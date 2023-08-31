Чем заменить Word или Google Docs и зачем вообще это делать

Рассказываем о кроссплатформенном наборе приложений «Р7-Офис» в 5, 50 и 500 словах.

{"id":817157,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":817157,"gtm":null} 1K показов 676 открытий

Материал подготовлен при поддержке «Р7»

Корпорация Microsoft после 30 сентября перестанет продлевать корпоративные лицензии на продукты и решения компании в России. Одна из возможных альтернатив Microsoft Office или Google Docs — «Р7-Офис». Рассказываем, какие функции есть у этого российского офисного ПО и кому они будут полезны, — в 5, 50 или 500 словах.

В 5 словах

Работать с документами как раньше.

В 50 словах

В приложениях «Р7-Офис» есть всё, чем мы привыкли пользоваться во время работы: редакторы текстов, таблиц, презентаций, календарь, почта, CRM. А ещё — платформа для создания собственной корпоративной соцсети, встроенные конференц-связь и мессенджер. Каждый продукт доступен на десктопе, сервере (его можно развернуть и в собственной корпоративной сети) и в облаке.

В 500 словах

Это офисный пакет, в который входит 13 приложений, включая видео-конференц-связь, облачное хранилище «Р7-Диск», мессенджер, программное обеспечение для создания диаграмм, схем и графических изображений «Р7-Графика». Офисное ПО подойдёт как для дома, так и для офиса.

Около 70% компаний в России по-прежнему пользуются Microsoft Office, который работает на Office Open XML. Так называют серию форматов для хранения электронных документов: OOXML, DOCX, XLSX, PPTX. Приложения «Р7» поддерживают их, поэтому переход между документами, созданными в редакторах Microsoft Office, получается «бесшовным».

С защитой данных может помочь и электронная подпись. Работу с ней поддерживает текстовый редактор «Р7-Офис». Подпись документа доступна как одному, так и нескольким людям сразу. Например, при заключении многостороннего договора на поставки между несколькими организациями.

«Р7-Офис» поддерживает и другие популярные форматы: DOC, PDF, ODT, TXT, HTML, EPUB, XLS, ODS, CSV, PPT и прочие. Если формат не совпадает, то он автоматически преобразуется в один из поддерживаемых. Пользователи «Р7-Офис» также могут использовать мобильную версию приложения «Р7-Документы» и «Р7-Команда».

Облачные сервисы для работы с данными становятся всё популярнее: в ближайшие три года облачные сервисы будут применять 64% пользователей. Интерес к облакам растёт и в России, хотя многие отечественные корпорации по-прежнему боятся утечек данных в интернет. В «Р7-Офис» сформировали пакетное предложение для таких клиентов: они могут установить пакет онлайн-редакторов в локальную сеть своей компании.

В приложениях «Р7-Офис» можно работать совместно. Для разных специалистов у ПО есть разный набор функций:

Для совместной работы с документами в «Р7-Офис» есть возможность отслеживания изменений в документе, просмотр прежних версий. В режиме правок также доступен отдельный чат, чтобы общаться с коллегами по проекту. Доступ к документам и права (редактирование, комментирование, чтение) можно предоставлять всем пользователям — даже тем, кто не зарегистрирован в системе. Отредактировать документ получится как с десктопа, так и из мобильного приложения.

Для аналитиков и бухгалтеров в «Р7-Офис» есть редактор таблиц, чтобы работать с данными в сводных таблицах и детально анализировать финансовую отчётность. В приложении поддерживается более 460 формул и функций, чтобы вычисления были автоматическими.

[{"title":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"5d50be52-412f-5c94-a9d1-266c29785cd6","width":1280,"height":744,"size":161185,"type":"jpg","color":"267246","hash":"","external_service":[],"base64preview":"\/9j\/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD\/2wBDAAQDAwQDAwQEAwQFBAQFBgoHBgYGBg0JCggKDw0QEA8NDw4RExgUERIXEg4PFRwVFxkZGxsbEBQdHx0aHxgaGxr\/2wBDAQQFBQYFBgwHBwwaEQ8RGhoaGhoaGhoaGhoaGhoaGhoaGhoaGhoaGhoaGhoaGhoaGhoaGhoaGhoaGhoaGhoaGhr\/wAARCAAKAAoDASIAAhEBAxEB\/8QAFgABAQEAAAAAAAAAAAAAAAAACAEH\/8QAJhAAAQEGBAcAAAAAAAAAAAAAAQQAAgMFERIGB1GRISIjMTeU0f\/EABQBAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP\/xAAcEQACAAcAAAAAAAAAAAAAAAAAAQMREzFBodH\/2gAMAwEAAhEDEQA\/AFLNZIuQ4aUqpdheHMZnDBMJH0nXohq6BzEWigLx46NnYW5iU8UH2Un1kfcadzu0uOp3YXCTywKUrPS4f\/\/Z"}}},{"title":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"e1f973a5-4efe-5261-8ca8-da04b2d27266","width":1280,"height":762,"size":122300,"type":"jpg","color":"c6c7c7","hash":"","external_service":[],"base64preview":"\/9j\/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD\/2wBDAAUDBAQEAwUEBAQFBQUGBwwIBwcHBw8LCwkMEQ8SEhEPERETFhwXExQaFRERGCEYGh0dHx8fExciJCIeJBweHx7\/2wBDAQUFBQcGBw4ICA4eFBEUHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh7\/wAARCAAKAAoDASEAAhEBAxEB\/8QAFwAAAwEAAAAAAAAAAAAAAAAABAUGB\/\/EACgQAAECAwQLAAAAAAAAAAAAAAECAwAFIQQGERMHEhQiMTJBUWNx0v\/EABYBAQEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAECA\/\/EABkRAAIDAQAAAAAAAAAAAAAAAAABAhETUv\/aAAwDAQACEQMRAD8A2GQSK6jlqeE3l1kCENpy8GgSTWgwEPhdrRwQDsFnr4B8wUjPKHKJllSs47x5U9fcGoUdQVPDvCWj\/9k="}}}]

Для менеджеров по продажам и работе с клиентами в «Р7-Офис» есть CRM: там можно вести сделки, ставить задачи и выставлять счета клиентам. Календарь подходит для планирования встреч, созвонов и мероприятий.

Если вы приобретаете комплект лицензий серверной и десктопной версии, «Р7» предоставит скидку. А для компаний и холдинговых структур, у которых более 500 пользователей, есть программа корпоративного лицензирования. Она позволяет зафиксировать стоимость всех продуктов «Р7», указанных в договоре, в течение трёх лет, а также платить за лицензии в рассрочку равными платежами. Если понадобится больше лицензий, рассрочка будет действовать и на них. Затем участие в программе можно продлить на такой же срок.

Для помощи пользователям в «Р7» есть служба поддержки, актуальная как для индивидуальных предпринимателей, так и для администраторов или инженеров высоконагруженных систем с большим количеством пользователей. В их случае служба поддержки чаще отвечает на вопросы, связанные с интеграцией с другими системами, помогает разобраться с хранением, документооборотом. Поддержка «Р7» обещает помочь не только с проблемой, но и просто с поиском решения в справочных материалах.