Конкурс инструкций
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Коротко: залететь на масштабную конференцию ИТ-специалистов

Очно в Москве или онлайн откуда угодно.

1.4K показов
244 открытия

Материал подготовлен при поддержке «Сбера»

О чём речь

О технологической конференции SmartDev 2023. Первый раз она проходила в 2021 году, на ней выступили более 100 спикеров, а трансляция собрала 1,5 млн просмотров.

Кому будет полезно

Всем, кто связан с миром ИТ — прямо или косвенно. А именно разработчикам, инженерам, аналитикам и другим представителям техсообщества.

Почему это интересно

  • На мероприятие придут представители крупнейших российских компаний — от «Сбера» и «Яндекса» до VK и Kaspersky.

  • Именно на конференции впервые в России выступит Yong Xu, генеральный директор Gitee — китайского аналога GitHub. Отдельно ждут и создателей сервиса GigaChat и нейросети Kandinsky.

  • В программе 7 разных треков: машинное обучение и искусственный интеллект, архитектура, методология и инструменты разработки программного обеспечения, технологии хранения больших данных, безопасность, smart track, а также стратегия и инновации. На конференции объявят и наградят победителей проекта «Конкурс красоты кода» и хакатона «Сбера» по блокчейну.

  • Участие бесплатное, нужно только зарегистрироваться.

Что ещё нужно знать

  • Конференция пройдёт 21 сентября в московском кинотеатре «Октябрь».
  • Для тех, кто не сможет прийти, проведут онлайн-трансляцию на сайте.
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Конкурс технических инструкций
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1 комментарий
Денис Пихаров

Ни ссылки, ни названия. Пиздец-реклама.

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