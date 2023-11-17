Коротко: стать свидетелем того, как ИИ меняет науку и общество прямо сейчас

На это есть три дня.

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Материал подготовлен при поддержке компании «Сбер»

Что

«Путешествие в мир искусственного интеллекта» — конференция о последних разработках в области ИИ.

Для кого

Для тех, кто считает дни до «Скайнета» и интересуется каждым прорывом в ИИ.

Чем интересно

На «Путешествии в мир искусственного интеллекта» участники взглянут на феномен ИИ с двух сторон: 1) как на бизнес-инструмент для повышения продаж и рекламной эффективности; 2) как на научный инструмент для сложных вычислений и любопытных исследований.

Конференция продлится с 22 по 24 ноября:

22 ноября будет две трансляции: одна для детей, другая для взрослых. Для школьников проведут лекции об ИИ, онлайн-воркшоп «Как написать сказку при помощи ИИ» и квест «Развлекательные навыки на базе GigaChat». А для тех, кто постарше, международные спикеры расскажут о трендах в области технологий ИИ, больших языковых моделях, применении мультимодальных решений и генеративном ИИ.

будет две трансляции: одна для детей, другая для взрослых. Для школьников проведут лекции об ИИ, онлайн-воркшоп «Как написать сказку при помощи ИИ» и квест «Развлекательные навыки на базе GigaChat». А для тех, кто постарше, международные спикеры расскажут о трендах в области технологий ИИ, больших языковых моделях, применении мультимодальных решений и генеративном ИИ. 23 ноября обсудят ИИ уже с точки зрения бизнеса. Спикеры расскажут, как развивается ИИ в транспорте, промышленности, медицине, творчестве и финансах. А ещё поделятся опытом, как внедрять обновления в бизнес-процессы.



обсудят ИИ уже с точки зрения бизнеса. Спикеры расскажут, как развивается ИИ в транспорте, промышленности, медицине, творчестве и финансах. А ещё поделятся опытом, как внедрять обновления в бизнес-процессы. 24 ноября посвятят пользе ИИ для общества — расскажут, как простые люди используют искусственный интеллект сейчас и с чем он сможет помочь в будущем. Ещё расскажут про экологические преимущества искусственного интеллекта — например, как он помогает сделать энергопереход, рассчитывать климатические показатели и сохранять биоразнообразие. Ключевым событием дня станет круглый стол о революции генеративных моделей.

Вот несколько международных спикеров, которые выступят на конференции:

Свагатам Дас из Индийского статистического института выступит с докладом о больших языковых моделях и их роли в научных исследованиях.

Деди Дарвис из Индонезийского технократического университета объяснит, кто, зачем и как использует ИИ в стенографии.



Джасприт Биндра из консалтинговой компании Tech Whisperer Limited расскажет про генеративный ИИ, путешествие к сингулярности и AGI (несуществующем пока искусственном разуме, способном выполнять умственную работу на человеческом уровне — например, как в фильмах «Я, робот» и «Превосходство»).



Кох Чен Тьен из data-science-компании Vero AI Sdn Bhd объяснит, как ИИ способен помогать одновременно в бизнес-задачах и устойчивом развитии.



Что ещё нужно знать?

На мероприятии наградят победителей AIJ Contest и AIJ Challenge — международных соревнований по созданию ИИ-решений. В AIJ Challenge соревновались разработчики младше 18 лет, они разрабатывали ИИ-решения в пяти направлениях — от медицины до креативных индустрий. А вот задания для участников AIJ Contest были сложнее и многообразнее. Например, создать модель, определяющую изменения в геноме человека (и это ещё самое простое), или разработать программу-эрудита, способную обыграть знатоков интеллектуальных викторин.