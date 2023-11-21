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Коротко: поговорить о бизнесе и потанцевать

Такое расписание у «Бизнес Феста» — питерской офлайн-конференции для предпринимателей.

71 показ
9 открытий

Материал подготовлен при поддержке компании «Сбер»

Что

«Бизнес Фест» — офлайн-мероприятие для предпринимателей, которое пройдёт 30 ноября. Площадка — DAA Expo в Санкт-Петербурге.

Для кого

Для предпринимателей любого уровня — ждут и владельцев автосервисов, и основателей крупных сетей магазинов.

Чем интересно

На «Бизнес Фесте» четыре локации.

  • «Цех» — основная сцена, там выступят хедлайнеры (о них ниже), пройдëт открытие и завершающий концерт.
  • «Точка взлёта» — территория дискуссий. В ней, например, основатель школы яхтинга «Сила ветра» Максим Пинигин, соосновательница «Сообщества закатных бранчей» Мария Ревинская и совладелец книжного магазина «Подписные издания» Михаил Иванов поговорят о том, как правильно масштабировать бизнес с помощью партнёрства.
  • «Фабрика талантов» — локация обучающих мероприятий. В расписании — воркшопы о том, как стать поставщиком в госзакупках, эффективно управлять маркетинговыми проектами и растить лояльность клиентов.
  • «Деловая среда» — пространство для тех, кто хочет пообщаться с коллегами и получить совет. Обсудят, например, что можно изменить в себе, чтобы компания росла, и как узнать, за что ваш бизнес любят клиенты.

Среди хедлайнеров есть и представители локальных инди-проектов, и крупные управленцы:

  • Антон Пинский — владелец Stars Coffee, Domino Pizza и холдинга Pinsky&Co.
  • Павел Курьянов — генеральный директор лейбла Black Star.
  • Дмитрий Твердохлебов — директор по продукту в VK AI:voice assistants.
  • Евгений Щепин — руководитель проекта открытых бизнес-экскурсий «Вкусвилл. Практика».
  • Кирилл Кулаков — гендиректор «Бери заряд!».
  • Анна Любан — основательница ресейл-платформы Second Friend Store.

Что ещё нужно знать

Вход бесплатный, но чтобы впустили, нужно зарегистрироваться.

Зарегистрироваться

Реклама, ПАО «Сбербанк», https://www.sberbank.ru/, ОКВЭД: 64.19, 18+

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