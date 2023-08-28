«СберКарту» теперь можно украсить картинами Малевича и Коровина
Но есть и другие обновления. Обо всём — в 5, 50 и 328 словах.
Материал подготовлен при поддержке компании «Сбер»
В 5 словах
Главная новость — пять коллекций дизайнов.
В 50 словах
Дизайны создавали в коллаборации:
С «Третьяковкой» — в коллекцию вошли работы Лентулова, Кустодиева, Коровина и Малевича.
- С Русским географическим обществом, которое представило сразу две коллекции: «Россия с высоты птичьего полёта» и «Макромир».
С Kandinsky и «Сбертян» — нейросеть генерировала фоны, а художница и автор персонажа — девушку.
Пятая коллекция — однотонные карты для минималистов.
В 328 словах
Как на картах появился Малевич и горы
В Третьяковской Галерее в качестве изображений для карт выбирали «тихие шедевры» — не самые известные картины именитых художников. Пользователи смогут украсить карту «Розами в голубых кувшинах» Коровина, «Девушкой с красным древком» Малевича, «Храмом Василия Блаженного» Лентулова.
А изображения природы — работы победителей и призёров ежегодного конкурса «Самая красивая страна» Русского географического общества.
Для цифровых «СберКарт» всего создали тридцать дизайнов. Для пластика — девять на Android и четыре на iOS — с картинами и фотографиями природы. Оба носителя можно заказать в приложении «Сбера».
Релиз новых дизайнов «Сбер» объясняет так: кастомизация позволяет клиенту выразить себя даже в повседневных мелочах. Позже команда планирует запускать и другие коллекции дизайнов — чтобы каталог обновлялся, а изображения не успевали наскучить.
Есть обновления и в пользовательском опыте
Но пока только для пользователей Android.
Перепривязать платежный счёт к карте теперь можно одним движением. Для этого используйте механику drag-and-drop — всё на одном экране. Заходить в настройки каждой карты отдельно уже не нужно.
- Фон счёта меняется от количества трат. После пятитысячного потраченного рубля он становится ярко-зелёным, после покупок на 75 000 ₽ — изумрудным.
- Управлять картой получится быстрее. Все условия обслуживания теперь собраны на одном экране, как и настройки.
Как получить карту в новом дизайне
Дизайн цифровой «СберКарты» можно обновить в приложении. В «Настройках» нажмите «Изменить дизайн карты». Сначала картины и фотографии из галереи можно «примерить» на карту, а затем сохранить в обновлённом виде. Менять дизайны можно хоть каждый день — под настроение. Это бесплатно.
Увидеть новый дизайн можно при бесконтактной оплате покупок с помощью SberPay. И всякий раз, когда будете заходить в приложение.
Пластиковая карта в новом дизайне тоже оформляется в приложении «СберБанк Онлайн»:
- Нажмите «+» в разделе «Кошелёк».
- Перейдите в «Дебетовые» и выберите нужную.
- Определитесь с дизайном и жмите «Оформить».
Перевыпуск пластика обойдётся в 500 ₽. Но если оформляете «СберКарту» впервые и у вас есть подписка «СберПрайм+» — вся сумма вернётся бонусами «СберСпасибо».
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