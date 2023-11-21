Коротко: поговорить о бизнесе и потанцевать

Такое расписание у «Бизнес Феста» — питерской офлайн-конференции для предпринимателей.

{"id":922915,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":922915,"gtm":null} 71 показ 9 открытий

Материал подготовлен при поддержке компании «Сбер»

Что

«Бизнес Фест» — офлайн-мероприятие для предпринимателей, которое пройдёт 30 ноября. Площадка — DAA Expo в Санкт-Петербурге.

Для кого

Для предпринимателей любого уровня — ждут и владельцев автосервисов, и основателей крупных сетей магазинов.

Чем интересно

На «Бизнес Фесте» четыре локации.

«Цех» — основная сцена, там выступят хедлайнеры (о них ниже), пройдëт открытие и завершающий концерт.

«Точка взлёта» — территория дискуссий. В ней, например, основатель школы яхтинга «Сила ветра» Максим Пинигин, соосновательница «Сообщества закатных бранчей» Мария Ревинская и совладелец книжного магазина «Подписные издания» Михаил Иванов поговорят о том, как правильно масштабировать бизнес с помощью партнёрства.



«Фабрика талантов» — локация обучающих мероприятий. В расписании — воркшопы о том, как стать поставщиком в госзакупках, эффективно управлять маркетинговыми проектами и растить лояльность клиентов.



«Деловая среда» — пространство для тех, кто хочет пообщаться с коллегами и получить совет. Обсудят, например, что можно изменить в себе, чтобы компания росла, и как узнать, за что ваш бизнес любят клиенты.

Среди хедлайнеров есть и представители локальных инди-проектов, и крупные управленцы:

Антон Пинский — владелец Stars Coffee, Domino Pizza и холдинга Pinsky&Co.

Павел Курьянов — генеральный директор лейбла Black Star.



Дмитрий Твердохлебов — директор по продукту в VK AI:voice assistants.



Евгений Щепин — руководитель проекта открытых бизнес-экскурсий «Вкусвилл. Практика».



Кирилл Кулаков — гендиректор «Бери заряд!».



Анна Любан — основательница ресейл-платформы Second Friend Store.



Что ещё нужно знать