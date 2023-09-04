Коротко: легализовать ИТ-бизнес в Узбекистане, чтобы работать на международном рынке
Не платить корпоративных налогов и возвращать 15% от зарплаты местных сотрудников.
Материал подготовлен при поддержке IT Park Uzbekistan
Что
IT Park Uzbekistan — центральноазиатский ИТ-хаб, который помогает иностранным бизнесам легализоваться в Узбекистане. Резидентам помогают найти подходящий офис или открыть виртуальный, чтобы работать удалённо.
Для кого
Предпринимателей из сферы ИТ, которые хотят релоцировать бизнес и работать на зарубежных рынках. А также ИТ-специалистов, которые хотят переехать.
Чем интересно
- Резидентов IT Park Uzbekistan освобождают от всех видов корпоративных налогов.
- Организация помогает получить ИТ-визу на срок до трёх лет. Эта виза облегчает оформление вида на жительство и позволяет использовать социальные услуги наравне с гражданами Узбекистана. Визу могут получить инвесторы в сфере ИТ, учредители компаний-резидентов IT Park и ИТ-специалисты с годовым доходом от $30 000.
- В Узбекистане много молодых кадров: более 110 тысяч квалифицированных ИТ-специалистов и более 5 млн жителей, которые знают английский язык.
- Резиденты IT Park (их уже 1400) свободно экспортируют ИТ-услуги по всеми миру, больше всего — в США, ОАЭ, Великобританию. Общий объём экспорта резидентов IT Park за первые полгода 2023 года — $145,3 млн.
Что ещё нужно знать
В 2023 году IT Park запустил программу Zero Risk. По ней можно получить льготы для легализации бизнеса:
- Бесплатный офис на год.
- Помощь с техническим оснащением.
- Возмещение 15% от затрат на зарплаты местных сотрудников.
- Возмещение 50% от затрат на привлечение менторов.
Эта программа позволяет снизить риски и расходы, связанные с развитием бизнеса, и сосредоточиться на поиске клиентов и развитии продукта.
Реклама, ООО «DASTURIY MAHSULOTLAR VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI TEXNOLOGIK PARKI DIREKSIYASI»
Яшасин Узбекистоним!