Конкурс инструкций
Промо

Альфа-Банк организует выставку на арт-фестивале в Москве

Там покажут персонажей, которых придумали для банка креативные художники.

851 показ
187 открытий

Материал подготовлен при поддержке Альфа-Банка

Альфа-Банк стал генеральным партнёром фестиваля креативного диджитал-искусства Koshta.Weekend, который пройдёт 9 и 10 сентября на двух московских площадках — «Поле» и Bounce. Фестиваль объединит разные художественные практики: диджитал-арт, микс-медиа, фотографию, живопись и видеоигры.

У Альфа-Банка на фестивале будет собственная выставка цифрового искусства Alfa Digital Gallery — залитый красным светом стенд с шестью экранами. На них покажут персонажей, которых придумали для банка креативные художники.

Из десятка присланных на конкурс работ (их отбирали по трём параметрам: смелость, риск и свобода) Альфа-Банк составит шорт-лист персонажей — их и можно будет увидеть в Alfa Digital Gallery.

Персонаж может появиться в роликах Альфа-Банка и составить компанию котику Дзынь и мишке, которого придумал для банка диджитал-художник Brickspacer.

Именно Brickspacer стал куратором Alfa Digital Gallery на фестивале в этом году. Brickspacer — номинант рейтинга Forbes «30 самых перспективных россиян до 30 лет» в категории «Искусство». Он создаёт NFT-работы, которые выставляются в Токио, Пекине, Лондоне и Нью-Йорке, и рекламу для крупных компаний.

Если прийти на фестиваль не получается, смотрите трансляцию.

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Художники, которые хотят сотрудничать Альфа-Банком, могут прислать портфолио на [email protected]

Реклама, АО «Альфа-Банк», 18+

Конкурс технических инструкций
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12 комментариев
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 Вишняковский

Не благодарите

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Error-min

Крутой ивент, только не банковский ни разу, хотя любой ивент не банковский ))

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Владимир Владимирович

Я хреново разбираюсь в этом вашем современном искусстве, но картинка из поста не вызывает отторжения, если будет так - посмотрю одним глазом

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Жопэ Депардье

одним глазом как медведь?

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Владимир Владимирович

какой нахрен медведь?

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Жопэ Депардье

одноглазый, чувак, одноглазый

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Марина Леопардовна

За Бриху респект!

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Варя Исаева

Мишке нужна подружка, этому миру нужна любовь..

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Гриша Колесников

Понял, ждем диджитал Басту

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Давидыч

Зачем выбирать что-то, взяли бы с промо этого медведя, выглядит круто и точно не как у всех

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Сергей

Ну раз баста теперь амбассадор, надо тогда собаку ему. Он же собачник заядлый.

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Asf
Фестиваль объединит разные художественные практики: диджитал-арт, микс-медиа, фотографию, живопись и видеоигры.

Работы Philippenzo будут???
Это же российский Banksy

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9 комментариев
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