«Самолет» запускает сервис рекомендаций для счастья «Сценарии жизни»

Он будет давать персонализированные советы в реальном времени.

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Материал подготовлен при поддержке компании «Самолет»

Группа «Самолет» представила первую версию сервиса «Сценарии жизни». Как говорят в компании, цель сервиса — помочь человеку «жить лучшую жизнь». Для этого приложение будет анализировать данные, которые предоставит пользователь.

Сервис охватит 6 сфер жизни. Среди них — «Дом и мобильность», «Развитие и досуг», «Работа и финансы». Например, подскажет, где заказать уборку и найти няню, чтобы подольше отдохнуть на выходных. А тем, у кого проблемы с отдыхом и сном, — посоветует ортопедический матрас, блэкаут-шторы и увлажнитель воздуха. Предоставить услуги смогут партнёры компании «Самолет».

Другой вариант — оформить подписку с ежемесячным платежом. В неё можно включить практически любое решение — от покупки авто до карьерного коучинга.

В середине августа «Самолет» уже запустил попап-пространство «Центр жизни» на Хлебозаводе № 9. До 1 сентября там можно бесплатно получить консультацию коуча-психолога, пройти карьерный или фитнес-чекап. Офлайн-зона станет прототипом лайфстайл-сервиса, который планируют запустить онлайн в начале 2024 года.