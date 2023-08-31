Коротко: привести ребёнка на школьную линейку онлайн
И начать учебный год из дома.
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Материал подготовлен при поддержке «Онлайн-школы №1»*
О чём речь
О полноценном аналоге общеобразовательной школы — «Онлайн-школе №1».
Какие плюсы
- Дети учатся в мини-классах. Учителя ежедневно проводят для них от двух до пяти «живых» онлайн-уроков. В конце выпускники получают аттестат государственного образца, как после обычной школы.
- Индивидуальные учебные планы с учётом ФГОС. Куратор выявляет склонности ребёнка и помогает определиться с образовательными целями. Например, пятиклассник при желании может изучать физику по программе седьмого класса, а старшеклассник — выбрать дополнительные занятия по предметам, которые ему предстоит сдавать на ОГЭ или ЕГЭ.
- Мультиформатное обучение. На уроках используют разные инструменты: видео, интерактивные учебники, подкасты, тесты-тренажёры. В итоге дети, которые воспринимают информацию по-разному, усваивают её одинаково успешно.
- Система адаптации. Безболезненно перейти из офлайн-школы в онлайн детям помогает штатный психолог.
Подойдёт детям, которые:
- Быстро осваивают основную программу и хотят больше занятий по профильным предметам.
- Совмещают учёбу со спортом или творчеством.
- Часто или долго болеют.
- Вынуждены часто переезжать из-за путешествий или работы родителей.
- Уже находятся на полном или частичном семейном обучении.
Что ещё нужно знать
- Ученики девятых и одиннадцатых классов сдают экзамены и пишут пробники очно — в школе, к которой прикреплены (можно выбрать учреждение в любом городе России). На них нужно будет ездить 4–5 раз за учебный год.
- Протестировать формат школы можно во время бесплатной пробной недели в любое время с 1 сентября по 10 мая.
Реклама, ООО «Онлайн-школа», лицензия на ведение образовательной деятельности №4148 от 30 марта 2020 года, 0+
*На основании результатов всероссийского конкурса «100 лучших школ России» 2019 в номинации «Лучшая школа дистанционного обучения» по удовлетворенности качеством обучения.
Вообще, мне кажется, что это здраво. Некоторые эксперты, вроде Савветеева, утверждают, что эффективное обучение возможно только в оффлайновой школе, но мне совершенно непонятно, чем она лучше. Если только с точки зрения возможности подложить кнопку толстяку-соседу, подёргать девочек за косы и покурить за школой. Это очень важные аспекты взросления и социализации, лишать их не совсем правильно, но думаю, можно что-нибудь придумать.
Возможность же не переться ни свет ни заря в помещение (а в крупных городах, ещё и пилить на автобусе), не щуриться, пытаясь разобрать, что там написали на доску, не нюхать одноклассников после физры (душа-то нет), не участвовать в схватке за куртки в гардеробе — это интересно.
Онлайновым школам быть.
Так в этом-то и прелесть, в том, что вы перечислили)
Жду он-лайн армию. Готов даже на контракт.