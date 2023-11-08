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Коротко: понять, как продвигать бизнес в кризис

И выяснить, как технологии изменили рекламную индустрию.

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Материал подготовлен при поддержке «МТС Маркетолога»

Что

Ежегодная масштабная конференция «МТС Маркетолога» о новых рекламных инструментах и продвижении бизнеса. Пройдёт 14 ноября.

Для кого

Для маркетологов, менеджеров по продажам, предпринимателей с бизнесом любого масштаба.

Чем интересно

Спикерами. Будут:

  • Head of Media «Бургер Кинг»;
  • управляющий директор Okkam;
  • директор по рекламным технологиям МТС;
  • писатель (эксперт по стратегическим коммуникациям) Александр Цыпкин.

Программой. Расскажут про Telegram ADS и другие рекламные инструменты, которыми можно заменить международные каналы, чтобы не потерять в эффективности продвижения. Эксперты подискутируют, какие технологии помогут удержаться бизнесу на плаву и привлечь новых клиентов. Также на конференции выделят время и на нетворкинг.

Бесплатным участием. Будет два формата: офлайн в московском «МТС Live Холл» и онлайн. Начало — в 13:00. Нужно только зарегистрироваться на сайте мероприятия…

... вот тут

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