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В ноябре стартует Moscow Hacking Week — новое мероприятие для ИБ-специалистов

Оно будет длиться целую неделю, а программа заинтересует даже новичков.

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Материал подготовлен при поддержке Positive Technologies

С 18 по 25 ноября 2023 года в Москве пройдёт Moscow Hacking Week — мероприятие для специалистов по информационной безопасности и тех, кто хочет узнать об этой сфере больше. Его организует команда Positive Technologies — разработчик продуктов, решений и сервисов в области результативной кибербезопасности.

Начинающие специалисты смогут прослушать лекции от опытных коллег и поучаствовать в воркшопах секции Standoff 101, чтобы завести полезные знакомства. А уверенным специалистам будет интересна часть программы, которую организаторы называют Standoff Talks: там пройдут митапы с энтузиастами рынка информационной безопасности. Участники смогут не только послушать их выступления, но и пообщаться со спикерами после — например, чтобы задать вопросы.

При этом центральным событием станут «киберучения» Standoff. Они развернутся с 21 по 24 ноября на интерактивном полигоне. На нём разместят виртуальное государство F и компании из разных сфер — ЖКХ, финансов, энергетики, нефтегаза, транспорта и космоса. Их инфраструктуру будут атаковать команды «красных» (исследователи безопасности). Они будут искать уязвимости в системах — например, заражать их «вирусами» и сливать конфиденциальные данные. А команда защитников — «синих» — мониторить и расследовать атаки, чтобы потом применить полученные навыки в своей работе.

Чтобы создать атмосферу настоящего сражения, команды займут новое пространство в «Кибердоме» — двухэтажном хабе в центре Москвы. Создать эффект полного погружения поможет световое и звуковое оборудование — обещают, что от накала завибрирует даже пол.

Учения Standoff выросли настолько, что нам стало тесно. Теперь нам не хватит нескольких дней — нужна целая неделя, чтобы уделить достаточно внимания каждому формату и новому направлению внутри Standoff 365.

Так появился Moscow Hacking Week, а дальше — больше.

Ярослав Бабин, директор продукта Standoff 365

Новости Positive Technologies будет публиковать в телеграм-канале — подпишитесь, чтобы ничего не пропустить. А если хотите выступить с докладом, подавайте заявку на сайте до 20 октября.

Обезопаситься

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1 комментарий
Vsevolod TheKing

Финансовая составляющая Moscow Hacking Week: стоит ли инвестировать в это мероприятие?

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