Коротко: взять «ИТ-ипотеку» с дополнительной скидкой от застройщика

Чтобы её получить, нужно быть гражданином России младше 50 лет и работать в аккредитованной ИТ-компании. Проверить, аккредитован ли ваш работодатель можно на Госуслугах в два клика.

Заемщику должно быть от 18 до 50 лет. Специалисты младше 36 лет могут оформить ипотеку при любом уровне зарплаты. Далее необходимый доход — от 120 тысяч рублей для специалистов из Санкт-Петербурга. Срок действия программы – до 31 декабря 2024 года. Стаж — не менее 3 месяцев на текущем месте работы. Требования к компании включают аккредитацию Минцифры России и использование налоговых льгот. Участники программы могут взять в кредит до 18 млн рублей. Первый взнос — от 20%. Его можно частично оплатить материнским капиталом. Срок ипотеки — до 30 лет.