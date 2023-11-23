Придумайте ИТ-фичу для благотворительных организаций и выиграйте деньги

Так устроены «Технологии добра» — конкурс с призовым фондом 5 млн рублей.

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Материал подготовлен при поддержке «Совкомбанка»

«Совкомбанк» и «Сколково» запустили конкурс ИТ-решений, которые помогут благотворительным организациям стать ещё эффективнее и масштабировать свою пользу активнее.

Лучшие продукты выложат на платформу «Технологии добра», она устроена как маркетплейс. Фонды и некоммерческие организации смогут выбрать нужные технологии на витрине и интегрировать в свои процессы.

ИТ-решения нужны в этих сферах:

Фандрайзинг и управление финансами. Можно предложить системы аналитики и сбора пожертвований, сервисы для доноров или платформы для расчёта бюджета. Управление грантовой и стандартной отчётностью. Это могут быть платформы управленческого учёта или программы, которые автоматически формируют отчёты.

Внутренняя аналитика и управление проектной и программной деятельностью. Например, облачные решения, программы кибербезопасности или сервисы онлайн-конференций.

Внешние коммуникации и продвижение. Можно разработать инструменты для маркетинга и SMM, сервис медиамониторинга или платформу, на которой подопечные смогут объединяться в сообщества.

Создание и настройка ИТ-инфраструктуры. Участники могут создать удобное мобильное приложение, новый сайт или предложить помощь с подключением онлайн-пожертвований.



Предложить можно готовую технологию или подробное техзадание — документ, в котором чётко расписано, какой продукт вы предлагаете и как именно вы собираетесь его разрабатывать, а организаторы помогут довести проект до прототипа. Между авторами лучших решений распределят призовые 5 млн рублей. Пропорциональность гонорара зависит от того, как высоко комиссия оценит качество, востребованность и уровень готовности ИТ-фичи.

«Технологиям добра» не важно, кто придумает решение — большая компания, студенческая команда или энтузиаст-самоучка. Важно, чтобы оно было рабочим и приносило пользу.

Подать заявку на участие можно до 15 декабря включительно.