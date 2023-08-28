«СберКарту» теперь можно украсить картинами Малевича и Коровина

Но есть и другие обновления. Обо всём — в 5, 50 и 328 словах.

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Материал подготовлен при поддержке компании «Сбер»

В 5 словах

Главная новость — пять коллекций дизайнов.

В 50 словах

Дизайны создавали в коллаборации:

С «Третьяковкой» — в коллекцию вошли работы Лентулова, Кустодиева, Коровина и Малевича.

С Русским географическим обществом , которое представило сразу две коллекции: «Россия с высоты птичьего полёта» и «Макромир».

, которое представило сразу две коллекции: «Россия с высоты птичьего полёта» и «Макромир». С Kandinsky и «Сбертян» — нейросеть генерировала фоны, а художница и автор персонажа — девушку.

Пятая коллекция — однотонные карты для минималистов.

В 328 словах

Как на картах появился Малевич и горы

В Третьяковской Галерее в качестве изображений для карт выбирали «тихие шедевры» — не самые известные картины именитых художников. Пользователи смогут украсить карту «Розами в голубых кувшинах» Коровина, «Девушкой с красным древком» Малевича, «Храмом Василия Блаженного» Лентулова.

А изображения природы — работы победителей и призёров ежегодного конкурса «Самая красивая страна» Русского географического общества.

Для цифровых «СберКарт» всего создали тридцать дизайнов. Для пластика — девять на Android и четыре на iOS — с картинами и фотографиями природы. Оба носителя можно заказать в приложении «Сбера».

Релиз новых дизайнов «Сбер» объясняет так: кастомизация позволяет клиенту выразить себя даже в повседневных мелочах. Позже команда планирует запускать и другие коллекции дизайнов — чтобы каталог обновлялся, а изображения не успевали наскучить.

Новые дизайны уже доступны в приложении последней версии.

Пользователям Android нужно обновиться до версии 14.15, а пользователям iOS — до 14.11.

Есть обновления и в пользовательском опыте

Но пока только для пользователей Android.

Перепривязать платежный счёт к карте теперь можно одним движением. Для этого используйте механику drag-and-drop — всё на одном экране. Заходить в настройки каждой карты отдельно уже не нужно. Фон счёта меняется от количества трат. После пятитысячного потраченного рубля он становится ярко-зелёным, после покупок на 75 000 ₽ — изумрудным. Управлять картой получится быстрее. Все условия обслуживания теперь собраны на одном экране, как и настройки.

Как получить карту в новом дизайне

Дизайн цифровой «СберКарты» можно обновить в приложении. В «Настройках» нажмите «Изменить дизайн карты». Сначала картины и фотографии из галереи можно «примерить» на карту, а затем сохранить в обновлённом виде. Менять дизайны можно хоть каждый день — под настроение. Это бесплатно.

Увидеть новый дизайн можно при бесконтактной оплате покупок с помощью SberPay. И всякий раз, когда будете заходить в приложение.

Пластиковая карта в новом дизайне тоже оформляется в приложении «СберБанк Онлайн»:

Нажмите «+» в разделе «Кошелёк». Перейдите в «Дебетовые» и выберите нужную.

Определитесь с дизайном и жмите «Оформить».



Перевыпуск пластика обойдётся в 500 ₽. Но если оформляете «СберКарту» впервые и у вас есть подписка «СберПрайм+» — вся сумма вернётся бонусами «СберСпасибо».