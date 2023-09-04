Коротко: легализовать ИТ-бизнес в Узбекистане, чтобы работать на международном рынке

Не платить корпоративных налогов и возвращать 15% от зарплаты местных сотрудников.

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Материал подготовлен при поддержке IT Park Uzbekistan

Что

IT Park Uzbekistan — центральноазиатский ИТ-хаб, который помогает иностранным бизнесам легализоваться в Узбекистане. Резидентам помогают найти подходящий офис или открыть виртуальный, чтобы работать удалённо.

Для кого

Предпринимателей из сферы ИТ, которые хотят релоцировать бизнес и работать на зарубежных рынках. А также ИТ-специалистов, которые хотят переехать.

Чем интересно

Резидентов IT Park Uzbekistan освобождают от всех видов корпоративных налогов.

Организация помогает получить ИТ-визу на срок до трёх лет. Эта виза облегчает оформление вида на жительство и позволяет использовать социальные услуги наравне с гражданами Узбекистана. Визу могут получить инвесторы в сфере ИТ, учредители компаний-резидентов IT Park и ИТ-специалисты с годовым доходом от $30 000.

В Узбекистане много молодых кадров: более 110 тысяч квалифицированных ИТ-специалистов и более 5 млн жителей, которые знают английский язык.

Резиденты IT Park (их уже 1400) свободно экспортируют ИТ-услуги по всеми миру, больше всего — в США, ОАЭ, Великобританию. Общий объём экспорта резидентов IT Park за первые полгода 2023 года — $145,3 млн.

Что ещё нужно знать

В 2023 году IT Park запустил программу Zero Risk. По ней можно получить льготы для легализации бизнеса:

Бесплатный офис на год.

Помощь с техническим оснащением.

Возмещение 15% от затрат на зарплаты местных сотрудников.

Возмещение 50% от затрат на привлечение менторов.

Эта программа позволяет снизить риски и расходы, связанные с развитием бизнеса, и сосредоточиться на поиске клиентов и развитии продукта.