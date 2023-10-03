В ноябре стартует Moscow Hacking Week — новое мероприятие для ИБ-специалистов

Учения Standoff выросли настолько, что нам стало тесно. Теперь нам не хватит нескольких дней — нужна целая неделя, чтобы уделить достаточно внимания каждому формату и новому направлению внутри Standoff 365.

Так появился Moscow Hacking Week, а дальше — больше.