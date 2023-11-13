Мы заказали безымянную банковскую карту. Курьером. Он пообещал приехать через 15 минут
Эксперимент в пяти картинках.
Материал подготовлен при поддержке компании «Сбер»
Признаемся, идея не наша: это придумка «Сбера» — доставлять свои карты за 15 минут. Проект пока в тестовом режиме, нам банк предложил стать одними из первых «испытателей».
Сперва заводим карту: открываем «Сбербанк Онлайн», выбираем тип (у нас дебетовая «СберКарта»), кликаем на «Хочу через 15 минут». Доставит карточку курьер «Самоката» — сервис-партнёр «Сбера».
Мы заказали карту во время рабочего дня, адрес доставки — бизнес-центр, где находится наш офис. Курьер был у входа через 17 минут. Конверт передал лично в руки, никаких документов не попросил, даже паспорта.
Карты в доставке не именные — именно поэтому их можно получить так быстро. Но в остальном карта та же самая: покупки подтверждаются через СМС-код, наличные снимаются только по персональному ПИН-коду. Как установить защиту — указано в инструкции в конверте.
И привилегии те же: бесплатное обслуживание, беспроцентные переводы и так далее.
Пока ультрабыструю доставку можно оформить через приложение «Сбербанк Онлайн» версии 14.16 и выше на Android. Курьеры «Самоката» доставляют карты по Москве, Казани и Уфе. За 15 или, как в нашем случае, за 17 минут. Проект, напомним, работает в тестовом режиме — так что можете проверить, за сколько карта доедет к вам.
Реклама, ПАО «Сбербанк». Лицензия № 1481
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