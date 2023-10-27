Коротко: взять «ИТ-ипотеку» с дополнительной скидкой от застройщика
Можно сэкономить от 2 до 3% от цены квартиры.
Материал подготовлен при поддержке «Группы ЛСР»
Для кого
Для всех сотрудников ИТ-компаний. От программистов и аналитиков до бухгалтеров и юристов.
Чем интересно
Сотрудники ИТ-компаний могут оформить льготную ипотеку с фиксированной ставкой от 4,59%. Условия такие: первоначальный взнос — 20%, максимальная сумма — 18 млн рублей, максимальный срок — 30 лет.
Чтобы её получить, нужно быть гражданином России младше 50 лет и работать в аккредитованной ИТ-компании. Проверить, аккредитован ли ваш работодатель можно на Госуслугах в два клика.
- Есть требования к зарплате: если вам 35 или меньше, то уровень доходов неважен, а если вы старше, то условия зависят от города, в котором вы работаете. Специалистам в Москве нужно получать от 150 тысяч рублей в месяц, в городах-миллионниках — от 120 тысяч рублей, а в других регионах — от 70 тысяч рублей.
- Сотрудники компаний — партнёров ЛСР, которые возьмут ИТ-ипотеку на жильё в одном из ЖК девелопера, могут получить скидку на квартиру. Купить студию, однокомнатную или двухкомнатную можно на 2% дешевле её первоначальной стоимости, а трёхкомнатную и больше — на 3% дешевле. Среди партнёров ЛСР не только крупные компании вроде «Яндекса», «ВКонтакте» и «Озона», но и технологические стартапы. Всего их больше сотни.
- Скидка распространяется на все дома ЛСР. Если ищете жильё комфорт-класса, присмотритесь к «Ржевскому парку», если рассматриваете бизнес-класс, то подойдёт «Морская набережная». Элитные проекты тоже участвуют в акции — например, можно взять квартиру со скидкой в Neva Haus.
Что ещё нужно знать
Получить скидку от ЛСР можно до конца осени.
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Заемщику должно быть от 18 до 50 лет. Специалисты младше 36 лет могут оформить ипотеку при любом уровне зарплаты. Далее необходимый доход — от 120 тысяч рублей для специалистов из Санкт-Петербурга. Срок действия программы – до 31 декабря 2024 года. Стаж — не менее 3 месяцев на текущем месте работы. Требования к компании включают аккредитацию Минцифры России и использование налоговых льгот. Участники программы могут взять в кредит до 18 млн рублей. Первый взнос — от 20%. Его можно частично оплатить материнским капиталом. Срок ипотеки — до 30 лет.