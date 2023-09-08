Альфа-Банк организует выставку на арт-фестивале в Москве
Там покажут персонажей, которых придумали для банка креативные художники.
Материал подготовлен при поддержке Альфа-Банка
Альфа-Банк стал генеральным партнёром фестиваля креативного диджитал-искусства Koshta.Weekend, который пройдёт 9 и 10 сентября на двух московских площадках — «Поле» и Bounce. Фестиваль объединит разные художественные практики: диджитал-арт, микс-медиа, фотографию, живопись и видеоигры.
У Альфа-Банка на фестивале будет собственная выставка цифрового искусства Alfa Digital Gallery — залитый красным светом стенд с шестью экранами. На них покажут персонажей, которых придумали для банка креативные художники.
Из десятка присланных на конкурс работ (их отбирали по трём параметрам: смелость, риск и свобода) Альфа-Банк составит шорт-лист персонажей — их и можно будет увидеть в Alfa Digital Gallery.
Персонаж может появиться в роликах Альфа-Банка и составить компанию котику Дзынь и мишке, которого придумал для банка диджитал-художник Brickspacer.
Именно Brickspacer стал куратором Alfa Digital Gallery на фестивале в этом году. Brickspacer — номинант рейтинга Forbes «30 самых перспективных россиян до 30 лет» в категории «Искусство». Он создаёт NFT-работы, которые выставляются в Токио, Пекине, Лондоне и Нью-Йорке, и рекламу для крупных компаний.
Если прийти на фестиваль не получается, смотрите трансляцию.
Художники, которые хотят сотрудничать Альфа-Банком, могут прислать портфолио на [email protected]
Реклама, АО «Альфа-Банк», 18+
Не благодарите
Крутой ивент, только не банковский ни разу, хотя любой ивент не банковский ))
Я хреново разбираюсь в этом вашем современном искусстве, но картинка из поста не вызывает отторжения, если будет так - посмотрю одним глазом
одним глазом как медведь?
какой нахрен медведь?
одноглазый, чувак, одноглазый
За Бриху респект!
Мишке нужна подружка, этому миру нужна любовь..
Понял, ждем диджитал Басту
Зачем выбирать что-то, взяли бы с промо этого медведя, выглядит круто и точно не как у всех
Ну раз баста теперь амбассадор, надо тогда собаку ему. Он же собачник заядлый.
Работы Philippenzo будут???
Это же российский Banksy