Коротко: понять, как продвигать бизнес в кризис

Программой. Расскажут про Telegram ADS и другие рекламные инструменты, которыми можно заменить международные каналы, чтобы не потерять в эффективности продвижения. Эксперты подискутируют, какие технологии помогут удержаться бизнесу на плаву и привлечь новых клиентов. Также на конференции выделят время и на нетворкинг.