Зачем отправлять ребёнка в онлайн-школу, если есть обычная?

Рассказываем про отличия в образовательном процессе — в 5, 50 и 500 словах.

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Материал подготовлен при поддержке «Онлайн-школы №1»*

Уже к 2021 году более 70% российских школ использовали онлайн-платформы и новые цифровые системы на уроках. Вебинары, онлайн-курсы и даже онлайн-университеты стали нормой для взрослого мира, но, когда речь идёт о детях, к обучению в интернете всё ещё относятся с недоверием.

На примере «Онлайн-школы №1» рассказываем, можно ли в 2023 году получить полноценное среднее общее образование, если приходить в школу всего четыре раза в год.

В 5 словах

Получить обычный аттестат, обучаясь онлайн.

В 50 словах

Обычно в онлайн-школах занимаются по индивидуальным программам — такой подход подойдёт тем, кто ищет альтернативу обычной школе. Онлайн-формат может стать решением для детей, которые профессионально занимаются спортом, пением или танцами, а потому постоянно на соревнованиях и конкурсах. Ребёнку переезжающих родителей обычно тоже непросто, ведь смена школы для детей — большой стресс.

В 500 словах

В «Онлайн-школе №1» кураторы составляют индивидуальное расписание для каждого ребёнка с учётом его переездов и тренировок. Учитываются также способности и цели ученика. Это превращает учёбу в интересное хобби.

Например, пятиклассник Саша обожает физику и уже прошёл все темы по своей программе. В «Онлайн-школе №1» он продолжит изучать предмет вместе с 6-м классом, если захочет.

Также Саша играет в футбол. Если в начале учебного года он уезжает на турнир — расписание в онлайн-школе подстроят под его нагрузку. В онлайн-школе учится более 8000 школьников, что позволяет формировать классы под несколько часовых поясов.

Задать дополнительные вопросы учителю можно в любое время. Для таких случаев есть «дежурные» учителя, которые не привязаны к московскому времени и работают круглосуточно. Расписание занятий, дневник, информация об учителях и одноклассниках, домашние задания, учебники и дополнительные материалы собраны в личном кабинете.

Основные уроки в школе проходят в режиме реального времени: ребята общаются друг с другом и задают вопросы учителю. Есть и другие форматы — например, школьники смотрят видеоуроки, делают задания по интерактивному учебнику, слушают подкасты, отрабатывают темы на тесте-тренажёре, создают проекты в группе с одноклассниками и разбирают сложные вопросы один на один с учителем.

Учителя в школе проверяют знания детей разными способами — обычно это тесты и задания, которые требуют развёрнутого ответа. Во втором случае ученик скачивает файл с домашним заданием, выполняет его ручкой в тетради, фотографирует готовую работу и отправляет на проверку. Ответным сообщением учителя присылают подробный комментарий. Обратная связь придёт почти сразу, потому что в школе есть служба дежурных учителей.

Выпускники «Онлайн-школы №1» получают аттестат государственного образца, в котором не будет отметки о формате обучения. Выдают такой документ только аккредитованные общеобразовательные школы. «Онлайн-школа №1» работает в партнёрстве с такими учебными заведениями в разных городах. Родители и дети могут и сами выбрать школу, в которой будут проходить выпускную аттестацию. Чтобы получить документ, нужно посещать офлайн-школу примерно четыре раза в год — писать итоговые контрольные.

Ребята, которые готовятся к ЕГЭ, в «Онлайн-школе №1» могут не тратить время на предметы, которые им не нужны для поступления. Например, школьнику, который поступает на инженера, добавят пару дополнительных уроков математики в неделю, а вот литературой он будет заниматься только по понедельникам. Так усилия можно направить только на то, что понадобится в университете.

С первого по четвёртый класс в онлайн-школе проводят и занятия по физкультуре — как теоретические, так и практические. На лекциях рассказывают про зрение, осанку и организацию питания, а во время практической части выполняют комплексы на укрепление спины, опорно-двигательного аппарата, делают растяжку и игровые упражнения.

В расписании учеников в «Онлайн-школе №1» меньше семи уроков в день, поэтому остаётся время на кружки и хобби. Дополнительные занятия — шахматы, компьютерная грамотность, рисование, музыка, литературный и кулинарный клубы, научно-популярные лекции — можно взять и в самой онлайн-школе.

Кураторы (которые как классные руководители) помогают детям освоиться, познакомиться друг с другом и разобраться с графиком занятий. Ещё куратор может напомнить о пропущенном домашнем задании или ответить на вопрос по программе.

Если ученику нужна поддержка при смене школы — подключатся психологи. Они проводят ежемесячные бесплатные встречи с родителями и вместе думают, как можно поддержать ребёнка. Помимо этого, специалисты помогают ребятам решить личные проблемы, которые влияют на учёбу, найти мотивацию, выстроить тайм-менеджмент, определиться с будущей профессией. Психологи отдельно работают с ребятами, которые сменили школу из-за буллинга, — помогают им социализироваться и проработать травмы.

Реклама, ООО «Онлайн-школа», лицензия на ведение образовательной деятельности №4148 от 30 марта 2020 года, 0+