Поступать в вузы США страшно: нас ведь там не ждут? И денег целая гора понадобится. Или нет?
Расспрашиваем тех, кто переборол свои страхи — и поступил в американские вузы.
Материал подготовлен при поддержке EducationUSA Russia
Даже мысль о поступлении в США для многих — стресс: кто-то думает, что гранты достаются только гениям. Другие считают, что адаптироваться в англоязычной среде без идеального знания языка невозможно. А кому-то мешает мысль, что совмещать работу и учёбу будет слишком сложно.
О том, какие страхи об обучении в США обоснованны, а какие лишь тратят нервные клетки, спросили у студенток трёх американских вузов.
Кто поделился с нами опытом
Учится в США с 2018 года. Окончила бакалавриат по социологии и педагогике в Bowdoin College. После выпуска почти год работала координатором по проживанию на территории кампуса в Grinnell College — проводила встречи с новыми студентами и помогала им влиться в учёбу. В 2022 году поступила в магистратуру Harvard Graduate School of Education на «Управление образованием».
Училась в английской школе в Тюмени и побеждала на олимпиадах по физике — например, на олимпиаде СПбГУ, олимпиаде Ломоносова от МГУ и региональной олимпиаде Менделеева. В 2022 году поступила на бакалаврскую программу в Trinity College (Коннектикут), который оплатил её учёбу. Осваивает сразу две специальности: механическую инженерию и урбанистику. После бакалавриата в США планирует получать степень магистра в Европе и работать в сфере городского планирования.
Училась на заочке в МПГУ на переводчика, работая журналисткой. В феврале 2023-го поступила в Illinois State University на магистерскую программу по коммуникациям — изучает медиа, журналистику и PR с точки зрения науки. Ведёт соцсети одного из департаментов своего университета и помогает организовывать мероприятия. После обучения планирует год работать в США по Optional Practical Training (факультативная практическая подготовка) — это период, во время которого можно устроиться на работу с полной занятостью без рабочей визы.
Юлия Пухарева
В моём университете студентов из России не было с 2013 года, а в 2022 году поступили сразу четверо. Это много для курса, где всего 60 иностранных студентов и все из разных стран (остальные места — около 500 — занимают американцы). В 2023 году на первый курс поступили ещё несколько россиянок.
Проблемы скорее процедуральные — с получением визы. Я получала её в Сербии, хотя на это ушло буквально два дня. С подготовкой документов мне помогли EducationUSA Russia, а все расходы — и взнос за сдачу экзаменов, и перелёт в Сербию, и визовые сборы — покрыл грант Opportunity Funds (грант от посольства США: он покрывает расходы на подачу документов для студентов, которые претендуют на полное финансирование).
Алина Нифтулаева
До поступления я думала, что в американских вузах россиянам не рады — специально писала письма и уточняла, принимают ли там студентов из РФ. Моим вопросам удивлялись: говорили, что на гражданство абитуриента не обращают внимание.
После поступления мне нужно было делать американскую визу и оформлять международную банковскую карту. За этим пришлось ехать в Казахстан. На всё ушло четыре дня и около 85 000 ₽: билеты туда и обратно — 25 000 ₽, жильё и еда — 10 000 ₽, сама виза — $160 и дополнительные взносы ещё на $350. После того как я подала документы, я буквально за день сделала симку и открыла ИИН, чтобы получить карту местного банка.
Екатерина Филякова
У россиян действительно могут быть трудности с поступлением. Но не из-за дискриминации, а из-за бюрократии. К началу семестра вуз может оказаться в невыгодном положении: студент не приехал из-за проблем с визой, а взять кого-то другого на его место нельзя. Такой гипотетический сценарий может отталкивать некоторые вузы, но не все.
Чтобы у вас было больше шансов, советую готовиться к переезду сильно заранее. Если университет или колледж принимает документы с начала октября по конец декабря, подавайтесь в начале октября. Так у вас будет больше времени, чтобы справиться со всей бюрократией (например, успеть прислать забытые бумажки или напомнить о себе комиссии) и поступить. И лучше подавать документы сразу в несколько вузов, чтобы увеличить шансы.
Екатерина Филякова
Это не так.
Чем лучше студент подготовится к поступлению и покажет, насколько он ценен для вуза, тем проще ему будет получить финансовую помощь и учиться с большой скидкой. Изучите сайты университетов: какие способы поддержки есть у этих вузов и что сделать, чтобы её получить. Если на сайте нет подробной информации, смело связывайтесь с приёмными комиссиями по почте — опишите свою ситуацию и попросите рассказать, что вам может предложить университет. На каждый мой запрос мне подробно отвечали.
С магистратурой немного сложнее. Какую-то финансовую помощь получить можно, но я ни разу не слышала, чтобы она полностью покрывала стоимость обучения. Мой вуз покрывает только 20% стоимости магистратуры. Остальное я оплачиваю из своей зарплаты и отложенных денег.
Юлия Пухарева
Обучение на моей программе стоит $90 000 в год, но его полностью покрывают грант от колледжа и стипендия от президента университета — на неё не подаются отдельно, но при отборе абитуриентов президент присуждает личную стипендию, если кандидат успешен во многих сферах.
Чтобы не слететь с финансирования, нужно хорошо учиться. Например, в моём вузе GPA (Grade Point Average — средний балл) должен быть не меньше 2,0 из 4. Но чтобы получить такой низкий балл, нужно сильно постараться.
Жильё и питание покрывается грантом, поэтому я трачу только на «хотелки»: около $1000 в месяц на развлечения и рестораны, ещё $100 на стиральный порошок, зубную пасту, шампунь и остальное.
Алина Нифтулаева
Я из простой дагестанской семьи, поэтому рассматривала только полное финансовое покрытие. И нашла: я занимаюсь соцсетями одного из департаментов, вуз платит мне зарплату, финансирует моё обучение и оплачивает медицинскую страховку. Это обходится ему где-то в $40 000 в год, сама я бы не потянула. Чтобы не слететь, я должна работать на кампусе, поддерживать GPA на уровне 3,5 из 4, платить налоги и активно участвовать в студенческой жизни.
Самым дорогим из всего, за что я заплатила, был переезд. Я потратила где-то 100 000 ₽ только на билеты и много заплатила за то, чтобы просто начать снимать жильё. Сама аренда стоит всего $380 в месяц, но чтобы въехать, нужно было заплатить за два месяца вперёд, ещё $100 за коммуналку и $200 за подписание договора. Так что даже с полным финансированием нужно быть готовым потратиться на быт. Советую начинать откладывать с того самого дня, как решите поступать.
Екатерина Филякова
Стоит разделить язык на две сферы: для учёбы и для общения. Если вашего уровня языка хватило для поступления, у вас не будет проблем с учёбой. Грамматику и лексику можно подтянуть с репетитором: например, пройти курс подготовки к ЕГЭ по английскому — это отличная база.
А вот в общении могут быть проблемы: американцы говорят совсем не как в учебнике, используют много сленга. Чтобы к этому подготовиться, стоит добавить в свою жизнь американский контент: блогеров в YouTube, подкасты и сериалы. Я учила разговорный английский по видеоиграм и роликам про макияж, а профессиональные термины подтягивала по видео на канале Ted Talks.
Чем раньше вы начнёте привыкать к английской речи, тем проще вам будет учиться и жить в США. Я не сразу свыклась с тем, что всё вокруг на английском: занятия, учебники, общение. К концу дня у меня в голове была каша. Но когда появились друзья и рутина, это прошло — через два месяца я уже полностью вошла в ритм.
Алина Нифтулаева
Идеальный уровень языка зависит от направления, на котором вы будете учиться. Если это STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), то B2 точно хватит — в программе будет больше формул и терминов.
Если же это что-то гуманитарное, как, например, у меня, то я бы советовала подтянуть до C1. Нам на курсе каждую неделю задают около 180 страниц теоретических текстов. В том числе философских рассуждений с техническими терминами, которые сложно понять даже с переводчиком. Помогает ChatGPT — даю ему описание теории и прошу объяснить её так, будто перед ним девятилетний ребёнок.
Юлия Пухарева
Хороший уровень — понятие относительное. Я знаю людей, которые приехали с минимальным разрешённым для поступления уровнем — B2.
У меня были сложности с техническими предметами и лексикой — например, я не знала названий химических элементов на английском. А ещё американцы используют другие буквы для обозначения разных физических сил и чуть иначе описывают математические вычисления — какое-то время пришлось перестраиваться.
Понадобилось время и для того, чтобы начать звучать как носитель. Но как только я завела друзей-американцев — это перестало быть проблемой.
Екатерина Филякова
По правилам студенческой визы F-1 можно работать только на свой вуз и только до 20 часов в неделю. При этом ограничения по количеству подработок нет, я взяла сразу несколько: была старостой общежития, вела русский язык и помогала организовывать и проводить концерты и матчи. На каждой позиции мне платили ставку около $10 в час, этого вполне хватало на жизнь и развлечения.
Для международных студентов подработки на кампусе — единственная возможность начать собирать своё резюме и получить Social Security Number — он пригодится, например, чтобы получить кредит или снять жильё.
Юлия Пухарева
Я работаю в своём вузе — координатором офиса международного обмена. Получаю за это $1500 в месяц. У меня много обязанностей: например, я создаю сайты, работаю с документами, веду переговоры с банками и делаю групповые заявки на визы.
В каждом вузе очень много позиций: от бариста в университетском кофешопе до помощника приёмной комиссии. Везде, где не требуется высшее образование, работают студенты.
Алина Нифтулаева
Работа — это обязательное условие моего финансирования. Я устроилась в департамент своего университета в качестве Graduate Assistant: веду их соцсети, пишу статьи и помогаю организовывать мероприятия. Получаю $1300 в месяц, из которых $300 уходят на налоги, ещё $300 на обязательные взносы в университет и $380 на аренду комнаты. Остальное трачу на еду и бытовые расходы.
Екатерина Филякова
Я поступила, когда мне было 17 лет. И могу сказать, что подростки одинаковые везде — у всех шум в голове.
Чтобы студентам было проще адаптироваться, в вузах есть неделя ориентации — до начала учёбы группу водят по всему кампусу и подробно обо всём рассказывают, знакомят с профессорами и отвечают на вопросы. Студенты знакомятся, вместе играют в настолки, смотрят фильмы и проходят квесты. А ещё в каждом вузе есть офисы поддержки, которые помогут решить любую проблему: найти бесплатного репетитора или просто клуб по интересам. Туда же входят карьерные центры, в них помогают разобраться с подачей документов в магистратуру или аспирантуру и рассказывают, как попасть на полноценную работу. Не придётся разбираться в следующих шагах после колледжа в одиночку.
Алина Нифтулаева
Обычно в первые дни у новых студентов «медовый месяц»: новенькие ходят с открытыми ртами и не могут поверить своему счастью. У меня случилось наоборот. Первые две недели я сидела дома и скучала по семье. Никак не могла освоиться в городе, потому что была совсем одна и никого не знала.
Когда началась работа (за месяц до начала учебного года) — стало легче. Приходила с работы домой, общалась со своими соседками. Решила написать в чат однокурсникам и предложить попить кофе. Собралось пять человек, и мы стали часто проводить время вместе. Ещё я нашла девочку из России, которая знает ребят из СНГ, меня добавили в беседу, и с тех пор мы видимся каждую неделю.
Чем быстрее у вас начнётся учёба, тем легче вы адаптируетесь. Просто нужно дать себе время и на страдания, и на то, чтобы освоиться. Ребятам, у которых сначала был «медовый месяц», через пару месяцев тоже становится непросто. Поэтому я даже рада, что так сразу столкнулась с жестокой реальностью.
Юлия Пухарева
Тем, кто воспринимает переезд по учёбе как релокацию, сложновато. Но я отношусь к этому как к учёбе в другом городе.
Была готова, что люди другие, поэтому полностью адаптировалась за два месяца.
Сначала меня подкупало, что все вокруг приветливые и отзывчивые. Но через две недели я стала скучать по дому и друзьям, такой этап наступает у всех. Когда началась учёба и появилась рутина, всё прошло.
Подготовиться к поступлению в США нужно не только морально — построить стратегию, собрать документы и оценить свои шансы поможет информационный центр EducationUSA Russia.
Студенты из 175 стран разбираются в тонкостях образовательной системы Америки с помощью бесплатных курсов и консультаций экспертов по высшему образованию в США. Например, центр помогает грамотно заполнить заявки на финансовую помощь от университетов и узнать, как вообще найти финансирование для учёбы.
Екатерина и Юлия занимались в Competitive College Club — готовились к экзаменам, писали эссе и общались с другими абитуриентами. А Алина узнавала о поступлении в магистратуру на программе GSAp. Набор на обе программы стартует в октябре 2023 года.
Основная программа центра — бесплатный онлайн-курс 120 Credits. Он подойдёт и школьникам, и профессионалам, а начать его можно в любой момент. Он поможет разработать план подготовки документов, оценить свои силы и расставить приоритеты.
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До блокировки дтф осталось....
Правильно, что есть цель именно поехать и учиться, главное быть морально подготовленным и открытым к новым традициям да и вообще к людям
Идея костюма для Хэллоуин - жить в России
Я много лет проработала в штатах в университете, система образования там оставляет желать лучшего и образование на уровне бакалаврата и магистратуры очень дорогое. И не только оплата обучения, но и стоимость учебников ощутимо бьют по карману. Стоимость жизни в США тоже увеличивается непрерывно. А стоит ли "овчинка выделки"?
учиться в сша едут не только ради корочки