал подготовлен при поддержке HIPER

Больше половины населения планеты — «визуалы». Такие люди усваивают информацию быстрее, если на неё посмотрят. Это объяснимо: мозг обрабатывает изображение в 60 тысяч раз быстрее, чем текст. В том числе поэтому и школьные доклады, и питчинги с инвесторами не обходятся без красочных презентаций.

Но даже будучи «визуалами», специалисты разных сфер готовят презентации по-разному — почему? Чтобы выяснить, провели эксперимент. Уровень креативности героев тестировали на офисном ноутбуке HIPER OFFICE SP, чтобы оценить его функциональность.

Илона Кравченко руководитель и дизайн-директор студии ro—jo studio

Я увлекалась дизайном с детства: впервые открыла Photoshop в 12 лет. В конце 2000-х было модно ставить вертикальные кастомные аватарки во «ВКонтакте» — я помогала пользователям делать их за «голоса», которые потом тратила в играх. Потом пробовала всё: обрабатывать фотографии, монтировать видео, создавать 3D-картинки и презентации — их теперь делаю в том числе для бизнеса.

Сперва я делала слайды в тех сервисах, с которыми работали заказчики: «Google Презентации», InDesign, PowerPoint. Но теперь работаю только в Figma: на его бесконечный пустой лист можно крепить сколько угодно референсов — это удобно.

17,3-дюймовый дисплей HIPER в этом смысле — большое преимущество: в рабочем пространстве видно всё. Я привыкла к экранам на 13 и 15 дюймов, и на их фоне экран HIPER — практически телевизор.

Дизайн начинается не с самого дизайна, а с вводных данных:

Чем занимается заказчик и как себя позиционирует. От того, консервативный это банк или дерзкий стартап, будет зависеть, насколько нестандартными могут быть дизайнерские решения.

Какую задачу должна решать презентация и для кого её готовят. Если потенциальный партнёр или клиент будет изучать её без спикера со стороны компании, на слайды нужно поместить максимум текстовых пояснений. Если будет спикер — делаем упор на визуализацию, картинки, цифры и ключевые факты.

Как её будут транслировать. В Zoom или с компьютера, на телефоне или через проектор на стене — от этого зависит контрастность слайдов, их ориентация и само дизайнерское решение.

Получив от клиента максимум информации о компании и запросах, я приступаю к анализу конкурентов. Например, если я вижу, что большинство конкурентов используют розовый цвет в дизайне — я намеренно буду использовать другие цветовые решения. Если у конкурентов на сайте сложная анимация и трендовая графика — думаю, как могу выделить клиента на их фоне.

Для компаний, у которых нет брендбука, составляю мудборды — доски с вариантами стиля, который они могут перенять. Обычно это изображения и цвета, которые вызывают определённые эмоции и ощущения (например, спокойствие от синих оттенков, аппетит от жёлто-оранжевых, единство с природой и обновление от зелёных), а также шрифты — более минималистичные для брендов, которые любят строгость и «чистоту» в дизайне, или легко читаемые варианты с засечками, созданные на основе работ типографов давних веков. Разработка стиля для компаний, у которых его нет — каждый раз как вызов. На выходе получается что-то красивое и уникальное

Готовыми презентациями я не вдохновляюсь — иначе все они будут однообразными. Например, я могу случайно увидеть моушн-ролик на Vimeo и перенять какие-то эффекты оттуда. Другая кладезь референсов — улица: природа умеет удивлять цветовыми сочетаниями.

Ребята из «Комитета» (выпускает vc.ru и DTF) попросили меня сделать презентацию с их рекламными форматами. Затем они собирались показать её компании HIPER. Я предположила, что рекламодатель захочет показать офер коллегам из разных отделов, поэтому решила сделать слайды максимально содержательными: никаких куцых тезисов — только до конца сформулированные мысли.

Для презентации решила скрестить стили vc.ru и HIPER. Взяла типичный «висишный» шрифт и его фирменный розовый, а от HIPER — острые углы и характерный фиолетовый цвет. Логотип я разместила на каждом слайде. Внимание к таким деталям, как мне кажется, подкупает.

Пока пыталась понять, какие блоки и где лучше разместить, заметила, что у ноутбука сильно откидывается назад крышка. Я сначала испугалась, что сломала его, а потом поняла, что тут стоит шарнир. Он раскрывает крышку на 180 градусов, и благодаря этому я могу положить его на колени как огромный графический планшет-холст. Можно покрутить его на расстоянии вытянутой руки и посмотреть на слайды под разными углами или при разном освещении.

Картинку использовала всего одну — это девушка за работой, целевая аудитория ноутбука HIPER OFFICE SP. Снимок понравился тем, что он не слишком заезженный: свет на нём приглушён, есть приятная цветовая обработка, героиня не эмоционирует, и детали в кадре формируют впечатление, что это действительно её кабинет и кто-то случайно увидел её за работой.

Пока работала, заметила, что яркость у дисплея HIPER недостаточно сильная (250 нит) — во всяком случае с непривычки. Всё время хотелось увеличить и без того поставленный на максимум параметр. Возможно, для тех, кто не носит защитные очки и много работает по ночам, это, наоборот, плюс: глаза меньше устают.

Эту презентацию я сделала за один вечер, поскольку вся фактура была на руках, логику повествования править не пришлось (тут нет сторителлинга — есть лишь ёмкие понятия и структура будущего проекта) и не было цели продать клиенту «ощущение» (презентация скорее про формальности — форматы, этапы работы, способы дистрибуции, поэтому доски с референсами не пригодились).

Но это скорее исключение. Порой мне приходится заниматься даже речью клиента: выискивать в ней логические ошибки, просить добавить напрашивающиеся детали, а иногда и вовсе перестроить всё повествование. Не потому что я грамотнее заказчика — просто со стороны чаще всего виднее.

Презентации — это хороший способ прокачать сразу несколько навыков. Если ты спикер, то это умение ёмко формулировать мысли, писать понятные и стройные изложения и непосредственно выступать. А если дизайнер, то придётся поработать сразу с типографикой, цветами, акцентами, изображениями (и, как я уже сказала, даже текстами).

Юля Ларина креативный продюсер «Комитета»

Окончив бакалавриат в России, я поехала учиться в Париж. Учёба там шла на французском языке, поэтому на нём же я писала исследовательскую работу — о легитимации (признании) культурных практик. Это явление я рассматривала на примере развития техно во Франции и России. Разбиралась, что вообще такое легитимная культура, какие бывают культурные практики и как они укореняются в жизни.

Тема ещё не избитая, поэтому в теории я могу выступить с ней и в России, если вдруг захочу, например, поступать в русскоязычную аспирантуру. Чтобы заранее заготовить себе подспорье, решила подготовить примерную презентацию на русском.

Слайды я создавала в «Google Презентации». Работать в облаке удобно, потому что можно быстро поделиться ссылкой на файл с другими и не думать, у кого какая ОС и кто с каким ПО работает. Мне всегда нравилось делать презентации, хотя я и отношусь к ним как к вспомогательным инструментам. Мне кажется, их стоит делать предельно лаконичными.

Чтобы сразу понимать, как лучше разместить информацию на слайде, ищу референсы в Pinterest и Behance, но готовые шаблоны не использую. Мой максимум — несколько слов на слайде и одна картинка: на адаптирование макетов под себя только потрачу время. Чтобы слушатель не заскучал от моего минимализма, периодически меняю расположение элементов.

Играть со шрифтами я не люблю. Как правило, беру стандартные и выделяю заголовки и подзаголовки — чтобы прочитать их смогли даже с заднего ряда. Во время работы заметила, что нажатие на тачпад требует усилий: возможно, со временем он становится менее «жёстким». Коллега заметил, что на корпусе ноутбука нет наклеек — это здорово, потому что обычно их сложно снимать: могут остаться следы от клея.

Для иллюстраций я искала кадры с настоящих рейвов — не люблю стоковые. Мне кажется, использовать их можно, только если презентация посвящена тому, почему стоковые фотографии — это плохо. В остальном всё зависит от темы.

Если она не научная, можно подыскать яркие рисунки или, что ещё лучше, отрисовать их самостоятельно. Я не пробовала рисовать на этом ноутбуке, но предположу, что это будет удобно, потому что экран — как большой лист.

Рейвы, например, обычно начинаются с более агрессивной музыки и сопровождаются яркими световыми импульсами стробоскопа. Поэтому на первых слайдах я выбрала фотографии в красных оттенках. К концу вечеринки жёсткое техно сменяется более спокойным эмбиентом, поэтому и оттенки моих иллюстраций становятся приглушёнными.

К слову о приглушённости: за всё время работы ноутбук не издал ни звука. Я перебрасывала файлы на компьютер с флешки, грузила картинки в высоком разрешении и работала одновременно с десятком вкладок. Не знаю, как бы он повёл себя с тяжёлыми играми, но с рядовыми рабочими задачами справляется хорошо.

Я работала за ноутбуком около восьми часов. Во время перерывов его не выключала. Разрядиться за это время он не успел.

Аня Казак HR-специалист «Комитета»

Коллеги попросили меня сделать презентацию, чтобы протестировать новый HIPER OFFICE SP. Самым сложным в эксперименте оказался выбор темы — думала над ней четыре дня. Сначала искала идеи для PowerPoint Party (вечера шуточных презентаций) в интернете. Одна из них была про нелепые наряды для животных.

Я счастливый обладатель собаки, поэтому решила зацепиться за это и «прорекламировать» своего французского бульдога Свэга. Я всё ещё надеюсь успеть съездить до конца года в отпуск и думаю использовать презентацию, чтобы уговорить друзей пожить с ним недели две (точнее — сделать всё, чтобы они сами этого захотели).

В университете я постоянно делала презентации, но сегодня для меня это редкость. Не скучаю по тем временам, но быстро втягиваюсь, когда подворачивается такая задача. Приятно посвятить время чему-то творческому.

Для создания слайдов я использую знакомый с детства Microsoft PowerPoint. Знаю, что некоторые его критикуют, но я не очень требовательна и считаю его удобным. На ноутбук я его не скачивала, а нашла онлайн-версию. Она, несмотря на изобилие картинок, грузилась и сохранялась быстро.

Сперва я всегда продумываю «расслайдовку»: определяю мысли, которые хочу донести до слушателя, распределяю их по слайдам и сразу прикидываю, какие изображения могут подойти.

Для вдохновения включила музыку — она звучала громко что в наушниках, что через встроенные динамики. В теории с таким большим дисплеем наверняка было бы удобно монтировать видео.

Я за простоту и полагаюсь в основном только на свою насмотренность. Фон искала самым примитивным способом: в поисковике через «шерсть фон высокое разрешение». Скорее всего, это шерсть не собаки, а коровы, но так даже забавнее. В конце концов, презентация — для друзей, а не для выпускников факультета зоотехники.

Изображения подбирала по принципу «чем нелепее, тем лучше». Снимки, на которых Свэг пародирует героев «мемных» картин и фотографий, делала специально для презентации. Цветопередача у ноутбука хорошая — во всяком случае я не заметила, что изображения выглядят чересчур контрастно или, наоборот, слишком блекло.

Текста у меня почти не было (никакие слова не опишут всю прелесть Свэга), но во время печатания я всё равно смогла заметить одну особенность HIPER: его клавиши стучат довольно громко — прямо как у печатной машинки. Я люблю бесшумные клавиатуры, но знаю, что некоторым такой медитативный механический стук нравится.

Вы читатель vc.ru

Покажите самые странные или самые любимые слайды из своих презентаций в комментариях.

С уходом западных поставщиков предложение ноутбуков на российском рынке сократилось, а китайские вендоры ещё не успели наладить систему сервисного обслуживания. В этом случае присмотреться можно к HIPER OFFICE SP на процессоре Intel Core i7 11-го поколения — на этом ноутбуке герои готовили презентации. Производитель называет его «рабочей лошадкой», которая провезёт на себе груз пары десятков открытых вкладок, не растеряв энергии: аккумулятора мощностью 62,7 Вт/ч хватит на большую часть рабочего дня.

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Для тяжёлого ПО оперативную память можно увеличить с 16 до 32 Гб или поставить SSD-накопитель на 512 Гб. Для адептов быстрой передачи данных есть два слота USB-C. А для любителей подключать дополнительные мониторы к устройству — разъёмы DisplayPort и HDMI. Если потребуется техподдержка — по всей России у HIPER работают авторизованные сервисные центры. Цены на некоторые конфигурации сейчас снижены.