Коротко: привести ребёнка на школьную линейку онлайн

И начать учебный год из дома.

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Материал подготовлен при поддержке «Онлайн-школы №1»*

О чём речь

О полноценном аналоге общеобразовательной школы — «Онлайн-школе №1».

Какие плюсы

Дети учатся в мини-классах. Учителя ежедневно проводят для них от двух до пяти «живых» онлайн-уроков. В конце выпускники получают аттестат государственного образца, как после обычной школы.

Индивидуальные учебные планы с учётом ФГОС . Куратор выявляет склонности ребёнка и помогает определиться с образовательными целями. Например, пятиклассник при желании может изучать физику по программе седьмого класса, а старшеклассник — выбрать дополнительные занятия по предметам, которые ему предстоит сдавать на ОГЭ или ЕГЭ.

. Куратор выявляет склонности ребёнка и помогает определиться с образовательными целями. Например, пятиклассник при желании может изучать физику по программе седьмого класса, а старшеклассник — выбрать дополнительные занятия по предметам, которые ему предстоит сдавать на ОГЭ или ЕГЭ. Мультиформатное обучение . На уроках используют разные инструменты: видео, интерактивные учебники, подкасты, тесты-тренажёры. В итоге дети, которые воспринимают информацию по-разному, усваивают её одинаково успешно.

. На уроках используют разные инструменты: видео, интерактивные учебники, подкасты, тесты-тренажёры. В итоге дети, которые воспринимают информацию по-разному, усваивают её одинаково успешно. Система адаптации. Безболезненно перейти из офлайн-школы в онлайн детям помогает штатный психолог.

Подойдёт детям, которые:

Быстро осваивают основную программу и хотят больше занятий по профильным предметам.

Совмещают учёбу со спортом или творчеством.

Часто или долго болеют.

Вынуждены часто переезжать из-за путешествий или работы родителей.

Уже находятся на полном или частичном семейном обучении.

Что ещё нужно знать

Ученики девятых и одиннадцатых классов сдают экзамены и пишут пробники очно — в школе, к которой прикреплены (можно выбрать учреждение в любом городе России). На них нужно будет ездить 4–5 раз за учебный год.

Протестировать формат школы можно во время бесплатной пробной недели в любое время с 1 сентября по 10 мая.

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