Альфа-Банк организует выставку на арт-фестивале в Москве

Там покажут персонажей, которых придумали для банка креативные художники.

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Материал подготовлен при поддержке Альфа-Банка

Альфа-Банк стал генеральным партнёром фестиваля креативного диджитал-искусства Koshta.Weekend, который пройдёт 9 и 10 сентября на двух московских площадках — «Поле» и Bounce. Фестиваль объединит разные художественные практики: диджитал-арт, микс-медиа, фотографию, живопись и видеоигры.

У Альфа-Банка на фестивале будет собственная выставка цифрового искусства Alfa Digital Gallery — залитый красным светом стенд с шестью экранами. На них покажут персонажей, которых придумали для банка креативные художники.

Из десятка присланных на конкурс работ (их отбирали по трём параметрам: смелость, риск и свобода) Альфа-Банк составит шорт-лист персонажей — их и можно будет увидеть в Alfa Digital Gallery.

Персонаж может появиться в роликах Альфа-Банка и составить компанию котику Дзынь и мишке, которого придумал для банка диджитал-художник Brickspacer.

Именно Brickspacer стал куратором Alfa Digital Gallery на фестивале в этом году. Brickspacer — номинант рейтинга Forbes «30 самых перспективных россиян до 30 лет» в категории «Искусство». Он создаёт NFT-работы, которые выставляются в Токио, Пекине, Лондоне и Нью-Йорке, и рекламу для крупных компаний.

Если прийти на фестиваль не получается, смотрите трансляцию.

Художники, которые хотят сотрудничать Альфа-Банком, могут прислать портфолио на [email protected]