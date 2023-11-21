Коротко: поговорить о бизнесе и потанцевать
Такое расписание у «Бизнес Феста» — питерской офлайн-конференции для предпринимателей.
71 показ
9 открытий
Материал подготовлен при поддержке компании «Сбер»
Что
«Бизнес Фест» — офлайн-мероприятие для предпринимателей, которое пройдёт 30 ноября. Площадка — DAA Expo в Санкт-Петербурге.
Для кого
Для предпринимателей любого уровня — ждут и владельцев автосервисов, и основателей крупных сетей магазинов.
Чем интересно
На «Бизнес Фесте» четыре локации.
- «Цех» — основная сцена, там выступят хедлайнеры (о них ниже), пройдëт открытие и завершающий концерт.
- «Точка взлёта» — территория дискуссий. В ней, например, основатель школы яхтинга «Сила ветра» Максим Пинигин, соосновательница «Сообщества закатных бранчей» Мария Ревинская и совладелец книжного магазина «Подписные издания» Михаил Иванов поговорят о том, как правильно масштабировать бизнес с помощью партнёрства.
- «Фабрика талантов» — локация обучающих мероприятий. В расписании — воркшопы о том, как стать поставщиком в госзакупках, эффективно управлять маркетинговыми проектами и растить лояльность клиентов.
- «Деловая среда» — пространство для тех, кто хочет пообщаться с коллегами и получить совет. Обсудят, например, что можно изменить в себе, чтобы компания росла, и как узнать, за что ваш бизнес любят клиенты.
Среди хедлайнеров есть и представители локальных инди-проектов, и крупные управленцы:
- Антон Пинский — владелец Stars Coffee, Domino Pizza и холдинга Pinsky&Co.
- Павел Курьянов — генеральный директор лейбла Black Star.
- Дмитрий Твердохлебов — директор по продукту в VK AI:voice assistants.
- Евгений Щепин — руководитель проекта открытых бизнес-экскурсий «Вкусвилл. Практика».
- Кирилл Кулаков — гендиректор «Бери заряд!».
- Анна Любан — основательница ресейл-платформы Second Friend Store.
Что ещё нужно знать
Вход бесплатный, но чтобы впустили, нужно зарегистрироваться.
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