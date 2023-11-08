Коротко: понять, как продвигать бизнес в кризис
И выяснить, как технологии изменили рекламную индустрию.
Материал подготовлен при поддержке «МТС Маркетолога»
Что
Ежегодная масштабная конференция «МТС Маркетолога» о новых рекламных инструментах и продвижении бизнеса. Пройдёт 14 ноября.
Для кого
Для маркетологов, менеджеров по продажам, предпринимателей с бизнесом любого масштаба.
Чем интересно
Спикерами. Будут:
- Head of Media «Бургер Кинг»;
- управляющий директор Okkam;
- директор по рекламным технологиям МТС;
- писатель (эксперт по стратегическим коммуникациям) Александр Цыпкин.
Программой. Расскажут про Telegram ADS и другие рекламные инструменты, которыми можно заменить международные каналы, чтобы не потерять в эффективности продвижения. Эксперты подискутируют, какие технологии помогут удержаться бизнесу на плаву и привлечь новых клиентов. Также на конференции выделят время и на нетворкинг.
Бесплатным участием. Будет два формата: офлайн в московском «МТС Live Холл» и онлайн. Начало — в 13:00. Нужно только зарегистрироваться на сайте мероприятия…
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