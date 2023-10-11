Может, вы всегда хотели стать финансовым бизнес-партнёром? «Тинькофф» как раз такого ищет

Подойдёт даже человек без опыта в финансах. Рассказываем, чем занимается этот специалист.

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Материал подготовлен при поддержке «Тинькофф»

«Тинькофф» попросил нас рассказать о новой вакансии — компания ищет в свою команду финансовых бизнес-партнёров. Мы расспросили будущего руководителя этих специалистов Григория Горелика о том, что за роль они играют в компании, какую пользу приносят бизнесу и как вообще «Тинькофф» почувствовал в них необходимость.

Григорий Горелик Руководитель управления финансовой эффективности

Кто такой финансовый бизнес-партнёр и зачем он нужен бизнесу

Часто крупные компании занимаются не одним продуктом, а сразу несколькими направлениями, каждое из которых — фактически отдельная компания со своей экономикой. Например, в «Тинькофф» есть инвестиции, мобильный оператор, страховая компания и продукты для малого и среднего бизнеса. Все они зарабатывают и тратят деньги отдельно друг от друга.

Когда всеми продуктами компании занимается централизованная команда финансов, сложно выделить экономику одного конкретного. Как правило, формируется только общая картина и финансисты отдалены от продуктовых команд.

Финансовые бизнес-партнёры — финансисты, которые прикреплены к конкретным направлениям и сопровождают продуктовые команды по всем финансовым вопросам.

Благодаря им у руководителей направления и топ-менеджеров всегда есть полное представление о том, что там происходит с экономикой каждого проекта.

Окей, но как компания может не знать, на что тратит деньги?

Кажется, что должны быть системы, которые всё учитывают, — частично так и есть. Но прямые траты — ещё не все расходы.

Вот пример: команда дебетовых карт тратит деньги на привлечение клиентов. Можно учитывать только траты на закупку рекламы, но мы смотрим глубже:

Эту рекламу кто-то придумал и запустил — учитываем зарплаты маркетологов, копирайтеров и дизайнеров.

Новым клиентам дали бонус — учитываем сумму выданных бонусов.

С новой картой к ним приехал представитель — учитываем стоимость пластика и конверта с картой, зарплату представителя, его расходы на связь.

Часть клиентов обратилась в банк с вопросами по карте — считаем, сколько нам стоила работа операторов кол-центра и сколько мы потратили на эсэмэски.

Все эти расходы нужно найти и проанализировать — нельзя просто сложить зарплаты всех маркетологов, представителей и операторов кол-центра, нужно понимать, сколько каждый из них потратил времени на работу и можно ли было сделать её эффективнее и дешевле.

Как и когда эта роль появилась в «Тинькофф»

Сегодня у нас порядка 40 финансовых бизнес-партнёров.

Раньше в «Тинькофф» была небольшая команда, которая готовила продуктовые PnL-отчёты (прибыль и убытки) для каждого из направлений и собирала данные по экономике каждого продукта. Но в 2017 году в порядке эксперимента мы внедрили одного человека из этой команды в направление малого и среднего бизнеса. Эксперимент прошёл удачно: мы увидели, что там лучше получилось распределить расходы и понять, где нужно оптимизироваться.

Бизнес становился только сложнее, росло и количество продуктов, появились платформы — например, ИТ-платформа, платформа обслуживания. Мы поняли, что без людей, закреплённых за каждой бизнес-линией, уже не обойтись. Специалисты работают в тесном контакте с аналитиками и продуктологами направления — они отслеживают, как любое изменение (в бизнесе или в мире) отражается на прибылях и убытках.

Какую пользу приносят финансовые бизнес-партнёры — на примере

Расширив команду финпартнёров, мы смогли максимально точно рассчитать экономику не только конкретных продуктов или направлений, но и каждого клиента.

Казалось бы, можно просто разделить расходы на количество клиентов — но в этом случае получится «среднее по больнице»: нерепрезентативное и бесполезное в практическом смысле.

Вместо этого мы полностью аллоцировали (распределили) расходы и доходы по каждому клиенту даже в мелочах. Например:

сколько минут он говорил с кол-центром и сколько это стоило компании;

сколько ему отправили СМС и во сколько это обошлось;

сколько клиент получил кешбэка.

Это позволяет анализировать данные в разных разрезах: по регионам, полу, возрасту, с подпиской или без подписки. Мы можем выделять любые сегменты пользователей и выявлять «аномалии» (например, кластеры клиентов, которые генерируют много расходов или, наоборот, очень прибыльные для компании).

Без этой работы невозможно качественно построить LTV (Lifetime Value — пожизненную ценность) клиента, а ведь для таких экосистем, как наша, это ключевая метрика.

С кем работает этот специалист

Нам кажется оптимальной матричная система управления: специалист подчиняется и непосредственно финансовому директору компании, и менеджеру своего направления. Это исключает конфликт интересов: если бы финпартнёр подчинялся только кому-то внутри направления, мог бы возникнуть риск манипуляции результатами.

Каждый финпартнёр отвечает за своё направление внутри «Тинькофф». В его обязанности входит расчёт экономики этого направления, расчёт юнит-экономики, аллокация расходов и доходов, регулярный репортинг и взаимодействие с бизнес-заказчиком. Проще говоря, сопровождение этого направления по самым разным финансовым вопросам.

«Тинькофф» ищет новых специалистов. Вот, кто подойдёт

Главное требование — развитое аналитическое мышление и сильная математика. При этом финансовое образование или вообще знание сферы не обязательно. В нашей команде много людей, которые пришли с мехмата или физтеха и об экономике компаний изначально не знали ничего. Мы научим.

Плюсом будет знание SQL и Python: в отличие от классических финансистов, которые взаимодействуют с техническими командами, финпартнёры в «Тинькофф» самостоятельно работают с базами данных.

Кроме того, человека на этой позиции ждёт много общения с коллегами: со своим направлением, с менеджерами, аналитиками, продактами. Поэтому очень важны коммуникабельность, умение чётко выражать свои мысли, способность объяснять.

И наконец, важно выстраивать приоритеты: ведь у бизнеса много запросов, и нужно понимать, на чём вашему направлению стоит сконцентрироваться.

Какой опыт в резюме убедит команду

К нам часто приходят аналитики данных, причём из любых областей: это может быть и HR-аналитика, и маркетинговая аналитика, и продуктовая.

Любая работа с данными и цифрами — хороший опыт.

Но для нас предыдущий опыт второстепенен. Если специалист уже работал на схожей позиции в релевантном направлении — это всегда плюс. Но главное для нас — как человек мыслит.

Как получить эту работу: три этапа

Кандидата ждут три собеседования. На всех этапах мы тестируем способность нестандартно мыслить, не останавливаться на одном решении, искать разные варианты.

Знакомство: вы рассказываете о себе, о своём опыте, мы задаём базовые вопросы, а вы решаете, соотносится ли вакансия с вашими ожиданиями. После этого этапа попросим выполнить тестовое задание.

Кейс-интервью: смотрим, что вы умеете, какие качества развиты. В тестовых кейсах нет единственно правильных ответов: можно решить задачу так, можно иначе, — нам важно понять, как вы рассуждаете.

Последний этап — собеседование с непосредственным руководителем.

А что получат кандидаты?

Финансисты в «Тинькофф» — это не скучные счетоводы с калькуляторами наперевес. На корпоративы мы ходим в регату и на кулинарные мастер-классы, по вечерам играем в футбол или баскетбол, учим китайский, а на выходных катаемся на вейке или проводим диджей-сеты в топовых московских клубах.

Так что помимо интересных задач вы получите работу в команде активных ребят, которые умеют отдыхать и соблюдают work-life balance.

Вот, например, часть нашей команды на регате этим летом.

Если вы прочли статью и поняли, что «Тинькофф» ищет именно вас, скорее откликайтесь на вакансию. Обещают интересные задачи, профессиональное развитие, комфортный офис у метро «Водный стадион», гибридный рабочий график, расширенный ДМС, бесплатный фитнес-зал Tinkoff Sport и достойную зарплату — её обсудят на собеседовании.