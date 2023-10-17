«Сбер» помогает клиентам встретиться с партнёрами в Мумбаи и Нью-Дели
А заодно отвечает за безопасность сделок.
Материал подготовлен при поддержке «Сбера»
О таких возможностях узнали участники «СберВЭД» на ежегодной конференции для предпринимателей с акцентом на международный рынок. В этом году её тема — сотрудничество с Индией.
На конференции обсудили, чем сегодня торгуют Россия и Индия. Среди самых востребованных направлений — фармацевтика, продукты питания, производственные машины и оборудование, химическая продукция.
Для переговоров с индийскими партнёрами «Сбер» предоставляет площадки в Нью-Дели и в Мумбаи. Или организует переговоры онлайн. Так, «Сбер» уже провёл с Индией 20 «Бизнес-миссий онлайн», в которых поучаствовали более двух тысяч компаний из обеих стран. Их итогом стали внешнеторговые контракты с объёмом финансовых операций в 1,9 млрд рублей.
«Сбер» также работает с инструментами, которые обеспечивают безопасность расчётов, — например, банк выпускает тендерные гарантии, то есть поручается за подрядчика перед заказчиком. Ещё банк старается минимизировать валютные риски — предлагает свопы (обмен валют по согласованному курсу на будущую дату) на пару рубль — рупия.
Завершился «СберВЭД» нестандартно для мероприятия такого рода — групповой медитацией. 5–10 минут практики в день будет достаточно, чтобы усилить контроль над эмоциями, считает преподаватель хатха-йоги и специалист в области философии йоги и веданты Сома Кумар, а для предпринимателя, с учётом давления на работе, это может быть важно. Присмотреть упражнения на будущее, а также послушать полные выступления можно по ссылке.
Реклама, ПАО «Сбербанк», https://www.sberbank.ru/. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 1481
Может кто помнит - на кардерских форумах был «гарант» сделок - вот теперь Сбер в той же роли. Забавно))