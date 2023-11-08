Коротко: обезопасить компанию в 2023 году

Узнайте как — у спикеров из Positive Technologies, Kaspersky, VK Cloud и «МегаФона ПроБизнес».

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Материал подготовлен при поддержке «Мегафона ПроБизнес»

Что

9 ноября пройдёт бесплатная онлайн-конференция «Кибертренды 2023: информационная безопасность как сервис». На ней эксперты по информационной безопасности расскажут, как защитить бизнес от киберугроз.

Для кого

Для ИТ-руководителей, ибэшников, директоров по цифровизации и других специалистов, которые хотят защитить данные своих клиентов от утечек.

Чем интересно

Конференция пройдёт в формате дискуссии — вот кто в ней участвует:

Александр Осипов — директор по развитию облачных и инфраструктурных решений «МегаФона ПроБизнес»;

Дмитрий Митюшин — руководитель по сопровождению ключевых корпоративных проектов Kaspersky;



Александр Белоцерковский — технологический евангелист VK Cloud;



Артём Мелёхин — заместитель директора по развитию бизнеса направления инфраструктурных решений Positive Technologies.

А вот что они обсудят:

Как изменился характер кибератак в 2023 году и чем именно они стали опаснее для бизнеса.

Почему растёт спрос на аутсорс информационной безопасности и чем MSSP отличается от SECaaS.



Как избежать утечек — какие сервисы стоит покупать по облачной модели и что лучше оставить внутри компании.

Как будет развиваться рынок информационной безопасности завтра и послезавтра.

Что ещё нужно знать

Конференция начнётся в 14:00 мск. Беседу будет модерировать ИТ-редактор РБК Аркадий Глушенков — он проследит, чтобы эксперты рассказывали только самое полезное.