Коротко: залететь на масштабную конференцию ИТ-специалистов
Очно в Москве или онлайн откуда угодно.
Материал подготовлен при поддержке «Сбера»
О чём речь
О технологической конференции SmartDev 2023. Первый раз она проходила в 2021 году, на ней выступили более 100 спикеров, а трансляция собрала 1,5 млн просмотров.
Кому будет полезно
Всем, кто связан с миром ИТ — прямо или косвенно. А именно разработчикам, инженерам, аналитикам и другим представителям техсообщества.
Почему это интересно
На мероприятие придут представители крупнейших российских компаний — от «Сбера» и «Яндекса» до VK и Kaspersky.
Именно на конференции впервые в России выступит Yong Xu, генеральный директор Gitee — китайского аналога GitHub. Отдельно ждут и создателей сервиса GigaChat и нейросети Kandinsky.
В программе 7 разных треков: машинное обучение и искусственный интеллект, архитектура, методология и инструменты разработки программного обеспечения, технологии хранения больших данных, безопасность, smart track, а также стратегия и инновации. На конференции объявят и наградят победителей проекта «Конкурс красоты кода» и хакатона «Сбера» по блокчейну.
Участие бесплатное, нужно только зарегистрироваться.
Что ещё нужно знать
- Конференция пройдёт 21 сентября в московском кинотеатре «Октябрь».
- Для тех, кто не сможет прийти, проведут онлайн-трансляцию на сайте.
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