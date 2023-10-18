Поступать в вузы США страшно: нас ведь там не ждут? И денег целая гора понадобится. Или нет?

Расспрашиваем тех, кто переборол свои страхи — и поступил в американские вузы.

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Материал подготовлен при поддержке EducationUSA Russia

Даже мысль о поступлении в США для многих — стресс: кто-то думает, что гранты достаются только гениям. Другие считают, что адаптироваться в англоязычной среде без идеального знания языка невозможно. А кому-то мешает мысль, что совмещать работу и учёбу будет слишком сложно.

О том, какие страхи об обучении в США обоснованны, а какие лишь тратят нервные клетки, спросили у студенток трёх американских вузов.

Кто поделился с нами опытом

Екатерина Филякова 22 года

Учится в США с 2018 года. Окончила бакалавриат по социологии и педагогике в Bowdoin College. После выпуска почти год работала координатором по проживанию на территории кампуса в Grinnell College — проводила встречи с новыми студентами и помогала им влиться в учёбу. В 2022 году поступила в магистратуру Harvard Graduate School of Education на «Управление образованием».

Юлия Пухарева 19 лет

Училась в английской школе в Тюмени и побеждала на олимпиадах по физике — например, на олимпиаде СПбГУ, олимпиаде Ломоносова от МГУ и региональной олимпиаде Менделеева. В 2022 году поступила на бакалаврскую программу в Trinity College (Коннектикут), который оплатил её учёбу. Осваивает сразу две специальности: механическую инженерию и урбанистику. После бакалавриата в США планирует получать степень магистра в Европе и работать в сфере городского планирования.

Алина Нифтулаева 22 года

Училась на заочке в МПГУ на переводчика, работая журналисткой. В феврале 2023-го поступила в Illinois State University на магистерскую программу по коммуникациям — изучает медиа, журналистику и PR с точки зрения науки. Ведёт соцсети одного из департаментов своего университета и помогает организовывать мероприятия. После обучения планирует год работать в США по Optional Practical Training (факультативная практическая подготовка) — это период, во время которого можно устроиться на работу с полной занятостью без рабочей визы.

Страх № 1: студентам из России сложнее поступить в иностранные вузы Тоже страшно Не страшно Показать результаты Переголосовать Проголосовать

Юлия Пухарева

В моём университете студентов из России не было с 2013 года, а в 2022 году поступили сразу четверо. Это много для курса, где всего 60 иностранных студентов и все из разных стран (остальные места — около 500 — занимают американцы). В 2023 году на первый курс поступили ещё несколько россиянок.

Проблемы скорее процедуральные — с получением визы. Я получала её в Сербии, хотя на это ушло буквально два дня. С подготовкой документов мне помогли EducationUSA Russia, а все расходы — и взнос за сдачу экзаменов, и перелёт в Сербию, и визовые сборы — покрыл грант Opportunity Funds (грант от посольства США: он покрывает расходы на подачу документов для студентов, которые претендуют на полное финансирование).

Алина Нифтулаева

До поступления я думала, что в американских вузах россиянам не рады — специально писала письма и уточняла, принимают ли там студентов из РФ. Моим вопросам удивлялись: говорили, что на гражданство абитуриента не обращают внимание.

После поступления мне нужно было делать американскую визу и оформлять международную банковскую карту. За этим пришлось ехать в Казахстан. На всё ушло четыре дня и около 85 000 ₽: билеты туда и обратно — 25 000 ₽, жильё и еда — 10 000 ₽, сама виза — $160 и дополнительные взносы ещё на $350. После того как я подала документы, я буквально за день сделала симку и открыла ИИН, чтобы получить карту местного банка.

По моим наблюдениям, вузы часто идут навстречу абитуриентам. Когда я писала принимающим комиссиям, что не могу оплатить взнос за подачу документов, потому что у меня только российские карты, некоторые из них принимали документы бесплатно.

Екатерина Филякова

У россиян действительно могут быть трудности с поступлением. Но не из-за дискриминации, а из-за бюрократии. К началу семестра вуз может оказаться в невыгодном положении: студент не приехал из-за проблем с визой, а взять кого-то другого на его место нельзя. Такой гипотетический сценарий может отталкивать некоторые вузы, но не все.

Но против российских абитуриентов работает именно бюрократия, а не сами университеты, — дискриминации нет.

Чтобы у вас было больше шансов, советую готовиться к переезду сильно заранее. Если университет или колледж принимает документы с начала октября по конец декабря, подавайтесь в начале октября. Так у вас будет больше времени, чтобы справиться со всей бюрократией (например, успеть прислать забытые бумажки или напомнить о себе комиссии) и поступить. И лучше подавать документы сразу в несколько вузов, чтобы увеличить шансы.

Страх № 2: учёба в США не по карману простому смертному Тоже страшно Не страшно Показать результаты Переголосовать Проголосовать

Екатерина Филякова

Это не так.

Из $70 000 в год за бакалавриат я платила только $2000, остальное — в том числе проживание на территории кампуса и питание — покрывал сам колледж.

Чем лучше студент подготовится к поступлению и покажет, насколько он ценен для вуза, тем проще ему будет получить финансовую помощь и учиться с большой скидкой. Изучите сайты университетов: какие способы поддержки есть у этих вузов и что сделать, чтобы её получить. Если на сайте нет подробной информации, смело связывайтесь с приёмными комиссиями по почте — опишите свою ситуацию и попросите рассказать, что вам может предложить университет. На каждый мой запрос мне подробно отвечали.

С магистратурой немного сложнее. Какую-то финансовую помощь получить можно, но я ни разу не слышала, чтобы она полностью покрывала стоимость обучения. Мой вуз покрывает только 20% стоимости магистратуры. Остальное я оплачиваю из своей зарплаты и отложенных денег.

Юлия Пухарева

Обучение на моей программе стоит $90 000 в год, но его полностью покрывают грант от колледжа и стипендия от президента университета — на неё не подаются отдельно, но при отборе абитуриентов президент присуждает личную стипендию, если кандидат успешен во многих сферах.

Чтобы не слететь с финансирования, нужно хорошо учиться. Например, в моём вузе GPA (Grade Point Average — средний балл) должен быть не меньше 2,0 из 4. Но чтобы получить такой низкий балл, нужно сильно постараться.

Жильё и питание покрывается грантом, поэтому я трачу только на «хотелки»: около $1000 в месяц на развлечения и рестораны, ещё $100 на стиральный порошок, зубную пасту, шампунь и остальное.

Алина Нифтулаева

Я из простой дагестанской семьи, поэтому рассматривала только полное финансовое покрытие. И нашла: я занимаюсь соцсетями одного из департаментов, вуз платит мне зарплату, финансирует моё обучение и оплачивает медицинскую страховку. Это обходится ему где-то в $40 000 в год, сама я бы не потянула. Чтобы не слететь, я должна работать на кампусе, поддерживать GPA на уровне 3,5 из 4, платить налоги и активно участвовать в студенческой жизни.

Самым дорогим из всего, за что я заплатила, был переезд. Я потратила где-то 100 000 ₽ только на билеты и много заплатила за то, чтобы просто начать снимать жильё. Сама аренда стоит всего $380 в месяц, но чтобы въехать, нужно было заплатить за два месяца вперёд, ещё $100 за коммуналку и $200 за подписание договора. Так что даже с полным финансированием нужно быть готовым потратиться на быт. Советую начинать откладывать с того самого дня, как решите поступать.

Страх № 3: для учёбы нужен идеальный английский, иначе не потянуть Тоже страшно Не страшно Показать результаты Переголосовать Проголосовать

Екатерина Филякова

Стоит разделить язык на две сферы: для учёбы и для общения. Если вашего уровня языка хватило для поступления, у вас не будет проблем с учёбой. Грамматику и лексику можно подтянуть с репетитором: например, пройти курс подготовки к ЕГЭ по английскому — это отличная база.

А вот в общении могут быть проблемы: американцы говорят совсем не как в учебнике, используют много сленга. Чтобы к этому подготовиться, стоит добавить в свою жизнь американский контент: блогеров в YouTube, подкасты и сериалы. Я учила разговорный английский по видеоиграм и роликам про макияж, а профессиональные термины подтягивала по видео на канале Ted Talks.

Чем раньше вы начнёте привыкать к английской речи, тем проще вам будет учиться и жить в США. Я не сразу свыклась с тем, что всё вокруг на английском: занятия, учебники, общение. К концу дня у меня в голове была каша. Но когда появились друзья и рутина, это прошло — через два месяца я уже полностью вошла в ритм.

Алина Нифтулаева

Если вас приняли в университет, значит, вуз считает, что вашего языкового уровня для учёбы достаточно.

Идеальный уровень языка зависит от направления, на котором вы будете учиться. Если это STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), то B2 точно хватит — в программе будет больше формул и терминов.

Если же это что-то гуманитарное, как, например, у меня, то я бы советовала подтянуть до C1. Нам на курсе каждую неделю задают около 180 страниц теоретических текстов. В том числе философских рассуждений с техническими терминами, которые сложно понять даже с переводчиком. Помогает ChatGPT — даю ему описание теории и прошу объяснить её так, будто перед ним девятилетний ребёнок.

Юлия Пухарева

Хороший уровень — понятие относительное. Я знаю людей, которые приехали с минимальным разрешённым для поступления уровнем — B2.

У меня были сложности с техническими предметами и лексикой — например, я не знала названий химических элементов на английском. А ещё американцы используют другие буквы для обозначения разных физических сил и чуть иначе описывают математические вычисления — какое-то время пришлось перестраиваться.

Понадобилось время и для того, чтобы начать звучать как носитель. Но как только я завела друзей-американцев — это перестало быть проблемой.

Страх № 4: пока учишься, работать не получится Тоже страшно Не страшно Показать результаты Переголосовать Проголосовать

Екатерина Филякова

По правилам студенческой визы F-1 можно работать только на свой вуз и только до 20 часов в неделю. При этом ограничения по количеству подработок нет, я взяла сразу несколько: была старостой общежития, вела русский язык и помогала организовывать и проводить концерты и матчи. На каждой позиции мне платили ставку около $10 в час, этого вполне хватало на жизнь и развлечения.

Работа на кампусе есть всегда, и я очень советую к ней присмотреться: сможете быстрее адаптироваться и влиться в жизнь вуза.

Для международных студентов подработки на кампусе — единственная возможность начать собирать своё резюме и получить Social Security Number — он пригодится, например, чтобы получить кредит или снять жильё.

Юлия Пухарева

Я работаю в своём вузе — координатором офиса международного обмена. Получаю за это $1500 в месяц. У меня много обязанностей: например, я создаю сайты, работаю с документами, веду переговоры с банками и делаю групповые заявки на визы.

В каждом вузе очень много позиций: от бариста в университетском кофешопе до помощника приёмной комиссии. Везде, где не требуется высшее образование, работают студенты.

Алина Нифтулаева

Работа — это обязательное условие моего финансирования. Я устроилась в департамент своего университета в качестве Graduate Assistant: веду их соцсети, пишу статьи и помогаю организовывать мероприятия. Получаю $1300 в месяц, из которых $300 уходят на налоги, ещё $300 на обязательные взносы в университет и $380 на аренду комнаты. Остальное трачу на еду и бытовые расходы.

Страх № 5: адаптироваться в новой стране очень сложно Тоже страшно Не страшно Показать результаты Переголосовать Проголосовать

Екатерина Филякова

Я поступила, когда мне было 17 лет. И могу сказать, что подростки одинаковые везде — у всех шум в голове.

Чтобы студентам было проще адаптироваться, в вузах есть неделя ориентации — до начала учёбы группу водят по всему кампусу и подробно обо всём рассказывают, знакомят с профессорами и отвечают на вопросы. Студенты знакомятся, вместе играют в настолки, смотрят фильмы и проходят квесты. А ещё в каждом вузе есть офисы поддержки, которые помогут решить любую проблему: найти бесплатного репетитора или просто клуб по интересам. Туда же входят карьерные центры, в них помогают разобраться с подачей документов в магистратуру или аспирантуру и рассказывают, как попасть на полноценную работу. Не придётся разбираться в следующих шагах после колледжа в одиночку.

Алина Нифтулаева

Обычно в первые дни у новых студентов «медовый месяц»: новенькие ходят с открытыми ртами и не могут поверить своему счастью. У меня случилось наоборот. Первые две недели я сидела дома и скучала по семье. Никак не могла освоиться в городе, потому что была совсем одна и никого не знала.

Когда началась работа (за месяц до начала учебного года) — стало легче. Приходила с работы домой, общалась со своими соседками. Решила написать в чат однокурсникам и предложить попить кофе. Собралось пять человек, и мы стали часто проводить время вместе. Ещё я нашла девочку из России, которая знает ребят из СНГ, меня добавили в беседу, и с тех пор мы видимся каждую неделю.

Очень приятное ощущение, когда можешь поговорить с кем-то на русском и послушать вместе Меладзе.

Чем быстрее у вас начнётся учёба, тем легче вы адаптируетесь. Просто нужно дать себе время и на страдания, и на то, чтобы освоиться. Ребятам, у которых сначала был «медовый месяц», через пару месяцев тоже становится непросто. Поэтому я даже рада, что так сразу столкнулась с жестокой реальностью.

Юлия Пухарева

Тем, кто воспринимает переезд по учёбе как релокацию, сложновато. Но я отношусь к этому как к учёбе в другом городе.

Я не переехала, а приехала учиться.

Была готова, что люди другие, поэтому полностью адаптировалась за два месяца.

Сначала меня подкупало, что все вокруг приветливые и отзывчивые. Но через две недели я стала скучать по дому и друзьям, такой этап наступает у всех. Когда началась учёба и появилась рутина, всё прошло.

Подготовиться к поступлению в США нужно не только морально — построить стратегию, собрать документы и оценить свои шансы поможет информационный центр EducationUSA Russia.

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Екатерина и Юлия занимались в Competitive College Club — готовились к экзаменам, писали эссе и общались с другими абитуриентами. А Алина узнавала о поступлении в магистратуру на программе GSAp. Набор на обе программы стартует в октябре 2023 года.

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