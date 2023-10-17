«Сбер» помогает клиентам встретиться с партнёрами в Мумбаи и Нью-Дели

А заодно отвечает за безопасность сделок.

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Материал подготовлен при поддержке «Сбера»

О таких возможностях узнали участники «СберВЭД» на ежегодной конференции для предпринимателей с акцентом на международный рынок. В этом году её тема — сотрудничество с Индией.

По данным «Сбера», объём расчётов с Индией по сравнению с 2022 годом вырос в пять раз, а в индийском филиале «Сбера» счета открывают в 1,5 раза чаще, чем в прошлом году.

На конференции обсудили, чем сегодня торгуют Россия и Индия. Среди самых востребованных направлений — фармацевтика, продукты питания, производственные машины и оборудование, химическая продукция.

Для переговоров с индийскими партнёрами «Сбер» предоставляет площадки в Нью-Дели и в Мумбаи. Или организует переговоры онлайн. Так, «Сбер» уже провёл с Индией 20 «Бизнес-миссий онлайн», в которых поучаствовали более двух тысяч компаний из обеих стран. Их итогом стали внешнеторговые контракты с объёмом финансовых операций в 1,9 млрд рублей.

«Сбер» также работает с инструментами, которые обеспечивают безопасность расчётов, — например, банк выпускает тендерные гарантии, то есть поручается за подрядчика перед заказчиком. Ещё банк старается минимизировать валютные риски — предлагает свопы (обмен валют по согласованному курсу на будущую дату) на пару рубль — рупия.

Завершился «СберВЭД» нестандартно для мероприятия такого рода — групповой медитацией. 5–10 минут практики в день будет достаточно, чтобы усилить контроль над эмоциями, считает преподаватель хатха-йоги и специалист в области философии йоги и веданты Сома Кумар, а для предпринимателя, с учётом давления на работе, это может быть важно. Присмотреть упражнения на будущее, а также послушать полные выступления можно по ссылке.