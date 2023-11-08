Коротко: обезопасить компанию в 2023 году
Узнайте как — у спикеров из Positive Technologies, Kaspersky, VK Cloud и «МегаФона ПроБизнес».
Материал подготовлен при поддержке «Мегафона ПроБизнес»
Что
9 ноября пройдёт бесплатная онлайн-конференция «Кибертренды 2023: информационная безопасность как сервис». На ней эксперты по информационной безопасности расскажут, как защитить бизнес от киберугроз.
Для кого
Для ИТ-руководителей, ибэшников, директоров по цифровизации и других специалистов, которые хотят защитить данные своих клиентов от утечек.
Чем интересно
Конференция пройдёт в формате дискуссии — вот кто в ней участвует:
- Александр Осипов — директор по развитию облачных и инфраструктурных решений «МегаФона ПроБизнес»;
- Дмитрий Митюшин — руководитель по сопровождению ключевых корпоративных проектов Kaspersky;
- Александр Белоцерковский — технологический евангелист VK Cloud;
- Артём Мелёхин — заместитель директора по развитию бизнеса направления инфраструктурных решений Positive Technologies.
А вот что они обсудят:
Как изменился характер кибератак в 2023 году и чем именно они стали опаснее для бизнеса.
Почему растёт спрос на аутсорс информационной безопасности и чем MSSP отличается от SECaaS.
- Как избежать утечек — какие сервисы стоит покупать по облачной модели и что лучше оставить внутри компании.
- Как будет развиваться рынок информационной безопасности завтра и послезавтра.
Что ещё нужно знать
Конференция начнётся в 14:00 мск. Беседу будет модерировать ИТ-редактор РБК Аркадий Глушенков — он проследит, чтобы эксперты рассказывали только самое полезное.
Реклама. ПАО «МегаФон», ИНН 7812014560. 18+