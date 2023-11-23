Придумайте ИТ-фичу для благотворительных организаций и выиграйте деньги
Так устроены «Технологии добра» — конкурс с призовым фондом 5 млн рублей.
Материал подготовлен при поддержке «Совкомбанка»
«Совкомбанк» и «Сколково» запустили конкурс ИТ-решений, которые помогут благотворительным организациям стать ещё эффективнее и масштабировать свою пользу активнее.
Лучшие продукты выложат на платформу «Технологии добра», она устроена как маркетплейс. Фонды и некоммерческие организации смогут выбрать нужные технологии на витрине и интегрировать в свои процессы.
ИТ-решения нужны в этих сферах:
- Фандрайзинг и управление финансами. Можно предложить системы аналитики и сбора пожертвований, сервисы для доноров или платформы для расчёта бюджета.
- Управление грантовой и стандартной отчётностью. Это могут быть платформы управленческого учёта или программы, которые автоматически формируют отчёты.
- Внутренняя аналитика и управление проектной и программной деятельностью. Например, облачные решения, программы кибербезопасности или сервисы онлайн-конференций.
- Внешние коммуникации и продвижение. Можно разработать инструменты для маркетинга и SMM, сервис медиамониторинга или платформу, на которой подопечные смогут объединяться в сообщества.
- Создание и настройка ИТ-инфраструктуры. Участники могут создать удобное мобильное приложение, новый сайт или предложить помощь с подключением онлайн-пожертвований.
Предложить можно готовую технологию или подробное техзадание — документ, в котором чётко расписано, какой продукт вы предлагаете и как именно вы собираетесь его разрабатывать, а организаторы помогут довести проект до прототипа. Между авторами лучших решений распределят призовые 5 млн рублей. Пропорциональность гонорара зависит от того, как высоко комиссия оценит качество, востребованность и уровень готовности ИТ-фичи.
«Технологиям добра» не важно, кто придумает решение — большая компания, студенческая команда или энтузиаст-самоучка. Важно, чтобы оно было рабочим и приносило пользу.
Подать заявку на участие можно до 15 декабря включительно.
Реклама, ПАО «Совкомбанк». Конкурс проводится в период с момента публикации официального анонса старта приёма заявок, но не ранее, чем с 7.11.2023, и до фактического проведения финала конкурса («Демо Дня») — не позднее 29.02.2024. Фактические даты проведения конкурса могут быть скорректированы в первую половину срока проведения конкурса. Обновление дат происходит посредством публикации обновлённой информации на сайте конкурса. Заочный отбор — с 07.11.2023 по 31.12.2023; полуфинал — с 08.01.2024 по 28.01.2024; финал «Демо День» — с 29.01.2024 по 23.02.2024. Полные условия и сроки проведения конкурса: https://go.vc.ru/SG4W
Совкомбанк на столько зашкварился, что хватается за любую возможность распиариться уже..